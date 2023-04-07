https://ria.ru/20230407/magomedov-1863769258.html

Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно

Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно - РИА Новости, 07.04.2023

Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно

Уроженец Дагестана старший лейтенант Шамиль Магомедов, который в зоне специальной военной операции ценой своей жизни помог боевым товарищам выйти из окружения... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:39

2023-04-07T14:39

2023-04-07T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

республика дагестан

сергей меликов

харьковская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Уроженец Дагестана старший лейтенант Шамиль Магомедов, который в зоне специальной военной операции ценой своей жизни помог боевым товарищам выйти из окружения противника, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил в пятницу глава республики Сергей Меликов. "Дагестан дал стране еще одного Героя России – это высокое звание присвоено нашему земляку Шамилю Магомедову из Тарумовского района. К сожалению, посмертно. Старший лейтенант был командиром мотострелкового взвода, с первых дней участвовал в спецоперации. Получил ранение, но несмотря на это, вернулся на фронт", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Глава республики рассказал, что взвод Магомедова попал в окружение в селе Борщевая Харьковской области. Два дня бойцы держали оборону, а на третий день украинские военные пошли в атаку. Тогда старший лейтенант поднял гранатомет на крышу здания и стал обстреливать противника, давая возможность своим сослуживцам отойти. "Шамиль погиб, но память о человеке с несгибаемым характером, истинном патриоте и самоотверженном товарище мы сохраним навсегда. Своим поступком он доказал, что сила духа российского воина непобедима", – отметил Меликов. Шамиль Магомедов стал седьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20230304/zvanie-1855861192.html

https://ria.ru/20221118/geroy-1832367038.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, республика дагестан, сергей меликов, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр