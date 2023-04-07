Рейтинг@Mail.ru
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/magomedov-1863769258.html
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно - РИА Новости, 07.04.2023
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно
Уроженец Дагестана старший лейтенант Шамиль Магомедов, который в зоне специальной военной операции ценой своей жизни помог боевым товарищам выйти из окружения... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:39
2023-04-07T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика дагестан
сергей меликов
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863767468_0:130:896:634_1920x0_80_0_0_21269b2554fe6d09b594d886497dfbf7.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Уроженец Дагестана старший лейтенант Шамиль Магомедов, который в зоне специальной военной операции ценой своей жизни помог боевым товарищам выйти из окружения противника, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил в пятницу глава республики Сергей Меликов. "Дагестан дал стране еще одного Героя России – это высокое звание присвоено нашему земляку Шамилю Магомедову из Тарумовского района. К сожалению, посмертно. Старший лейтенант был командиром мотострелкового взвода, с первых дней участвовал в спецоперации. Получил ранение, но несмотря на это, вернулся на фронт", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Глава республики рассказал, что взвод Магомедова попал в окружение в селе Борщевая Харьковской области. Два дня бойцы держали оборону, а на третий день украинские военные пошли в атаку. Тогда старший лейтенант поднял гранатомет на крышу здания и стал обстреливать противника, давая возможность своим сослуживцам отойти. "Шамиль погиб, но память о человеке с несгибаемым характером, истинном патриоте и самоотверженном товарище мы сохраним навсегда. Своим поступком он доказал, что сила духа российского воина непобедима", – отметил Меликов. Шамиль Магомедов стал седьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230304/zvanie-1855861192.html
https://ria.ru/20221118/geroy-1832367038.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863767468_0:122:896:794_1920x0_80_0_0_53066d26042bd324230333001c732036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, республика дагестан, сергей меликов, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно

Старшему лейтенанту Шамилю Магомедову присвоили звание Героя России посмертно

© Фото : Сергей Меликов/Telegram Старший лейтенант Шамиль Магомедов из Тарумовского района
 Старший лейтенант Шамиль Магомедов из Тарумовского района - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Сергей Меликов/Telegram
Старший лейтенант Шамиль Магомедов из Тарумовского района. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Уроженец Дагестана старший лейтенант Шамиль Магомедов, который в зоне специальной военной операции ценой своей жизни помог боевым товарищам выйти из окружения противника, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил в пятницу глава республики Сергей Меликов.
"Дагестан дал стране еще одного Героя России – это высокое звание присвоено нашему земляку Шамилю Магомедову из Тарумовского района. К сожалению, посмертно. Старший лейтенант был командиром мотострелкового взвода, с первых дней участвовал в спецоперации. Получил ранение, но несмотря на это, вернулся на фронт", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Высшие государственные награды РФ, медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Герой России из Дагестана досрочно получил очередное воинское звание
4 марта, 17:11
Глава республики рассказал, что взвод Магомедова попал в окружение в селе Борщевая Харьковской области. Два дня бойцы держали оборону, а на третий день украинские военные пошли в атаку. Тогда старший лейтенант поднял гранатомет на крышу здания и стал обстреливать противника, давая возможность своим сослуживцам отойти.
"Шамиль погиб, но память о человеке с несгибаемым характером, истинном патриоте и самоотверженном товарище мы сохраним навсегда. Своим поступком он доказал, что сила духа российского воина непобедима", – отметил Меликов.
Шамиль Магомедов стал седьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Губернатор Забайкалья рассказал, как Герой России спас раненых бойцов
18 ноября 2022, 03:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРеспублика ДагестанСергей МеликовХарьковская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала