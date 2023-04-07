https://ria.ru/20230407/magomedov-1863769258.html
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно - РИА Новости, 07.04.2023
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно
Уроженец Дагестана старший лейтенант Шамиль Магомедов, который в зоне специальной военной операции ценой своей жизни помог боевым товарищам выйти из окружения... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:39
2023-04-07T14:39
2023-04-07T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика дагестан
сергей меликов
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863767468_0:130:896:634_1920x0_80_0_0_21269b2554fe6d09b594d886497dfbf7.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Уроженец Дагестана старший лейтенант Шамиль Магомедов, который в зоне специальной военной операции ценой своей жизни помог боевым товарищам выйти из окружения противника, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил в пятницу глава республики Сергей Меликов. "Дагестан дал стране еще одного Героя России – это высокое звание присвоено нашему земляку Шамилю Магомедову из Тарумовского района. К сожалению, посмертно. Старший лейтенант был командиром мотострелкового взвода, с первых дней участвовал в спецоперации. Получил ранение, но несмотря на это, вернулся на фронт", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Глава республики рассказал, что взвод Магомедова попал в окружение в селе Борщевая Харьковской области. Два дня бойцы держали оборону, а на третий день украинские военные пошли в атаку. Тогда старший лейтенант поднял гранатомет на крышу здания и стал обстреливать противника, давая возможность своим сослуживцам отойти. "Шамиль погиб, но память о человеке с несгибаемым характером, истинном патриоте и самоотверженном товарище мы сохраним навсегда. Своим поступком он доказал, что сила духа российского воина непобедима", – отметил Меликов. Шамиль Магомедов стал седьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230304/zvanie-1855861192.html
https://ria.ru/20221118/geroy-1832367038.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863767468_0:122:896:794_1920x0_80_0_0_53066d26042bd324230333001c732036.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика дагестан, сергей меликов, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России посмертно
Старшему лейтенанту Шамилю Магомедову присвоили звание Героя России посмертно