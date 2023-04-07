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Израиль и Ливан заявили, что не хотят войны, заявила миссия ООН - РИА Новости, 07.04.2023
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05:43 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/livan-1863639995.html
Израиль и Ливан заявили, что не хотят войны, заявила миссия ООН
Израиль и Ливан заявили, что не хотят войны, заявила миссия ООН - РИА Новости, 07.04.2023
Израиль и Ливан заявили, что не хотят войны, заявила миссия ООН
Израиль и Ливан на фоне обострения ситуации в регионе заявили, что не хотят войны, сообщила миссия миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL). РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T05:43
2023-04-07T05:43
в мире
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
оон
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Израиль и Ливан на фоне обострения ситуации в регионе заявили, что не хотят войны, сообщила миссия миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL). Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла удары по южным районам Ливана. Ее целями стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС. "Наши механизмы связи и координации задействованы в полном объеме. Обе стороны заявили, что не хотят войны", - говорится в заявлении UNIFIL. Как сообщается, глава миссии генерал-майор Арольдо Ласаро ведет переговоры с представителями обеих стран. В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля, 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому. Депутат ливанского парламента Касем Хашем сообщал РИА Новости, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, накануне были запущены из палестинских лагерей. Источник во Временных силах ООН (UNIFIL) сообщал агентству, что те приведены в состояние боевой готовности после пуска ракет. МИД Ливана заявлял, что страна привержена резолюции Совета Безопасности ООН 1701, принятой в 2006 году, и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию.
https://ria.ru/20230407/beyrut-1863639681.html
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в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, ООН
Израиль и Ливан заявили, что не хотят войны, заявила миссия ООН

UNIFIL: Израиль и Ливан на фоне обострения ситуации в регионе заявили, что не хотят войны

© AP Photo / Fatima ShbairРакеты, выпущенные из сектора Газа
Ракеты, выпущенные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Израиль и Ливан на фоне обострения ситуации в регионе заявили, что не хотят войны, сообщила миссия миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла удары по южным районам Ливана. Ее целями стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.
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"Наши механизмы связи и координации задействованы в полном объеме. Обе стороны заявили, что не хотят войны", - говорится в заявлении UNIFIL. Как сообщается, глава миссии генерал-майор Арольдо Ласаро ведет переговоры с представителями обеих стран.
В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля, 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому.
Депутат ливанского парламента Касем Хашем сообщал РИА Новости, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, накануне были запущены из палестинских лагерей. Источник во Временных силах ООН (UNIFIL) сообщал агентству, что те приведены в состояние боевой готовности после пуска ракет. МИД Ливана заявлял, что страна привержена резолюции Совета Безопасности ООН 1701, принятой в 2006 году, и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию.
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