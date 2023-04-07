https://ria.ru/20230407/livan-1863638124.html

Армия Израиля назвала цели ее ударов в южных районах Ливана

Армия Израиля назвала цели ее ударов в южных районах Ливана - РИА Новости, 07.04.2023

Армия Израиля назвала цели ее ударов в южных районах Ливана

Целями ударов армии Израиля в южных районах Ливана стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС, заявили военные. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T04:48

2023-04-07T04:48

2023-04-07T04:49

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Целями ударов армии Израиля в южных районах Ливана стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС, заявили военные. "Армия обороны Израиля не позволит террористической организации ХАМАС действовать на ливанской территории и возлагает на Ливан ответственность за каждый ракетный пуск, исходящий с его территории", - говорится в заявлении военных в Twitter. Ранее армия Израиля заявила, что в ночь на пятницу - вслед за ударами по сектору Газа - наносит удары и по территории Ливана. Армия Израиля в ночь на пятницу нанесла удары по целям движения ХАМАС на территории сектора Газа. Движение же возложило на Израиль ответственность за эскалацию и призвало палестинский народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе.В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому. Депутат ливанского парламента Касем Хашем собощал РИА Новости, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, накануне были запущены из палестинских лагерей. Источник во Временных силах ООН (UNIFIL) сообщал агентству, что те приведены в состояние боевой готовности после пуска ракет. МИД Ливана заявлял, что страна привержена резолюции Совета Безопасности ООН 1701, принятой в 2006 году, и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию.

https://ria.ru/20230407/izrail-1863636196.html

https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html

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в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, оон