Израиль вслед за сектором Газа наносит удары и по территории Ливана
Армия Израиля сообщила, что вслед за сектором Газа наносит удары и по территории Ливана
Воздушные удары по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Армия Израиля вслед за ударами по сектору Газа в ночь на пятницу наносит удары и по территории Ливана, заявили военные.
"Армия обороны Израиля наносит удары по Ливану. Подробности будут сообщены позднее", - говорится в заявлении израильской армии в Twitter.
В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому.
Депутат ливанского парламента Касем Хашем собощал РИА Новости, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, накануне были запущены из палестинских лагерей. Источник во Временных силах ООН (UNIFIL) сообщал агентству, что те приведены в состояние боевой готовности после пуска ракет. МИД Ливана заявлял, что страна привержена резолюции Совета Безопасности ООН 1701, принятой в 2006 году, и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию.