https://ria.ru/20230407/letchik-1863828835.html

Украинского летчика, пересекшего границу с Россией, арестовали до 4 мая

Украинского летчика, пересекшего границу с Россией, арестовали до 4 мая - РИА Новости, 07.04.2023

Украинского летчика, пересекшего границу с Россией, арестовали до 4 мая

Подозреваемый в незаконном пересечении границы РФ украинский пилот, задержанный после крушения легкомоторного самолета в Брянской области, арестован до 4 мая,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:06

2023-04-07T17:06

2023-04-07T17:11

специальная военная операция на украине

украина

происшествия

россия

брянская область

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БРЯНСК, 7 апр - РИА Новости. Подозреваемый в незаконном пересечении границы РФ украинский пилот, задержанный после крушения легкомоторного самолета в Брянской области, арестован до 4 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать в отношении Морозова Александра Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления в части 1 статьи 322 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 29 дней, до 4 мая", - огласил судья Советского районного суда Брянска.Пограничное управление ФСБ России по Брянской области 5 апреля сообщало, что украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе области, пилот попытался скрыться на территории Украины, но был задержан погранотрядом.

https://ria.ru/20230406/spetsoperatsiya-1863569165.html

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россия

брянская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

украина, происшествия, россия, брянская область, ситуация в днр и лнр