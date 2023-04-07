https://ria.ru/20230407/letchik-1863828835.html
Украинского летчика, пересекшего границу с Россией, арестовали до 4 мая
Украинского летчика, пересекшего границу с Россией, арестовали до 4 мая - РИА Новости, 07.04.2023
Украинского летчика, пересекшего границу с Россией, арестовали до 4 мая
Подозреваемый в незаконном пересечении границы РФ украинский пилот, задержанный после крушения легкомоторного самолета в Брянской области, арестован до 4 мая,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:06
2023-04-07T17:06
2023-04-07T17:11
специальная военная операция на украине
украина
происшествия
россия
брянская область
ситуация в днр и лнр
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БРЯНСК, 7 апр - РИА Новости. Подозреваемый в незаконном пересечении границы РФ украинский пилот, задержанный после крушения легкомоторного самолета в Брянской области, арестован до 4 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать в отношении Морозова Александра Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления в части 1 статьи 322 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 29 дней, до 4 мая", - огласил судья Советского районного суда Брянска.Пограничное управление ФСБ России по Брянской области 5 апреля сообщало, что украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе области, пилот попытался скрыться на территории Украины, но был задержан погранотрядом.
https://ria.ru/20230406/spetsoperatsiya-1863569165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, происшествия, россия, брянская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Происшествия, Россия, Брянская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинского летчика, пересекшего границу с Россией, арестовали до 4 мая
Украинского летчика, задержанного под Брянском после аварии самолета, арестовали до 4 мая