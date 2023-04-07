https://ria.ru/20230407/lesnichestva-1863843413.html

В Подмосковье сообщили о готовности лесничеств к пожароопасному сезону

В Подмосковье сообщили о готовности лесничеств к пожароопасному сезону - РИА Новости, 07.04.2023

В Подмосковье сообщили о готовности лесничеств к пожароопасному сезону

Московская область признана готовой к пожароопасному сезону, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:48

2023-04-07T17:48

2023-04-07T17:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

пожары

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Московская область признана готовой к пожароопасному сезону, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.В рамках подготовки к пожароопасному сезону проведена проверка специальной техники, которая используется для обеспечения пожарной безопасности, закуплены горюче-смазочные материалы, лесопожарное снаряжение, а также проведен инструктаж с личным составом."По итогам проверки Московская область признана готовой к пожароопасному сезону. В течение недели комиссией выборочно было проверено десять лесопожарных станций и лесничеств. В этом году требования к готовности регионов повышенные, количество критериев увеличилось с 17 до 28", – приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

https://ria.ru/20220927/vyrubka-1819745651.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов, пожары, природные пожары в россии