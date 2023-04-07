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В Подмосковье сообщили о готовности лесничеств к пожароопасному сезону - РИА Новости, 07.04.2023
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Новости Подмосковья
 
17:48 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/lesnichestva-1863843413.html
В Подмосковье сообщили о готовности лесничеств к пожароопасному сезону
В Подмосковье сообщили о готовности лесничеств к пожароопасному сезону - РИА Новости, 07.04.2023
В Подмосковье сообщили о готовности лесничеств к пожароопасному сезону
Московская область признана готовой к пожароопасному сезону, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:48
2023-04-07T17:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
пожары
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Московская область признана готовой к пожароопасному сезону, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.В рамках подготовки к пожароопасному сезону проведена проверка специальной техники, которая используется для обеспечения пожарной безопасности, закуплены горюче-смазочные материалы, лесопожарное снаряжение, а также проведен инструктаж с личным составом."По итогам проверки Московская область признана готовой к пожароопасному сезону. В течение недели комиссией выборочно было проверено десять лесопожарных станций и лесничеств. В этом году требования к готовности регионов повышенные, количество критериев увеличилось с 17 до 28", – приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов, пожары, природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, пожары, Природные пожары в России

В Подмосковье сообщили о готовности лесничеств к пожароопасному сезону

© Фото : комитет лесного хозяйства Московской областиВ Подмосковье сообщили о готовности лесничеств к пожароопасному сезону
В Подмосковье сообщили о готовности лесничеств к пожароопасному сезону - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : комитет лесного хозяйства Московской области
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Московская область признана готовой к пожароопасному сезону, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
В рамках подготовки к пожароопасному сезону проведена проверка специальной техники, которая используется для обеспечения пожарной безопасности, закуплены горюче-смазочные материалы, лесопожарное снаряжение, а также проведен инструктаж с личным составом.
"По итогам проверки Московская область признана готовой к пожароопасному сезону. В течение недели комиссией выборочно было проверено десять лесопожарных станций и лесничеств. В этом году требования к готовности регионов повышенные, количество критериев увеличилось с 17 до 28", – приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий ФилимоновпожарыПриродные пожары в России
 
 
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