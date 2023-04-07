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"Своих не бросаем": Лепс и Фадеев выпустили патриотическую песню
"Своих не бросаем": Лепс и Фадеев выпустили патриотическую песню - РИА Новости, 07.04.2023
"Своих не бросаем": Лепс и Фадеев выпустили патриотическую песню
Певец Григорий Лепс и продюсер Максим Фадеев презентовали в Сети патриотическую песню "Родина-мать". РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T21:26
2023-04-07T21:26
2023-04-07T21:26
шоубиз
григорий лепс
максим фадеев
александр розенбаум
музыка
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Певец Григорий Лепс и продюсер Максим Фадеев презентовали в Сети патриотическую песню "Родина-мать". В композиции рассказывается о том, что свою страну необходимо поддерживать в сложные для нее времена. Большинство слушателей положительно оценили совместную работу Фадеева и Лепса, о чем написали в комментариях. Композитором трека выступил Максим Фадеев, а слова написали Александр Розенбаум и Наталья Касимцева. Григорий Лепс впервые исполнил песню на концерте-митинге "Слава защитникам Отечества!". Он состоялся 22 февраля на стадионе "Лужники". Исполнитель поддержал новые регионы сразу после начала спецоперации – он неоднократно высылал гуманитарную помощь в зону СВО. Музыкант также выступал для раненых военнослужащих. Лепс признавался, что это его гражданский долг.
https://ria.ru/20230329/leps-1861570113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий лепс, максим фадеев, александр розенбаум, музыка, знаменитости
Шоубиз, Григорий Лепс, Максим Фадеев, Александр Розенбаум, Музыка, Знаменитости
"Своих не бросаем": Лепс и Фадеев выпустили патриотическую песню
Певец Григорий Лепс и продюсер Максим Фадеев презентовали песню "Родина-мать"
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Певец Григорий Лепс и продюсер Максим Фадеев презентовали
в Сети патриотическую песню "Родина-мать".
В композиции рассказывается о том, что свою страну необходимо поддерживать в сложные для нее времена.
«
"Долго думал о том, какими словами поддержать эту долгожданную многими премьеру. Понял, что я уже все сказал в этой песне", – написал Фадеев.
Большинство слушателей положительно оценили совместную работу Фадеева и Лепса, о чем написали в комментариях.
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"Как можно победить страну, у которой такие авторы, исполнители, песни? Низкий поклон!", "Лучшее исполнение! Браво!", "Сильные люди создают сильные песни. Спасибо авторам!", "Песня отличная!" – восхитились слушатели.
Композитором трека выступил Максим Фадеев, а слова написали Александр Розенбаум и Наталья Касимцева.
Григорий Лепс впервые исполнил песню на концерте-митинге "Слава защитникам Отечества!". Он состоялся 22 февраля на стадионе "Лужники".
Исполнитель поддержал новые регионы сразу после начала спецоперации – он неоднократно высылал гуманитарную помощь в зону СВО. Музыкант также выступал для раненых военнослужащих. Лепс признавался
, что это его гражданский долг.
Григорий Лепс выступил в травматологическом центре Донецка