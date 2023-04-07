https://ria.ru/20230407/leps-1863757057.html

"Своих не бросаем": Лепс и Фадеев выпустили патриотическую песню

"Своих не бросаем": Лепс и Фадеев выпустили патриотическую песню - РИА Новости, 07.04.2023

"Своих не бросаем": Лепс и Фадеев выпустили патриотическую песню

Певец Григорий Лепс и продюсер Максим Фадеев презентовали в Сети патриотическую песню "Родина-мать". РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T21:26

2023-04-07T21:26

2023-04-07T21:26

шоубиз

григорий лепс

максим фадеев

александр розенбаум

музыка

знаменитости

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Певец Григорий Лепс и продюсер Максим Фадеев презентовали в Сети патриотическую песню "Родина-мать". В композиции рассказывается о том, что свою страну необходимо поддерживать в сложные для нее времена. Большинство слушателей положительно оценили совместную работу Фадеева и Лепса, о чем написали в комментариях. Композитором трека выступил Максим Фадеев, а слова написали Александр Розенбаум и Наталья Касимцева. Григорий Лепс впервые исполнил песню на концерте-митинге "Слава защитникам Отечества!". Он состоялся 22 февраля на стадионе "Лужники". Исполнитель поддержал новые регионы сразу после начала спецоперации – он неоднократно высылал гуманитарную помощь в зону СВО. Музыкант также выступал для раненых военнослужащих. Лепс признавался, что это его гражданский долг.

https://ria.ru/20230329/leps-1861570113.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

григорий лепс, максим фадеев, александр розенбаум, музыка, знаменитости