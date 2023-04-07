https://ria.ru/20230407/lavrov-1863890136.html

Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля

Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля - РИА Новости, 07.04.2023

Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля в Узбекистане, заявили в российском... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T21:04

2023-04-07T21:04

2023-04-07T21:09

в мире

афганистан

узбекистан

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля в Узбекистане, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Как указали в министерстве, повесткой встречи предусмотрено обсуждение дальнейших шагов региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране."С учетом сложной обстановки с безопасностью, ростом террористической активности и наркопроизводства в Афганистане особенно востребована координация контртеррористических и антинаркотических усилий стран региона. Отдельное внимание будет уделено динамике развития региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20230329/afganistan-1861473098.html

афганистан

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, узбекистан, россия, сергей лавров