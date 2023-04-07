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Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля - РИА Новости, 07.04.2023
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21:04 07.04.2023 (обновлено: 21:09 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/lavrov-1863890136.html
Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля
Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля
Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля в Узбекистане, заявили в российском... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T21:04
2023-04-07T21:09
в мире
афганистан
узбекистан
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля в Узбекистане, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Как указали в министерстве, повесткой встречи предусмотрено обсуждение дальнейших шагов региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране."С учетом сложной обстановки с безопасностью, ростом террористической активности и наркопроизводства в Афганистане особенно востребована координация контртеррористических и антинаркотических усилий стран региона. Отдельное внимание будет уделено динамике развития региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями", - подчеркнули в МИД.
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в мире, афганистан, узбекистан, россия, сергей лавров
В мире, Афганистан, Узбекистан, Россия, Сергей Лавров
Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля

Лавров примет участие в министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля в Узбекистане, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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"На 13 апреля в Самарканде (Узбекистан) запланирована четвертая министерская конференция стран-соседей Афганистана (с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана). Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Как указали в министерстве, повесткой встречи предусмотрено обсуждение дальнейших шагов региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране.
"С учетом сложной обстановки с безопасностью, ростом террористической активности и наркопроизводства в Афганистане особенно востребована координация контртеррористических и антинаркотических усилий стран региона. Отдельное внимание будет уделено динамике развития региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями", - подчеркнули в МИД.
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