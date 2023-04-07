Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля
Лавров примет участие в министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля в Узбекистане, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«
"На 13 апреля в Самарканде (Узбекистан) запланирована четвертая министерская конференция стран-соседей Афганистана (с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана). Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Как указали в министерстве, повесткой встречи предусмотрено обсуждение дальнейших шагов региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране.
"С учетом сложной обстановки с безопасностью, ростом террористической активности и наркопроизводства в Афганистане особенно востребована координация контртеррористических и антинаркотических усилий стран региона. Отдельное внимание будет уделено динамике развития региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями", - подчеркнули в МИД.