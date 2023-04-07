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Лавров объяснил слова "ждать осталось недолго" - РИА Новости, 07.04.2023
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13:31 07.04.2023 (обновлено: 16:48 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/lavrov-1863744320.html
Лавров объяснил слова "ждать осталось недолго"
Лавров объяснил слова "ждать осталось недолго" - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров объяснил слова "ждать осталось недолго"
Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил свою фразу "ждать осталось недолго", сказанную им в контексте отношений России и США. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:31
2023-04-07T16:48
россия
сша
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АНКАРА, 7 апр — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил свою фразу "ждать осталось недолго", сказанную им в контексте отношений России и США.На вопрос, что означала эта фраза, из-за которой "вздрогнул мир", министр ответил, что "на это и был расчет", но продолжил: "Имел в виду, что все равно правда восторжествует, в этом нет никаких сомнений".Ранее Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва и Вашингтон находятся в "горячей фазе войны", поскольку украинские военные используют против российских американское оружие. В частности, "все более дальнобойные и смертоносные системы".В то же время, как добавил он, Москва "не теряет надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят". По его словам, "ждать осталось недолго".
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россия, сша, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров объяснил слова "ждать осталось недолго"

Глава МИД Лавров: слова "ждать осталось недолго" означают, что правда скоро восторжествует

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 7 апр — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил свою фразу "ждать осталось недолго", сказанную им в контексте отношений России и США.
На вопрос, что означала эта фраза, из-за которой "вздрогнул мир", министр ответил, что "на это и был расчет", но продолжил: "Имел в виду, что все равно правда восторжествует, в этом нет никаких сомнений".
Ранее Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва и Вашингтон находятся в "горячей фазе войны", поскольку украинские военные используют против российских американское оружие. В частности, "все более дальнобойные и смертоносные системы".
В то же время, как добавил он, Москва "не теряет надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят". По его словам, "ждать осталось недолго".
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