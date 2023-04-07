https://ria.ru/20230407/lavrov-1863744320.html

Лавров объяснил слова "ждать осталось недолго"

Лавров объяснил слова "ждать осталось недолго" - РИА Новости, 07.04.2023

Лавров объяснил слова "ждать осталось недолго"

Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил свою фразу "ждать осталось недолго", сказанную им в контексте отношений России и США. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:31

2023-04-07T13:31

2023-04-07T16:48

россия

сша

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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АНКАРА, 7 апр — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил свою фразу "ждать осталось недолго", сказанную им в контексте отношений России и США.На вопрос, что означала эта фраза, из-за которой "вздрогнул мир", министр ответил, что "на это и был расчет", но продолжил: "Имел в виду, что все равно правда восторжествует, в этом нет никаких сомнений".Ранее Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва и Вашингтон находятся в "горячей фазе войны", поскольку украинские военные используют против российских американское оружие. В частности, "все более дальнобойные и смертоносные системы".В то же время, как добавил он, Москва "не теряет надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят". По его словам, "ждать осталось недолго".

https://ria.ru/20230401/ssha-1862316517.html

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Кирилл Волков

россия, сша, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)