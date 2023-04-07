https://ria.ru/20230407/lavra-1863787347.html

В Киево-Печерской лавре националисты устроили провокацию

В Киево-Печерской лавре националисты устроили провокацию - РИА Новости, 07.04.2023

В Киево-Печерской лавре националисты устроили провокацию

Националисты пытаются прогнать сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от Киево-Печерской лавры в праздник Благовещения, соответствующее... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:33

2023-04-07T15:33

2023-04-07T16:24

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православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

московский патриархат

ситуация вокруг упц

петр порошенко

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Националисты пытаются прогнать сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от Киево-Печерской лавры в праздник Благовещения, соответствующее видео прислал РИА Новости очевидец."Москалиха, пошла прочь! Идите отсюда, проплаченные московские бабушки", — кричит в громкоговоритель в адрес женщины с ребенком молодой провокатор, обернувшийся украинским флагом. Националисты также скандируют лозунг: "Мы не молимся попам, мы молимся Богу!" Среди них есть девушка, которая громко заявила, что ей "только 12 лет", однако она "пришла выразить свою позицию" и "требует, чтобы ее крестили в украинской церкви". Уточняется, что у лавры собрались лишь несколько агрессивных сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). При этом многочисленные верующие канонической УПЦ, не обращая внимания на крики, продолжают молитву на улице, в том числе стоя на коленях.Богослужение раскольников прошло в главном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе, но на него пришло не более трех десятков человек. Среди них — бывший президент Украины Петр Порошенко с супругой. На территории дежурят сотрудники полиции. В свою очередь, в богослужениях канонической УПЦ приняли участие сотни людей, которые также собирались под открытым небом у храмов нижней лавры. Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.В свою очередь, киевские власти обвинили священнослужителя в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России, суд 1 апреля назначил ему домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими. Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.

https://ria.ru/20230406/lavra-1863476409.html

https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html

https://ria.ru/20230407/sluzhba-1863716849.html

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Екатерина Зайцева

россия, украина, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, московский патриархат, ситуация вокруг упц, петр порошенко, киев