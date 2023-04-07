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В Киево-Печерской лавре националисты устроили провокацию - РИА Новости, 07.04.2023
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Религия
 
15:33 07.04.2023 (обновлено: 16:24 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/lavra-1863787347.html
В Киево-Печерской лавре националисты устроили провокацию
В Киево-Печерской лавре националисты устроили провокацию - РИА Новости, 07.04.2023
В Киево-Печерской лавре националисты устроили провокацию
Националисты пытаются прогнать сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от Киево-Печерской лавры в праздник Благовещения, соответствующее... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:33
2023-04-07T16:24
религия
россия
украина
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
московский патриархат
ситуация вокруг упц
петр порошенко
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Националисты пытаются прогнать сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от Киево-Печерской лавры в праздник Благовещения, соответствующее видео прислал РИА Новости очевидец."Москалиха, пошла прочь! Идите отсюда, проплаченные московские бабушки", — кричит в громкоговоритель в адрес женщины с ребенком молодой провокатор, обернувшийся украинским флагом. Националисты также скандируют лозунг: "Мы не молимся попам, мы молимся Богу!" Среди них есть девушка, которая громко заявила, что ей "только 12 лет", однако она "пришла выразить свою позицию" и "требует, чтобы ее крестили в украинской церкви". Уточняется, что у лавры собрались лишь несколько агрессивных сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). При этом многочисленные верующие канонической УПЦ, не обращая внимания на крики, продолжают молитву на улице, в том числе стоя на коленях.Богослужение раскольников прошло в главном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе, но на него пришло не более трех десятков человек. Среди них — бывший президент Украины Петр Порошенко с супругой. На территории дежурят сотрудники полиции. В свою очередь, в богослужениях канонической УПЦ приняли участие сотни людей, которые также собирались под открытым небом у храмов нижней лавры. Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.В свою очередь, киевские власти обвинили священнослужителя в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России, суд 1 апреля назначил ему домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими. Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
https://ria.ru/20230406/lavra-1863476409.html
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россия, украина, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, московский патриархат, ситуация вокруг упц, петр порошенко, киев
Религия, Россия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Петр Порошенко, Киев
В Киево-Печерской лавре националисты устроили провокацию

В Киево-Печерской лавре провокаторы попытались прогнать прихожан УПЦ

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Националисты пытаются прогнать сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от Киево-Печерской лавры в праздник Благовещения, соответствующее видео прислал РИА Новости очевидец.
"Москалиха, пошла прочь! Идите отсюда, проплаченные московские бабушки", — кричит в громкоговоритель в адрес женщины с ребенком молодой провокатор, обернувшийся украинским флагом.
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Киевская лавра призвала не препятствовать монахам пользоваться храмами
6 апреля, 14:21
Националисты также скандируют лозунг: "Мы не молимся попам, мы молимся Богу!" Среди них есть девушка, которая громко заявила, что ей "только 12 лет", однако она "пришла выразить свою позицию" и "требует, чтобы ее крестили в украинской церкви".
Уточняется, что у лавры собрались лишь несколько агрессивных сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). При этом многочисленные верующие канонической УПЦ, не обращая внимания на крики, продолжают молитву на улице, в том числе стоя на коленях.
Богослужение раскольников прошло в главном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе, но на него пришло не более трех десятков человек. Среди них — бывший президент Украины Петр Порошенко с супругой. На территории дежурят сотрудники полиции. В свою очередь, в богослужениях канонической УПЦ приняли участие сотни людей, которые также собирались под открытым небом у храмов нижней лавры.
Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
Верующие у стен Киево-Печерской лавры, 4 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Что началось в Киево-Печерской лавре после захода "Правого сектора"*
5 апреля, 08:00
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора об аренде невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца.
В свою очередь, киевские власти обвинили священнослужителя в разжигании межрелигиозной розни и поддержке России, суд 1 апреля назначил ему домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.
Структуру под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
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