https://ria.ru/20230407/kurs-1863728515.html

Курс евро поднялся выше 91 рубля

Курс евро поднялся выше 91 рубля - РИА Новости, 07.04.2023

Курс евро поднялся выше 91 рубля

Рубль увеличивает темпы падения: курс евро уже поднялся выше 91 рубля – до максимума за год, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:55

2023-04-07T12:55

2023-04-07T13:05

московская биржа

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль увеличивает темпы падения: курс евро уже поднялся выше 91 рубля – до максимума за год, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск подскакивает на 1,83 рубля, до 83,21 рубля, евро - на 1,86 рубля, до 91,01 рубля, юаня – на 29 копеек, до 12,09 рубля.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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