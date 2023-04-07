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Курс евро поднялся выше 91 рубля - РИА Новости, 07.04.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:55 07.04.2023 (обновлено: 13:05 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/kurs-1863728515.html
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Курс евро поднялся выше 91 рубля - РИА Новости, 07.04.2023
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Рубль увеличивает темпы падения: курс евро уже поднялся выше 91 рубля – до максимума за год, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:55
2023-04-07T13:05
московская биржа
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
рубль
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль увеличивает темпы падения: курс евро уже поднялся выше 91 рубля – до максимума за год, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск подскакивает на 1,83 рубля, до 83,21 рубля, евро - на 1,86 рубля, до 91,01 рубля, юаня – на 29 копеек, до 12,09 рубля.
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Курс евро поднялся выше 91 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 91 рубля впервые с 6 апреля 2022 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль увеличивает темпы падения: курс евро уже поднялся выше 91 рубля – до максимума за год, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск подскакивает на 1,83 рубля, до 83,21 рубля, евро - на 1,86 рубля, до 91,01 рубля, юаня – на 29 копеек, до 12,09 рубля.
 
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