https://ria.ru/20230407/krym-1863731309.html

Эксперты оценили возможность морского сообщения между Сочи и Крымом

Эксперты оценили возможность морского сообщения между Сочи и Крымом - РИА Новости, 07.04.2023

Эксперты оценили возможность морского сообщения между Сочи и Крымом

Запуск скоростных судов из Сочи в Республику Крым отчасти облегчил бы сложную логистику на фоне закрытых на юге России аэропортов, заявил вице-президент... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:20

2023-04-07T13:20

2023-04-07T13:20

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СОЧИ, 7 апр - РИА Новости. Запуск скоростных судов из Сочи в Республику Крым отчасти облегчил бы сложную логистику на фоне закрытых на юге России аэропортов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он подчеркнул, что при запуске подобного маршрута особенно важно создать безопасность. Как пояснил РИА Новости, соавтор Концепции развития инфраструктуры яхтенного туризма на Азово-Черноморском побережье Кубани Николай Гришин, морское сообщение между Сочи и Крымом возможно, но не для постоянных перевозок. "Созданию регулярного пассажирского сообщения препятствует отсутствие флота и базы по его обслуживанию. "Кометы" как вид транспорта для такого маршрута не подходят, нет возможности заходить в другие прибрежные порты, кроме Новороссийска из-за отсутствия инфраструктуры. Нужны другие суда, и лучше – экранопланы", – сказал Гришин. В министерстве транспорта Крыма агентству сказали, что вопрос запуска судов из Сочи в Крым находится на стадии рассмотрения. По данным генерального директора морского порта Сочи Юрия Владимирова, пока из операторов, заинтересованных в перевозке пассажиров из Сочи на полуостров, никто не заявлен.В мае 2022 года Минтранс РФ сообщал о возможности связать Крым и Сочи по морю посредством судов на подводных крыльях "Комета-120". Однако решение по запуску маршрута пока не принято, аэропорт Крыма закрыт, добраться туда можно с пересадками по трассе или железнодорожным путем. Это, по мнению экспертов, усложняет туристическую логистику. По словам Барзыкина, попытки запустить комету из Сочи на полуостров предпринимались с 2014 года, но операторы сталкивались с проблемой дорогого топлива. "Проблема сводилась к высокой стоимости топлива. Для того, чтобы обеспечить эффективную работу этого морского сообщения, необходимы были государственные дотации. Эта тема достаточно проработана, рассказал РИА Новости Барзыкин. – Потребуется немного времени, чтобы наладить морское сообщение из Сочи и Анапы в Крым. Такие планы есть, но на сезон ясности нет, будут ли они запущены". В целом, по его словам, это послужит для обеспечения экскурсионного обслуживания, совмещения отдыха в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края. На период сложностей с железной дрогой, мостом и переправой в Крыму, морское сообщение бы отчасти разгрузило логистику на полуостров во время ограничения авиасообщения.

https://ria.ru/20230324/krym-1860439854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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