Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили возможность морского сообщения между Сочи и Крымом - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:20 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/krym-1863731309.html
Эксперты оценили возможность морского сообщения между Сочи и Крымом
Эксперты оценили возможность морского сообщения между Сочи и Крымом - РИА Новости, 07.04.2023
Эксперты оценили возможность морского сообщения между Сочи и Крымом
Запуск скоростных судов из Сочи в Республику Крым отчасти облегчил бы сложную логистику на фоне закрытых на юге России аэропортов, заявил вице-президент... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:20
2023-04-07T13:20
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
новороссийск
юрий барзыкин
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151921/52/1519215249_18:565:4844:3280_1920x0_80_0_0_eefcfc345b2fa5572d6140b3f05707a1.jpg
СОЧИ, 7 апр - РИА Новости. Запуск скоростных судов из Сочи в Республику Крым отчасти облегчил бы сложную логистику на фоне закрытых на юге России аэропортов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он подчеркнул, что при запуске подобного маршрута особенно важно создать безопасность. Как пояснил РИА Новости, соавтор Концепции развития инфраструктуры яхтенного туризма на Азово-Черноморском побережье Кубани Николай Гришин, морское сообщение между Сочи и Крымом возможно, но не для постоянных перевозок. "Созданию регулярного пассажирского сообщения препятствует отсутствие флота и базы по его обслуживанию. "Кометы" как вид транспорта для такого маршрута не подходят, нет возможности заходить в другие прибрежные порты, кроме Новороссийска из-за отсутствия инфраструктуры. Нужны другие суда, и лучше – экранопланы", – сказал Гришин. В министерстве транспорта Крыма агентству сказали, что вопрос запуска судов из Сочи в Крым находится на стадии рассмотрения. По данным генерального директора морского порта Сочи Юрия Владимирова, пока из операторов, заинтересованных в перевозке пассажиров из Сочи на полуостров, никто не заявлен.В мае 2022 года Минтранс РФ сообщал о возможности связать Крым и Сочи по морю посредством судов на подводных крыльях "Комета-120". Однако решение по запуску маршрута пока не принято, аэропорт Крыма закрыт, добраться туда можно с пересадками по трассе или железнодорожным путем. Это, по мнению экспертов, усложняет туристическую логистику. По словам Барзыкина, попытки запустить комету из Сочи на полуостров предпринимались с 2014 года, но операторы сталкивались с проблемой дорогого топлива. "Проблема сводилась к высокой стоимости топлива. Для того, чтобы обеспечить эффективную работу этого морского сообщения, необходимы были государственные дотации. Эта тема достаточно проработана, рассказал РИА Новости Барзыкин. – Потребуется немного времени, чтобы наладить морское сообщение из Сочи и Анапы в Крым. Такие планы есть, но на сезон ясности нет, будут ли они запущены". В целом, по его словам, это послужит для обеспечения экскурсионного обслуживания, совмещения отдыха в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края. На период сложностей с железной дрогой, мостом и переправой в Крыму, морское сообщение бы отчасти разгрузило логистику на полуостров во время ограничения авиасообщения.
https://ria.ru/20230324/krym-1860439854.html
сочи
новороссийск
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151921/52/1519215249_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_ec34ea283afe1645924eb8db6200fb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, новороссийск, юрий барзыкин, анапа, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Новороссийск, Юрий Барзыкин, Анапа, Отдых на море, отдых в России
Эксперты оценили возможность морского сообщения между Сочи и Крымом

РСТ: запуск морского сообщения Сочи-Крым мог бы облегчить доставку туристов на полуостров

© РИА Новости / Илья ПиталевСочинский морской торговый порт
Сочинский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 апр - РИА Новости. Запуск скоростных судов из Сочи в Республику Крым отчасти облегчил бы сложную логистику на фоне закрытых на юге России аэропортов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Он подчеркнул, что при запуске подобного маршрута особенно важно создать безопасность.
Как пояснил РИА Новости, соавтор Концепции развития инфраструктуры яхтенного туризма на Азово-Черноморском побережье Кубани Николай Гришин, морское сообщение между Сочи и Крымом возможно, но не для постоянных перевозок.
"Созданию регулярного пассажирского сообщения препятствует отсутствие флота и базы по его обслуживанию. "Кометы" как вид транспорта для такого маршрута не подходят, нет возможности заходить в другие прибрежные порты, кроме Новороссийска из-за отсутствия инфраструктуры. Нужны другие суда, и лучше – экранопланы", – сказал Гришин.
В министерстве транспорта Крыма агентству сказали, что вопрос запуска судов из Сочи в Крым находится на стадии рассмотрения. По данным генерального директора морского порта Сочи Юрия Владимирова, пока из операторов, заинтересованных в перевозке пассажиров из Сочи на полуостров, никто не заявлен.
В мае 2022 года Минтранс РФ сообщал о возможности связать Крым и Сочи по морю посредством судов на подводных крыльях "Комета-120". Однако решение по запуску маршрута пока не принято, аэропорт Крыма закрыт, добраться туда можно с пересадками по трассе или железнодорожным путем. Это, по мнению экспертов, усложняет туристическую логистику. По словам Барзыкина, попытки запустить комету из Сочи на полуостров предпринимались с 2014 года, но операторы сталкивались с проблемой дорогого топлива.
"Проблема сводилась к высокой стоимости топлива. Для того, чтобы обеспечить эффективную работу этого морского сообщения, необходимы были государственные дотации. Эта тема достаточно проработана, рассказал РИА Новости Барзыкин. – Потребуется немного времени, чтобы наладить морское сообщение из Сочи и Анапы в Крым. Такие планы есть, но на сезон ясности нет, будут ли они запущены".
В целом, по его словам, это послужит для обеспечения экскурсионного обслуживания, совмещения отдыха в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края. На период сложностей с железной дрогой, мостом и переправой в Крыму, морское сообщение бы отчасти разгрузило логистику на полуостров во время ограничения авиасообщения.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Министр курортов Крыма рассказал, сколько еще поездов нужно полуострову
24 марта, 17:56
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСочиНовороссийскЮрий БарзыкинАнапаОтдых на мореотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала