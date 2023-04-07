https://ria.ru/20230407/koronavirus-1863681608.html

В России за сутки госпитализировали 1167 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1167 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1167 заболевших COVID-19

Почти 9 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:03

2023-04-07T11:03

2023-04-07T11:03

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Почти 9 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 167 человек, на 1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 40 регионах, еще в одиннадцати субъектах ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 10 685 человек, или на 1,8% меньше в сравнении с 6 апреля 2023 года. Выявлено 8 915 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса