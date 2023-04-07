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Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки - РИА Новости, 07.04.2023

Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

На создание концепции безопасности Союзного государства потребуется время, она будет готовиться в максимально сжатые сроки, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:00

2023-04-07T13:00

2023-04-07T13:00

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий песков

владимир путин

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На создание концепции безопасности Союзного государства потребуется время, она будет готовиться в максимально сжатые сроки, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Кремле ранее прошли переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин объявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия. Совбезы стран приступили к работе. "Разумеется, на это потребуется время. Будет готовиться в максимально сжатые сроки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обозначены ли сроки создания концепции безопасности России и Белоруссии.

https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863612986.html

россия

белоруссия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр