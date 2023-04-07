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Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки - РИА Новости, 07.04.2023
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки
На создание концепции безопасности Союзного государства потребуется время, она будет готовиться в максимально сжатые сроки, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:00
2023-04-07T13:00
2023-04-07T13:00
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий песков
владимир путин
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На создание концепции безопасности Союзного государства потребуется время, она будет готовиться в максимально сжатые сроки, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Кремле ранее прошли переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин объявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия. Совбезы стран приступили к работе. "Разумеется, на это потребуется время. Будет готовиться в максимально сжатые сроки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обозначены ли сроки создания концепции безопасности России и Белоруссии.
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863612986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки
Песков: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в максимально сжатые сроки