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Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки - РИА Новости, 07.04.2023
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Союзное государство
 
13:00 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/kontseptsiya-1863731741.html
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки - РИА Новости, 07.04.2023
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки
На создание концепции безопасности Союзного государства потребуется время, она будет готовиться в максимально сжатые сроки, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:00
2023-04-07T13:00
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий песков
владимир путин
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На создание концепции безопасности Союзного государства потребуется время, она будет готовиться в максимально сжатые сроки, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Кремле ранее прошли переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин объявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия. Совбезы стран приступили к работе. "Разумеется, на это потребуется время. Будет готовиться в максимально сжатые сроки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обозначены ли сроки создания концепции безопасности России и Белоруссии.
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россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Песков: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в максимально сжатые сроки

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Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На создание концепции безопасности Союзного государства потребуется время, она будет готовиться в максимально сжатые сроки, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле ранее прошли переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин объявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства Россия-Белоруссия. Совбезы стран приступили к работе.
"Разумеется, на это потребуется время. Будет готовиться в максимально сжатые сроки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обозначены ли сроки создания концепции безопасности России и Белоруссии.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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