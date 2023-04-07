https://ria.ru/20230407/konflikt-1863713813.html

Урегулирование палестино-израильского конфликта отброшено, заявил Лавров

Урегулирование палестино-израильского конфликта отброшено, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2023

Урегулирование палестино-израильского конфликта отброшено, заявил Лавров

Процесс урегулирования отношений между палестинцами и Израилем был отброшен далеко назад, Москва выступает за прямой диалог между сторонами, заявил министр... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:18

2023-04-07T12:18

2023-04-07T12:27

в мире

сергей лавров

палестина

израиль

москва

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Процесс урегулирования отношений между палестинцами и Израилем был отброшен далеко назад, Москва выступает за прямой диалог между сторонами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Урегулирование отношений между палестинцами и Израилем: к сожалению, процесс отброшен далеко назад в результате многих событий, в результате столкновений, односторонних мер, которые принимаются и палестинцами, и израильтянами, и которые сейчас вылились в серьезные столкновения, чреватые дальнейшим обострением обстановки", - сказал Лавров во время совместной пресс-конференции с главой турецкого МИД.Российский министр подчеркнул, что Москва разделяет необходимость вернуться к основополагающим решениям ООН, на которых должен идти прямой диалог между палестинцами и Израилем в формате двухгосударственного решения.

https://ria.ru/20230407/izrail-1863651879.html

палестина

израиль

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, палестина, израиль, москва, россия, оон