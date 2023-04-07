https://ria.ru/20230407/konflikt-1863713813.html
Урегулирование палестино-израильского конфликта отброшено, заявил Лавров
Урегулирование палестино-израильского конфликта отброшено, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2023
Урегулирование палестино-израильского конфликта отброшено, заявил Лавров
Процесс урегулирования отношений между палестинцами и Израилем был отброшен далеко назад, Москва выступает за прямой диалог между сторонами, заявил министр... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:18
2023-04-07T12:18
2023-04-07T12:27
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Процесс урегулирования отношений между палестинцами и Израилем был отброшен далеко назад, Москва выступает за прямой диалог между сторонами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Урегулирование отношений между палестинцами и Израилем: к сожалению, процесс отброшен далеко назад в результате многих событий, в результате столкновений, односторонних мер, которые принимаются и палестинцами, и израильтянами, и которые сейчас вылились в серьезные столкновения, чреватые дальнейшим обострением обстановки", - сказал Лавров во время совместной пресс-конференции с главой турецкого МИД.Российский министр подчеркнул, что Москва разделяет необходимость вернуться к основополагающим решениям ООН, на которых должен идти прямой диалог между палестинцами и Израилем в формате двухгосударственного решения.
https://ria.ru/20230407/izrail-1863651879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, палестина, израиль, москва, россия, оон
В мире, Сергей Лавров, Палестина, Израиль, Москва, Россия, ООН
Урегулирование палестино-израильского конфликта отброшено, заявил Лавров
Лавров заявил, что процесс урегулирования палестино-израильского конфликта отброшен назад
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Процесс урегулирования отношений между палестинцами и Израилем был отброшен далеко назад, Москва выступает за прямой диалог между сторонами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Урегулирование отношений между палестинцами и Израилем: к сожалению, процесс отброшен далеко назад в результате многих событий, в результате столкновений, односторонних мер, которые принимаются и палестинцами, и израильтянами, и которые сейчас вылились в серьезные столкновения, чреватые дальнейшим обострением обстановки", - сказал Лавров во время совместной пресс-конференции с главой турецкого МИД.
Российский министр подчеркнул, что Москва разделяет необходимость вернуться к основополагающим решениям ООН
, на которых должен идти прямой диалог между палестинцами и Израилем в формате двухгосударственного решения.
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