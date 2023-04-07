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Венесуэла планирует наращивать поставки кофе в Россию - РИА Новости, 07.04.2023
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08:48 07.04.2023 (обновлено: 09:09 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/kofe-1863651426.html
Венесуэла планирует наращивать поставки кофе в Россию
Венесуэла планирует наращивать поставки кофе в Россию - РИА Новости, 07.04.2023
Венесуэла планирует наращивать поставки кофе в Россию
Венесуэльские производители кофе планируют наращивать поставки кофе в Россию, заявил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:48
2023-04-07T09:09
россия
венесуэла
экономика
роман фроленко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Венесуэльские производители кофе планируют наращивать поставки кофе в Россию, заявил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. На вопрос, планируют ли венесуэльца наращивать поставки кофе в Россию, Фроленко ответил утвердительно. "Да, собираются", - сказал он. Министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро в декабре заявлял, что считает перспективными поставки в Россию тропических фруктов: манго, бананов, арбузов, ананасов, дынь, маракуйи, а также кофе и какао. Читайте полный текст интервью Романа Фроленко &gt;&gt;
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россия, венесуэла, экономика, роман фроленко
Россия, Венесуэла, Экономика, Роман Фроленко
Венесуэла планирует наращивать поставки кофе в Россию

Глава торговой палаты заявил, что Венесуэла планирует наращивать поставки кофе в Россию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОбжарка кофе
Обжарка кофе - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Обжарка кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Венесуэльские производители кофе планируют наращивать поставки кофе в Россию, заявил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.
«
"Венесуэльский кофе просто не раскручен, раскручен колумбийский, который они покупают в Венесуэле и делают у себя. Но на самом деле венесуэльский кофе очень качественный и хороший", - сказал он в интервью агентству.
На вопрос, планируют ли венесуэльца наращивать поставки кофе в Россию, Фроленко ответил утвердительно. "Да, собираются", - сказал он.
Министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро в декабре заявлял, что считает перспективными поставки в Россию тропических фруктов: манго, бананов, арбузов, ананасов, дынь, маракуйи, а также кофе и какао.
Читайте полный текст интервью Романа Фроленко >>
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