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На Кипре будут учить украинских минеров - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:55 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/kipr-1863703933.html
На Кипре будут учить украинских минеров
На Кипре будут учить украинских минеров - РИА Новости, 07.04.2023
На Кипре будут учить украинских минеров
Украинские специалисты будут обучаться на Кипре разминированию, первая группа ожидается в конце апреля, сообщил министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:55
2023-04-07T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
кипр
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Украинские специалисты будут обучаться на Кипре разминированию, первая группа ожидается в конце апреля, сообщил министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас телеканалу Sigma. Йоргаллас сообщил, что в пятницу на Кипр приедет министр обороны Украины Алексей Резников, который накануне провел переговоры в Греции. "Кипр не участвует в военной части поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине, то есть не отправляет вооружения и запчасти для них. Мы участвуем в гуманитарной части. Мы принимаем беженцев, если не ошибаюсь, 20-21 тысяча украинских беженцев находятся на Кипре. Со стороны министерства обороны мы участвуем в обучении. Есть наш представитель в Германии, который там участвует в обучении", - сказал Йоргаллос. По словам министра обороны, ожидается, что в последнюю неделю апреля на Кипр прибудет первая группа украинских специалистов, которые будут обучаться разминированию и тралению мин. "Сегодня приедет министр обороны Украины, мы покажем ему места, где будет проходить обучение, проинформируем его о том, что именно Кипр делает для его страны, стремясь быть ближе к развитию ситуации", - сказал Йоргаллас. Ранее официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис в интервью радиовещательной корпорации RIK заявил, что Никосия намерена оказывать Украине гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения, но не собирается предоставлять вооружения.
https://ria.ru/20230406/bmp-1863573618.html
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в мире, кипр, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кипр, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Кипре будут учить украинских минеров

Минобороны Кипра заявило, что будет обучать украинских специалистов разминированию

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Украинские специалисты будут обучаться на Кипре разминированию, первая группа ожидается в конце апреля, сообщил министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас телеканалу Sigma.
Йоргаллас сообщил, что в пятницу на Кипр приедет министр обороны Украины Алексей Резников, который накануне провел переговоры в Греции.
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"Кипр не участвует в военной части поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине, то есть не отправляет вооружения и запчасти для них. Мы участвуем в гуманитарной части. Мы принимаем беженцев, если не ошибаюсь, 20-21 тысяча украинских беженцев находятся на Кипре. Со стороны министерства обороны мы участвуем в обучении. Есть наш представитель в Германии, который там участвует в обучении", - сказал Йоргаллос.
По словам министра обороны, ожидается, что в последнюю неделю апреля на Кипр прибудет первая группа украинских специалистов, которые будут обучаться разминированию и тралению мин. "Сегодня приедет министр обороны Украины, мы покажем ему места, где будет проходить обучение, проинформируем его о том, что именно Кипр делает для его страны, стремясь быть ближе к развитию ситуации", - сказал Йоргаллас.
Ранее официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис в интервью радиовещательной корпорации RIK заявил, что Никосия намерена оказывать Украине гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения, но не собирается предоставлять вооружения.
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