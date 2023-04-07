На Кипре будут учить украинских минеров
Минобороны Кипра заявило, что будет обучать украинских специалистов разминированию
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Украинские специалисты будут обучаться на Кипре разминированию, первая группа ожидается в конце апреля, сообщил министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас телеканалу Sigma.
Йоргаллас сообщил, что в пятницу на Кипр приедет министр обороны Украины Алексей Резников, который накануне провел переговоры в Греции.
"Кипр не участвует в военной части поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине, то есть не отправляет вооружения и запчасти для них. Мы участвуем в гуманитарной части. Мы принимаем беженцев, если не ошибаюсь, 20-21 тысяча украинских беженцев находятся на Кипре. Со стороны министерства обороны мы участвуем в обучении. Есть наш представитель в Германии, который там участвует в обучении", - сказал Йоргаллос.
По словам министра обороны, ожидается, что в последнюю неделю апреля на Кипр прибудет первая группа украинских специалистов, которые будут обучаться разминированию и тралению мин. "Сегодня приедет министр обороны Украины, мы покажем ему места, где будет проходить обучение, проинформируем его о том, что именно Кипр делает для его страны, стремясь быть ближе к развитию ситуации", - сказал Йоргаллас.
Ранее официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис в интервью радиовещательной корпорации RIK заявил, что Никосия намерена оказывать Украине гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения, но не собирается предоставлять вооружения.