https://ria.ru/20230407/kipr-1863703933.html

На Кипре будут учить украинских минеров

На Кипре будут учить украинских минеров - РИА Новости, 07.04.2023

На Кипре будут учить украинских минеров

Украинские специалисты будут обучаться на Кипре разминированию, первая группа ожидается в конце апреля, сообщил министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:55

2023-04-07T11:55

2023-04-07T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

кипр

украина

вооруженные силы украины

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АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Украинские специалисты будут обучаться на Кипре разминированию, первая группа ожидается в конце апреля, сообщил министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас телеканалу Sigma. Йоргаллас сообщил, что в пятницу на Кипр приедет министр обороны Украины Алексей Резников, который накануне провел переговоры в Греции. "Кипр не участвует в военной части поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине, то есть не отправляет вооружения и запчасти для них. Мы участвуем в гуманитарной части. Мы принимаем беженцев, если не ошибаюсь, 20-21 тысяча украинских беженцев находятся на Кипре. Со стороны министерства обороны мы участвуем в обучении. Есть наш представитель в Германии, который там участвует в обучении", - сказал Йоргаллос. По словам министра обороны, ожидается, что в последнюю неделю апреля на Кипр прибудет первая группа украинских специалистов, которые будут обучаться разминированию и тралению мин. "Сегодня приедет министр обороны Украины, мы покажем ему места, где будет проходить обучение, проинформируем его о том, что именно Кипр делает для его страны, стремясь быть ближе к развитию ситуации", - сказал Йоргаллас. Ранее официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис в интервью радиовещательной корпорации RIK заявил, что Никосия намерена оказывать Украине гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения, но не собирается предоставлять вооружения.

https://ria.ru/20230406/bmp-1863573618.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кипр, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр