https://ria.ru/20230407/kipr-1863702901.html

Кипр отказался предоставлять оружие Украине

Кипр отказался предоставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.04.2023

Кипр отказался предоставлять оружие Украине

Никосия намерена оказывать Украине гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения военных, но не собирается предоставлять вооружения, заявил... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:50

2023-04-07T11:50

2023-04-07T11:50

в мире

кипр

украина

никосия (город)

алексей резников

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АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Никосия намерена оказывать Украине гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения военных, но не собирается предоставлять вооружения, заявил официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис в интервью третьей программе радио кипрской радиовещательной корпорации RIK. В пятницу на Кипре находится министр обороны Украины Алексей Резников, который до этого посетил Афины. По словам спикера правительства, желание Никосии оказывать Киеву только гуманитарную помощь понятно. "Комментируя встречу министра обороны Кипра Михалиса Йоргалласа и Резникова, Летимпиотис сказал, что встреча проходит в рамках обмена знаниями, которыми может обладать Кипр в вопросах обучения, а не предоставления вооружений Украине", - сообщает RIK. "Летимпиотис повторил, что Республика Кипр ясно дала понять, что не будет вносить вклад в военный компонент, поскольку Кипр ни при каких обстоятельствах не может оставаться без вооружений", - сообщает портал радиовещательной корпорации.

https://ria.ru/20230407/vymogatelstvo-1863682238.html

кипр

украина

никосия (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кипр, украина, никосия (город), алексей резников