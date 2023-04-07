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Кипр отказался предоставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.04.2023
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11:50 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/kipr-1863702901.html
Кипр отказался предоставлять оружие Украине
Кипр отказался предоставлять оружие Украине - РИА Новости, 07.04.2023
Кипр отказался предоставлять оружие Украине
Никосия намерена оказывать Украине гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения военных, но не собирается предоставлять вооружения, заявил... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:50
2023-04-07T11:50
в мире
кипр
украина
никосия (город)
алексей резников
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АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Никосия намерена оказывать Украине гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения военных, но не собирается предоставлять вооружения, заявил официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис в интервью третьей программе радио кипрской радиовещательной корпорации RIK. В пятницу на Кипре находится министр обороны Украины Алексей Резников, который до этого посетил Афины. По словам спикера правительства, желание Никосии оказывать Киеву только гуманитарную помощь понятно. "Комментируя встречу министра обороны Кипра Михалиса Йоргалласа и Резникова, Летимпиотис сказал, что встреча проходит в рамках обмена знаниями, которыми может обладать Кипр в вопросах обучения, а не предоставления вооружений Украине", - сообщает RIK. "Летимпиотис повторил, что Республика Кипр ясно дала понять, что не будет вносить вклад в военный компонент, поскольку Кипр ни при каких обстоятельствах не может оставаться без вооружений", - сообщает портал радиовещательной корпорации.
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кипр
украина
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в мире, кипр, украина, никосия (город), алексей резников
В мире, Кипр, Украина, Никосия (город), Алексей Резников
Кипр отказался предоставлять оружие Украине

Кипр будет отправлять на Украину гумпомощь, но не станет предоставлять ей оружие

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кипр. Архивное фото
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АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Никосия намерена оказывать Украине гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения военных, но не собирается предоставлять вооружения, заявил официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис в интервью третьей программе радио кипрской радиовещательной корпорации RIK.
В пятницу на Кипре находится министр обороны Украины Алексей Резников, который до этого посетил Афины.
По словам спикера правительства, желание Никосии оказывать Киеву только гуманитарную помощь понятно.
"Комментируя встречу министра обороны Кипра Михалиса Йоргалласа и Резникова, Летимпиотис сказал, что встреча проходит в рамках обмена знаниями, которыми может обладать Кипр в вопросах обучения, а не предоставления вооружений Украине", - сообщает RIK.
"Летимпиотис повторил, что Республика Кипр ясно дала понять, что не будет вносить вклад в военный компонент, поскольку Кипр ни при каких обстоятельствах не может оставаться без вооружений", - сообщает портал радиовещательной корпорации.
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