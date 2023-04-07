https://ria.ru/20230407/kino-1863810455.html

В России учредили новый фестиваль детского кино

В России учредили новый фестиваль детского кино - РИА Новости, 07.04.2023

В России учредили новый фестиваль детского кино

Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" учредили в России, объявил на пресс-конференции президент смотра Гавриил Гордеев. Он... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:58

2023-04-07T16:58

2023-04-07T16:58

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" учредили в России, объявил на пресс-конференции президент смотра Гавриил Гордеев. Он пройдет в Перми с 1 по 4 июня.По словам генерального продюсера фестиваля Алены Семериковой-Волковой, будут две конкурсные программы: "Полнометражное детское и семейное кино" и "Полнометражная анимация". Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева рассказала, что на фестивале презентуют новые эпизоды телепередачи "Хочу все знать!" и эксклюзивные серии "Простоквашино". Также она предложила организаторам "Медвежонка" сделать мастер-классы для детей по созданию мультфильма о символе фестиваля. Работы будут оценивать два состава жюри: профессиональное и детское, куда войдут ребята из Перми, отличившиеся в учебе, спорте и другой деятельности. Фестиваль пройдет на нескольких площадках, среди которых эспланада Перми, кинотеатр "Синема5", кинотеатры сети "Синемапарк", кинотеатр "Премьер", частная филармония "Триумф", сеть социальных кинозалов Пермского края.

https://ria.ru/20230405/festival-1863189247.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть