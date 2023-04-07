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В России учредили новый фестиваль детского кино - РИА Новости, 07.04.2023
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Культура
 
16:58 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/kino-1863810455.html
В России учредили новый фестиваль детского кино
В России учредили новый фестиваль детского кино - РИА Новости, 07.04.2023
В России учредили новый фестиваль детского кино
Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" учредили в России, объявил на пресс-конференции президент смотра Гавриил Гордеев. Он... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:58
2023-04-07T16:58
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" учредили в России, объявил на пресс-конференции президент смотра Гавриил Гордеев. Он пройдет в Перми с 1 по 4 июня.По словам генерального продюсера фестиваля Алены Семериковой-Волковой, будут две конкурсные программы: "Полнометражное детское и семейное кино" и "Полнометражная анимация". Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева рассказала, что на фестивале презентуют новые эпизоды телепередачи "Хочу все знать!" и эксклюзивные серии "Простоквашино". Также она предложила организаторам "Медвежонка" сделать мастер-классы для детей по созданию мультфильма о символе фестиваля. Работы будут оценивать два состава жюри: профессиональное и детское, куда войдут ребята из Перми, отличившиеся в учебе, спорте и другой деятельности. Фестиваль пройдет на нескольких площадках, среди которых эспланада Перми, кинотеатр "Синема5", кинотеатры сети "Синемапарк", кинотеатр "Премьер", частная филармония "Триумф", сеть социальных кинозалов Пермского края.
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новости культуры, кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть
Новости культуры, Кино и сериалы, куда сходить , Культура, что посмотреть
В России учредили новый фестиваль детского кино

В России учредили новый фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок"

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" учредили в России, объявил на пресс-конференции президент смотра Гавриил Гордеев. Он пройдет в Перми с 1 по 4 июня.
«
"Название выбрали дети. Во всех голосованиях именно оно победило. <...> Этот медвежонок сразу же дает эмоцию любопытного, постоянно что-то ищущего, постоянно находящегося в поиске", — сказал Гордеев.
По словам генерального продюсера фестиваля Алены Семериковой-Волковой, будут две конкурсные программы: "Полнометражное детское и семейное кино" и "Полнометражная анимация".
Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева рассказала, что на фестивале презентуют новые эпизоды телепередачи "Хочу все знать!" и эксклюзивные серии "Простоквашино".
«
"Мы надеемся привезти на фестиваль не в конкурсную программу, потому что он уже у нас в прокате, наш фильм подростковый "Кукольник". Это фэнтези с элементами ужастика, очень популярный жанр у подростков", — добавила Слащева.
Также она предложила организаторам "Медвежонка" сделать мастер-классы для детей по созданию мультфильма о символе фестиваля.
Работы будут оценивать два состава жюри: профессиональное и детское, куда войдут ребята из Перми, отличившиеся в учебе, спорте и другой деятельности.
Фестиваль пройдет на нескольких площадках, среди которых эспланада Перми, кинотеатр "Синема5", кинотеатры сети "Синемапарк", кинотеатр "Премьер", частная филармония "Триумф", сеть социальных кинозалов Пермского края.
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