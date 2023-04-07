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Власти Йемена и хуситы достигли соглашения, сообщил диписточник

Власти Йемена и хуситы достигли соглашения, сообщил диписточник - РИА Новости, 07.04.2023

Власти Йемена и хуситы достигли соглашения, сообщил диписточник

Президентский руководящий совет Йемена и правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) при посредничестве Омана достигли договоренности о... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T00:15

2023-04-07T00:15

2023-04-07T00:17

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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Президентский руководящий совет Йемена и правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) при посредничестве Омана достигли договоренности о продлении перемирия сроком на шесть месяцев, сообщил РИА Новости йеменский дипломатический источник. Срок предыдущего перемирия истек в октябре прошлого года, но сторонам не удалось сразу после этого прийти к соглашению о его продлении из-за требования хуситов к правительству выделять им часть денег из доходов от продажи нефти и газа с подконтрольных властям территорий. "Правящий совет Йемена и группировка "Ансар Алла" при посредничестве Омана достигли договоренности установить новое перемирие под эгидой ООН на шесть месяцев. О нем будет объявлено в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. По словам источника, договоренность содержит дополнительные условия по сравнению с прошлыми соглашениями, в частности об открытии новых направлений из аэропорта столицы Йемена Саны, снятии ограничений на проход судов в порт Ходейда на юго-западе страны, разблокировании дорог. Сторонам также удалось договориться, что госслужащие по всему Йемену будут получать выплаты из доходов от экспорта энергоносителей. Соглашение опирается на договоренности между Саудовской Аравией и хуситами, которых они достигли на переговорах в Омане в течение пяти месяцев. Как ожидается, после начала нового перемирия в Йемене будет запущен процесс политического урегулирования под эгидой ООН.

https://ria.ru/20230225/yemen-1854267725.html

https://ria.ru/20230225/khusity-1854219938.html

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в мире, йемен, оман, сана, ансар алла, оон