https://ria.ru/20230407/khamas-1863643830.html

Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС

Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС - РИА Новости, 07.04.2023

Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС

Израильские танки и самолеты нанесли удар по военным постам движения ХАМАС на границе сектора Газа, сообщила ЦАХАЛ. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T07:10

2023-04-07T07:10

2023-04-07T09:08

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Израильские танки и самолеты нанесли удар по военным постам движения ХАМАС на границе сектора Газа, сообщила ЦАХАЛ."Сегодня утром (в пятницу), после продолжения ракетного обстрела Израиля из сектора Газа, танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль границы с сектором Газа", — говорится в заявлении военных.При этом ранее — в ночь на пятницу — армия Израиля уже атаковала цели ХАМАС на территории сектора Газа, поразив несколько туннелей и объектов по производству оружия. Движение же возложило на Тель-Авив ответственность за эскалацию и призвало народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с полицией на Храмовой горе.Подконтрольное движению ХАМАС агентство Alray, в свою очередь, сообщило, что в результате удара ЦАХАЛ по военному объекту на востоке города Газа "значительный ущерб" получили жилые дома и больница рядом. Масштабы повреждений и другие подробности не уточняются.Министр обороны Израиля Йоав Галлант по итогам экстренного совещания кабинета по безопасности в ночь на пятницу заявил, что система безопасности страны готова к действиям против любой угрозы. По окончании совещания премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что "враги Израиля заплатят высокую цену".

https://ria.ru/20230407/beyrut-1863639681.html

https://ria.ru/20230407/izrail-1863636196.html

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в мире, хамас, израиль, ливан, иерусалим, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху