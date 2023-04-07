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Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС - РИА Новости, 07.04.2023
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07:10 07.04.2023 (обновлено: 09:08 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/khamas-1863643830.html
Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС
Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС - РИА Новости, 07.04.2023
Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС
Израильские танки и самолеты нанесли удар по военным постам движения ХАМАС на границе сектора Газа, сообщила ЦАХАЛ. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T07:10
2023-04-07T09:08
в мире
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иерусалим
армия обороны израиля
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Израильские танки и самолеты нанесли удар по военным постам движения ХАМАС на границе сектора Газа, сообщила ЦАХАЛ."Сегодня утром (в пятницу), после продолжения ракетного обстрела Израиля из сектора Газа, танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль границы с сектором Газа", — говорится в заявлении военных.При этом ранее — в ночь на пятницу — армия Израиля уже атаковала цели ХАМАС на территории сектора Газа, поразив несколько туннелей и объектов по производству оружия. Движение же возложило на Тель-Авив ответственность за эскалацию и призвало народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с полицией на Храмовой горе.Подконтрольное движению ХАМАС агентство Alray, в свою очередь, сообщило, что в результате удара ЦАХАЛ по военному объекту на востоке города Газа "значительный ущерб" получили жилые дома и больница рядом. Масштабы повреждений и другие подробности не уточняются.Министр обороны Израиля Йоав Галлант по итогам экстренного совещания кабинета по безопасности в ночь на пятницу заявил, что система безопасности страны готова к действиям против любой угрозы. По окончании совещания премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что "враги Израиля заплатят высокую цену".
https://ria.ru/20230407/beyrut-1863639681.html
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в мире, хамас, израиль, ливан, иерусалим, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху
В мире, Хамас, Израиль, Ливан, Иерусалим, Армия обороны Израиля, Биньямин Нетаньяху
Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС

Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС на границе сектора Газа

© AP Photo / Fatima ShbairАвиаудар Израиля по территории сектора Газа. 7 апреля 2023
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. 7 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. 7 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Израильские танки и самолеты нанесли удар по военным постам движения ХАМАС на границе сектора Газа, сообщила ЦАХАЛ.
"Сегодня утром (в пятницу), после продолжения ракетного обстрела Израиля из сектора Газа, танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль границы с сектором Газа", — говорится в заявлении военных.
Ливан - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Удары Израиля не повлияли на работу аэропорта Бейрута
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При этом ранее — в ночь на пятницу — армия Израиля уже атаковала цели ХАМАС на территории сектора Газа, поразив несколько туннелей и объектов по производству оружия. Движение же возложило на Тель-Авив ответственность за эскалацию и призвало народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с полицией на Храмовой горе.
Подконтрольное движению ХАМАС агентство Alray, в свою очередь, сообщило, что в результате удара ЦАХАЛ по военному объекту на востоке города Газа "значительный ущерб" получили жилые дома и больница рядом. Масштабы повреждений и другие подробности не уточняются.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант по итогам экстренного совещания кабинета по безопасности в ночь на пятницу заявил, что система безопасности страны готова к действиям против любой угрозы. По окончании совещания премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что "враги Израиля заплатят высокую цену".
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СМИ: Израиль нанес удар по объекту рядом с лагерем беженцев в секторе Газа
Вчера, 03:56
 
В миреХамасИзраильЛиванИерусалимАрмия обороны ИзраиляБиньямин Нетаньяху
 
 
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