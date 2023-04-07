Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС
Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС на границе сектора Газа
© AP Photo / Fatima ShbairАвиаудар Израиля по территории сектора Газа. 7 апреля 2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. 7 апреля 2023
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Израильские танки и самолеты нанесли удар по военным постам движения ХАМАС на границе сектора Газа, сообщила ЦАХАЛ.
"Сегодня утром (в пятницу), после продолжения ракетного обстрела Израиля из сектора Газа, танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль границы с сектором Газа", — говорится в заявлении военных.
При этом ранее — в ночь на пятницу — армия Израиля уже атаковала цели ХАМАС на территории сектора Газа, поразив несколько туннелей и объектов по производству оружия. Движение же возложило на Тель-Авив ответственность за эскалацию и призвало народ объединиться "в борьбе с оккупантами". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с полицией на Храмовой горе.
Подконтрольное движению ХАМАС агентство Alray, в свою очередь, сообщило, что в результате удара ЦАХАЛ по военному объекту на востоке города Газа "значительный ущерб" получили жилые дома и больница рядом. Масштабы повреждений и другие подробности не уточняются.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант по итогам экстренного совещания кабинета по безопасности в ночь на пятницу заявил, что система безопасности страны готова к действиям против любой угрозы. По окончании совещания премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что "враги Израиля заплатят высокую цену".