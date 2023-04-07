https://ria.ru/20230407/khamas-1863630977.html
ХАМАС заявил о работе ПВО против израильской авиации в секторе Газа
ХАМАС заявил о работе ПВО против израильской авиации в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2023
ХАМАС заявил о работе ПВО против израильской авиации в секторе Газа
Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что их ПВО противостоит израильской авиации в секторе Газа. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T01:14
2023-04-07T01:14
2023-04-07T01:17
в мире
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КАИР, 7 апр - РИА Новости. Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что их ПВО противостоит израильской авиации в секторе Газа. Ранее пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по сектору Газа. "Противовоздушная оборона "аль-Кассам" противостоит сионистской военной авиации в секторе Газа", - говорится в заявлении "Бригад аль-Кассам" в телеграм-канале. В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам, однако финальное решение будет принято после совещания премьера с силовым блоком правительства. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил РИА Новости, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей. Источник во Временных силах ООН (UNIFIL) сообщил агентству, что они приведены в состояние боевой готовности после пуска ракет. МИД Ливана заявил, что страна привержена резолюции Совета безопасности ООН 1701, принятой в 2006 году, и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию.
https://ria.ru/20230405/izrail-1863080041.html
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в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, ООН
ХАМАС заявил о работе ПВО против израильской авиации в секторе Газа
Военное крыло ХАМАС: ПВО противостоит израильской авиации в секторе Газа
КАИР, 7 апр - РИА Новости. Военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что их ПВО противостоит израильской авиации в секторе Газа.
Ранее пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по сектору Газа.
Израильская армия ночью нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
"Противовоздушная оборона "аль-Кассам" противостоит сионистской военной авиации в секторе Газа", - говорится в заявлении "Бригад аль-Кассам" в телеграм-канале.
В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам, однако финальное решение будет принято после совещания премьера с силовым блоком правительства. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому.
Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил РИА Новости, что ракеты по территории Израиля
из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей. Источник во Временных силах ООН
(UNIFIL) сообщил агентству, что они приведены в состояние боевой готовности после пуска ракет. МИД Ливана заявил, что страна привержена резолюции Совета безопасности ООН 1701, принятой в 2006 году, и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию.
Замглавы МИД обсудил с делегацией ХАМАС палестинский вопрос