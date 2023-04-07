https://ria.ru/20230407/khab-1863710181.html

Лавров обсудил создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую"

Лавров обсудил создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 07.04.2023

Лавров обсудил создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую"

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи в Анкаре обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу создание газового хаба в Турции и работу по АЭС... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:11

2023-04-07T12:11

2023-04-07T12:21

аэс "аккую"

анкара (провинция)

турция

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россия

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи в Анкаре обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую"."Предметно говорили о реализации двусторонних стратегических проектов в сфере энергетики, которые традиционно являются локомотивом в наших отношениях, прежде всего, речь идет о первой на турецкой земле атомной электростанции "Аккую". Ее запуск существенно укрепит энергобезопасность Турецкой Республики, и мы констатировали, что 27 апреля запланирована церемония, которая посвящена доставке ядерного топлива на первый энергоблок", - сказал он в ходе пресс-конференции."Говорили мы и о ходе работ по созданию в Турции газового хаба для транспортировки российских углеводородов", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230406/turtsiya-1863412235.html

анкара (провинция)

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аэс "аккую", анкара (провинция), турция, цены на нефть, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу