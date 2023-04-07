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Лавров обсудил создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую"
Лавров обсудил создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров обсудил создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую"
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи в Анкаре обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу создание газового хаба в Турции и работу по АЭС... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:11
2023-04-07T12:11
2023-04-07T12:21
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи в Анкаре обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую"."Предметно говорили о реализации двусторонних стратегических проектов в сфере энергетики, которые традиционно являются локомотивом в наших отношениях, прежде всего, речь идет о первой на турецкой земле атомной электростанции "Аккую". Ее запуск существенно укрепит энергобезопасность Турецкой Республики, и мы констатировали, что 27 апреля запланирована церемония, которая посвящена доставке ядерного топлива на первый энергоблок", - сказал он в ходе пресс-конференции."Говорили мы и о ходе работ по созданию в Турции газового хаба для транспортировки российских углеводородов", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230406/turtsiya-1863412235.html
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аэс "аккую", анкара (провинция), турция, цены на нефть, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу
АЭС "Аккую", Анкара (провинция), Турция, Цены на нефть, Россия, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу
Лавров обсудил создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую"
Лавров сообщил, что обсудил создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую"
АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи в Анкаре обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую".
"Предметно говорили о реализации двусторонних стратегических проектов в сфере энергетики, которые традиционно являются локомотивом в наших отношениях, прежде всего, речь идет о первой на турецкой земле атомной электростанции "Аккую". Ее запуск существенно укрепит энергобезопасность Турецкой Республики, и мы констатировали, что 27 апреля запланирована церемония, которая посвящена доставке ядерного топлива на первый энергоблок", - сказал он в ходе пресс-конференции.
"Говорили мы и о ходе работ по созданию в Турции газового хаба для транспортировки российских углеводородов", - добавил Лавров.
Структуру турецкой Botas изменят для создания газового хаба, пишут СМИ