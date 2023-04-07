Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора в Карабахе
Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора для урегулирования кризиса в Карабахе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, в частности, подготовку мирного договора Еревана и Баку, сообщили в Кремле.
"Продолжено обсуждение различных аспектов текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В этом контексте вновь подтверждена важность последовательной реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов — в том числе касающихся обеспечения безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, восстановления экономических и транспортных связей в Закавказье, подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном", — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, как отмечается в публикации, "затронуты некоторые актуальные темы двусторонних отношений".
В релизе Еревана акцент сделан на обсуждении вопросов, касающихся реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021-го и 31 октября 2022-го. Все они связаны с урегулированием ситуации в Карабахе, в том числе — разблокировкой региональной транспортной инфраструктуры.
"В ходе телефонного разговора был обсужден продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе вследствие незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора", — заявили в правительстве Армении.
Российское Минобороны ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Командование миротворческого контингента провело переговоры для возобновления движения гражданского транспорта по этому направлению без препятствий, разблокировать Лачинский коридор Баку призвал и Госдепартамент США.
Азербайджан называет происходящее "акцией протеста гражданских активистов и экологов против незаконной деятельности армянской стороны".
Из-за ситуации в Лачинском коридоре Армения обратилась в Международный суд ООН, который удовлетворил ходатайство Еревана о применении временной меры и обязал Баку до окончательного урегулирования по делу принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.