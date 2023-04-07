https://ria.ru/20230407/karabakh-1863719955.html

Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора в Карабахе

Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора в Карабахе - РИА Новости, 07.04.2023

Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, в частности, подготовку... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:32

2023-04-07T12:32

2023-04-07T13:49

в мире

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россия

никол пашинян

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оон

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ЕРЕВАН, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, в частности, подготовку мирного договора Еревана и Баку, сообщили в Кремле."Продолжено обсуждение различных аспектов текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В этом контексте вновь подтверждена важность последовательной реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов — в том числе касающихся обеспечения безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, восстановления экономических и транспортных связей в Закавказье, подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном", — говорится в пресс-релизе.Кроме того, как отмечается в публикации, "затронуты некоторые актуальные темы двусторонних отношений".В релизе Еревана акцент сделан на обсуждении вопросов, касающихся реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021-го и 31 октября 2022-го. Все они связаны с урегулированием ситуации в Карабахе, в том числе — разблокировкой региональной транспортной инфраструктуры."В ходе телефонного разговора был обсужден продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе вследствие незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора", — заявили в правительстве Армении.Российское Минобороны ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Командование миротворческого контингента провело переговоры для возобновления движения гражданского транспорта по этому направлению без препятствий, разблокировать Лачинский коридор Баку призвал и Госдепартамент США. Азербайджан называет происходящее "акцией протеста гражданских активистов и экологов против незаконной деятельности армянской стороны".Из-за ситуации в Лачинском коридоре Армения обратилась в Международный суд ООН, который удовлетворил ходатайство Еревана о применении временной меры и обязал Баку до окончательного урегулирования по делу принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

https://ria.ru/20230404/kontakty-1863017674.html

https://ria.ru/20230202/missiya-1849191603.html

https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html

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в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян, владимир путин, оон