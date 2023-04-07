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Армия Израиля усилила боевые силы пехоты и артиллерии на юге и севере - РИА Новости, 07.04.2023
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08:58 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/izrail-1863651879.html
Армия Израиля усилила боевые силы пехоты и артиллерии на юге и севере
Армия Израиля усилила боевые силы пехоты и артиллерии на юге и севере - РИА Новости, 07.04.2023
Армия Израиля усилила боевые силы пехоты и артиллерии на юге и севере
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила регулярные боевые силы пехоты и артиллерии на южном и северном направлениях в целях подготовки к возможной эскалации... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:58
2023-04-07T08:58
в мире
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила регулярные боевые силы пехоты и артиллерии на южном и северном направлениях в целях подготовки к возможной эскалации ситуации и на фоне продолжающихся обстрелов территории страны из сектора Газа, заявила пресс-служба ЦАХАЛа. "В соответствии с оценками ситуации мы увеличим регулярные боевые силы пехоты и артиллерии в северном и южном командованиях, чтобы усилить оборону при любых возможных сценариях ... ЦАХАЛ боеспособен, готов и подготовлен к выполнению своих задач - наступательные действия, которые мы осуществили сегодня ночью более чем на двух направления, являются четким свидетельством этого. Мы считаем государство Ливан ответственным за все, что происходит на его территории, а также за стрельбу, осуществляемую оттуда ХАМАС - мы не позволим ХАМАС действовать из Ливана", - приводит пресс-служба слова пресс-секретаря израильской армии контр-адмирала Даниэля Хагари, Газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на Хагари, что за ночь из сектора Газа по южному Израилю было выпущено 44 ракеты. Девять ракет не вылетели за пределы палестинского анклава, 12 были выпущены в сторону моря, 14 приземлились на открытой местности в Израиле, одна попала в жилой дом в южном городе Сдерот, а восемь были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Хагари также заявил, что израильские ВВС поразили более десяти целей ХАМАС в Газе в ответ на возобновление ракетных обстрелов, использовав около 50 тонн боеприпасов. В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля, 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому.
https://ria.ru/20230407/izrail-1863632750.html
https://ria.ru/20230407/khamas-1863643830.html
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в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля
Армия Израиля усилила боевые силы пехоты и артиллерии на юге и севере

Армия Израиля усилила регулярные боевые силы пехоты и артиллерии на юге и севере

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила регулярные боевые силы пехоты и артиллерии на южном и северном направлениях в целях подготовки к возможной эскалации ситуации и на фоне продолжающихся обстрелов территории страны из сектора Газа, заявила пресс-служба ЦАХАЛа.
"В соответствии с оценками ситуации мы увеличим регулярные боевые силы пехоты и артиллерии в северном и южном командованиях, чтобы усилить оборону при любых возможных сценариях ... ЦАХАЛ боеспособен, готов и подготовлен к выполнению своих задач - наступательные действия, которые мы осуществили сегодня ночью более чем на двух направления, являются четким свидетельством этого. Мы считаем государство Ливан ответственным за все, что происходит на его территории, а также за стрельбу, осуществляемую оттуда ХАМАС - мы не позволим ХАМАС действовать из Ливана", - приводит пресс-служба слова пресс-секретаря израильской армии контр-адмирала Даниэля Хагари,
Газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на Хагари, что за ночь из сектора Газа по южному Израилю было выпущено 44 ракеты. Девять ракет не вылетели за пределы палестинского анклава, 12 были выпущены в сторону моря, 14 приземлились на открытой местности в Израиле, одна попала в жилой дом в южном городе Сдерот, а восемь были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
Хагари также заявил, что израильские ВВС поразили более десяти целей ХАМАС в Газе в ответ на возобновление ракетных обстрелов, использовав около 50 тонн боеприпасов.
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Израиль отказался прекратить авиаудары по сектору Газа, сообщили СМИ
Вчера, 02:02
В четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые были нацелены на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля, 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории, из них 25 ракет были перехвачены системой ПВО. Израильская армия заявила, что обстрел страны с территории Ливана вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому.
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. 7 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Израильская армия сообщила об ударах по военным постам ХАМАС
Вчера, 07:10
 
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