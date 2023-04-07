https://ria.ru/20230407/izrail-1863630398.html

СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля

СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля - РИА Новости, 07.04.2023

СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля

Столкновения между силами полиции и жителями вспыхнули в городах Умм-эль-Фахм и Сахнин, сообщает израильский портал Ynet. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T01:03

2023-04-07T01:03

2023-04-07T01:03

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Столкновения между силами полиции и жителями вспыхнули в городах Умм-эль-Фахм и Сахнин, сообщает израильский портал Ynet. "Сегодня ночью вспыхнули столкновения между полицейскими и жителями Умм-эль-Фахма. Полиция заявила, что десятки участников беспорядков жгли шины и бросали камни. Двое задержаны. Беспорядки были также зафиксированы в Сахнине, где жители бросали в полицейских петардами", - пишет издание. По информации Ynet, четыре полные резервные роты израильской пограничной полиции были мобилизованы для усиления присутствия правоохранителей в Иерусалиме и других городах. Накануне ночью, по данным полиции, десятки молодых людей опять пытались забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, что привело ко второй последовательной ночи столкновений с полицией. Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из главных праздников иудаизма, Песаха, накладывается на священный мусульманский месяц Рамадан.

https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html

https://ria.ru/20230407/gaza-1863629160.html

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