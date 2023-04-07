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СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля - РИА Новости, 07.04.2023
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01:03 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/izrail-1863630398.html
СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля
СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля - РИА Новости, 07.04.2023
СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля
Столкновения между силами полиции и жителями вспыхнули в городах Умм-эль-Фахм и Сахнин, сообщает израильский портал Ynet. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T01:03
2023-04-07T01:03
в мире
иерусалим
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Столкновения между силами полиции и жителями вспыхнули в городах Умм-эль-Фахм и Сахнин, сообщает израильский портал Ynet. "Сегодня ночью вспыхнули столкновения между полицейскими и жителями Умм-эль-Фахма. Полиция заявила, что десятки участников беспорядков жгли шины и бросали камни. Двое задержаны. Беспорядки были также зафиксированы в Сахнине, где жители бросали в полицейских петардами", - пишет издание. По информации Ynet, четыре полные резервные роты израильской пограничной полиции были мобилизованы для усиления присутствия правоохранителей в Иерусалиме и других городах. Накануне ночью, по данным полиции, десятки молодых людей опять пытались забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, что привело ко второй последовательной ночи столкновений с полицией. Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из главных праздников иудаизма, Песаха, накладывается на священный мусульманский месяц Рамадан.
https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html
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в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля

Ynet: в арабских общинах в Израиле происходят беспорядки и стычки с полицией

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Столкновения между силами полиции и жителями вспыхнули в городах Умм-эль-Фахм и Сахнин, сообщает израильский портал Ynet.
"Сегодня ночью вспыхнули столкновения между полицейскими и жителями Умм-эль-Фахма. Полиция заявила, что десятки участников беспорядков жгли шины и бросали камни. Двое задержаны. Беспорядки были также зафиксированы в Сахнине, где жители бросали в полицейских петардами", - пишет издание.
Офицер израильской полиции в районе падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в Шломи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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Вчера, 22:31
По информации Ynet, четыре полные резервные роты израильской пограничной полиции были мобилизованы для усиления присутствия правоохранителей в Иерусалиме и других городах.
Накануне ночью, по данным полиции, десятки молодых людей опять пытались забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, что привело ко второй последовательной ночи столкновений с полицией. Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из главных праздников иудаизма, Песаха, накладывается на священный мусульманский месяц Рамадан.
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