https://ria.ru/20230407/izrail-1863630398.html
СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля
СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля - РИА Новости, 07.04.2023
СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля
Столкновения между силами полиции и жителями вспыхнули в городах Умм-эль-Фахм и Сахнин, сообщает израильский портал Ynet. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T01:03
2023-04-07T01:03
2023-04-07T01:03
в мире
иерусалим
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b37a06b484cdc52dbb01b519ae7d731a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Столкновения между силами полиции и жителями вспыхнули в городах Умм-эль-Фахм и Сахнин, сообщает израильский портал Ynet. "Сегодня ночью вспыхнули столкновения между полицейскими и жителями Умм-эль-Фахма. Полиция заявила, что десятки участников беспорядков жгли шины и бросали камни. Двое задержаны. Беспорядки были также зафиксированы в Сахнине, где жители бросали в полицейских петардами", - пишет издание. По информации Ynet, четыре полные резервные роты израильской пограничной полиции были мобилизованы для усиления присутствия правоохранителей в Иерусалиме и других городах. Накануне ночью, по данным полиции, десятки молодых людей опять пытались забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, что привело ко второй последовательной ночи столкновений с полицией. Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из главных праздников иудаизма, Песаха, накладывается на священный мусульманский месяц Рамадан.
https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html
https://ria.ru/20230407/gaza-1863629160.html
иерусалим
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_847bc492ee327e50ba9059b40c37eb5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
СМИ сообщили о беспорядках и стычках с полицией в арабских общинах Израиля
Ynet: в арабских общинах в Израиле происходят беспорядки и стычки с полицией
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости.
Столкновения между силами полиции и жителями вспыхнули в городах Умм-эль-Фахм и Сахнин, сообщает израильский портал Ynet
.
"Сегодня ночью вспыхнули столкновения между полицейскими и жителями Умм-эль-Фахма. Полиция заявила, что десятки участников беспорядков жгли шины и бросали камни. Двое задержаны. Беспорядки были также зафиксированы в Сахнине, где жители бросали в полицейских петардами", - пишет издание.
Враги Израиля заплатят цену за каждый акт агрессии, заявил Нетаньяху
По информации Ynet, четыре полные резервные роты израильской пограничной полиции были мобилизованы для усиления присутствия правоохранителей в Иерусалиме
и других городах.
Накануне ночью, по данным полиции, десятки молодых людей опять пытались забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, что привело ко второй последовательной ночи столкновений с полицией. Ситуация остается накаленной из-за того, что второй год подряд празднование одного из главных праздников иудаизма, Песаха, накладывается на священный мусульманский месяц Рамадан.
Израильская армия нанесла удары по сектору Газа