https://ria.ru/20230407/istrebiteli-1863885467.html

В США призвали изучить возможность поставки Украине передовых истребителей

В США призвали изучить возможность поставки Украине передовых истребителей - РИА Новости, 07.04.2023

В США призвали изучить возможность поставки Украине передовых истребителей

Администрации США необходимо изучить возможность поставки Украине современных истребителей, однако такой процесс займет немало времени, заявила в пятницу член... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T20:28

2023-04-07T20:28

2023-04-07T20:28

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

нато

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Администрации США необходимо изучить возможность поставки Украине современных истребителей, однако такой процесс займет немало времени, заявила в пятницу член палаты представителей от Республиканской партии Мики Шерилл. "Что касается истребителей, я, безусловно, считаю, что мы должны изучить данный вопрос и гарантировать, что мы делаем все возможное, дабы поддержать их (Украину - ред.)", - сказала Шерилл в ходе мероприятия на площадке газеты Washington Post. Она добавила, что в Вашингтоне внимательно изучают, какие ресурсы необходимы Украине в каждый конкретный период времени, чтобы наиболее эффективно противостоять РФ на поле боя, а также какое финансирование для этих нужд готов выделить конгресс США. "Я, безусловно, положительно отношусь к отправке (Украине) истребителей, основываясь на данных расчетах и представлениях о том, что должно стать оптимальным следующим шагом", - отметила Шерилл. При этом, по ее мнению, данный процесс займет немало времени, с учетом необходимости обучения пилотов для этих целей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20230405/mig-1863300098.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, нато, сергей лавров