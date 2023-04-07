https://ria.ru/20230407/issledovanie-1863791964.html
Россия и Вьетнам будут вести исследования на научных арктических станциях
Россия и Вьетнам будут вести исследования на научных арктических станциях - РИА Новости, 07.04.2023
Россия и Вьетнам будут вести исследования на научных арктических станциях
Россия готова вести с Вьетнамом совместные исследования на своих научных арктических станциях, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:41
2023-04-07T15:41
2023-04-07T15:41
россия
вьетнам
ханой
дмитрий чернышенко
в мире
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ХАНОЙ, 7 апр - РИА Новости. Россия готова вести с Вьетнамом совместные исследования на своих научных арктических станциях, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече в пятницу в Ханое с коллективом российско-вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра. "Мы не только намерены продолжать исследования во Вьетнаме - в климатических условиях, которых нет в России, но и готовы принимать вьетнамских коллег на наших научных арктических станциях", - сказал Чернышенко. Он дал высокую оценку работе Тропического центра, которая продолжается уже три с половиной десятилетия. "Сегодня Тропический центр - это многопрофильное и междисциплинарное научное учреждение, которое активно развивается: здесь строятся новые объекты, закупается современное оборудование", - отметил вице-премьер. По его словам, если в 2021 году в исследованиях центра приняли участие более 150 российских ученых, которые вошли в состав 45 экспедиций и при участии которых было опубликовано 173 статьи, то уже в 2022 году число ученых из РФ выросло почти вдвое - до 266 человек. Чернышенко указал, что у вьетнамских партнеров есть запрос на дальнейшее усиление российского присутствия в центре. "Обязательно проработаем вопрос увеличения штата постоянных сотрудников с российской стороны", - пообещал вице-премьер. Он также сообщил, что российская сторона готова инвестировать в оснащение Тропического центра современными приборами и оборудованием, создание новых совместных лабораторий по таким актуальным направлениям исследований, как биологическая и химическая безопасность, в том числе решение проблемы диоксинов, изменения климата, охрана окружающей среды, включая морскую акваторию. За большой вклад в развитие научно-технического сотрудничества между Россией и Вьетнамом коллективу центру вручено благодарственное письмо российского вице-премьера. Тропический центр был учрежден в 1987 году, когда Советский Союз и Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) подписали межправительственное соглашение о строительстве на территории Вьетнама советско-вьетнамского Тропического научно-исследовательского и испытательного центра. С момента образования центра его специалисты не только изучают биоразнообразие, климатические изменения и закономерности развития природы, но и проводят уникальные теоретические и прикладные исследования, которые носят стратегический характер для России и Вьетнама, по таким направлениям, как экология, биология, медицина, материаловедение и ряд других.
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html
https://ria.ru/20230407/aes-1863650681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, вьетнам, ханой, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Вьетнам, Ханой, Дмитрий Чернышенко, В мире
Россия и Вьетнам будут вести исследования на научных арктических станциях
Чернышенко: Россия готова вести с Вьетнамом исследования на научных арктических станциях
ХАНОЙ, 7 апр - РИА Новости. Россия готова вести с Вьетнамом совместные исследования на своих научных арктических станциях, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече в пятницу в Ханое с коллективом российско-вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра.
"Мы не только намерены продолжать исследования во Вьетнаме - в климатических условиях, которых нет в России, но и готовы принимать вьетнамских коллег на наших научных арктических станциях", - сказал Чернышенко.
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Он дал высокую оценку работе Тропического центра, которая продолжается уже три с половиной десятилетия. "Сегодня Тропический центр - это многопрофильное и междисциплинарное научное учреждение, которое активно развивается: здесь строятся новые объекты, закупается современное оборудование", - отметил вице-премьер.
По его словам, если в 2021 году в исследованиях центра приняли участие более 150 российских ученых, которые вошли в состав 45 экспедиций и при участии которых было опубликовано 173 статьи, то уже в 2022 году число ученых из РФ выросло почти вдвое - до 266 человек.
Чернышенко указал, что у вьетнамских партнеров есть запрос на дальнейшее усиление российского присутствия в центре. "Обязательно проработаем вопрос увеличения штата постоянных сотрудников с российской стороны", - пообещал вице-премьер.
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Он также сообщил, что российская сторона готова инвестировать в оснащение Тропического центра современными приборами и оборудованием, создание новых совместных лабораторий по таким актуальным направлениям исследований, как биологическая и химическая безопасность, в том числе решение проблемы диоксинов, изменения климата, охрана окружающей среды, включая морскую акваторию.
За большой вклад в развитие научно-технического сотрудничества между Россией и Вьетнамом коллективу центру вручено благодарственное письмо российского вице-премьера.
Тропический центр был учрежден в 1987 году, когда Советский Союз и Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) подписали межправительственное соглашение о строительстве на территории Вьетнама советско-вьетнамского Тропического научно-исследовательского и испытательного центра. С момента образования центра его специалисты не только изучают биоразнообразие, климатические изменения и закономерности развития природы, но и проводят уникальные теоретические и прикладные исследования, которые носят стратегический характер для России и Вьетнама, по таким направлениям, как экология, биология, медицина, материаловедение и ряд других.
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