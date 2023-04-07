https://ria.ru/20230407/inflyatsiya-1863635221.html
Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной
Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной - РИА Новости, 07.04.2023
Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной
Реальная инфляция часто кажется выше официальной из-за того, что потребительская корзина, по которой Росстат проводит расчеты, учитывает широкий спектр товаров, РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T03:17
2023-04-07T03:17
2023-04-07T03:22
россия
михаил задорнов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114234_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_57b324ad30249393b848b7b71960d03c.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Реальная инфляция часто кажется выше официальной из-за того, что потребительская корзина, по которой Росстат проводит расчеты, учитывает широкий спектр товаров, а личные траты концентрируются лишь на определенных позициях из нее, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. По данным Росстата, по итогам февраля инфляция составила 10,99%, а к 27 марта она замедлилась до 4,3%. При этом наблюдаемые россиянами в марте темпы роста цен находилась на уровне 14,3%, сообщал ЦБ. "Росстат придерживается понятной методики потребительской корзины. Почему людям всегда кажется, что это неправильные цифры, объясню. В России только 40% - сейчас даже чуть меньше - всей потребительской корзины приходится на продовольствие, и когда дорожает продовольствие, это сразу бросается в глаза", - сказал он. Однако в нее входят и товары, которые потребляются реже, - это оплата услуг общественного транспорта, бензин, образование и медицина. "Они тоже дорожают, но меньше", - подчеркнул экономист. Задорнов добавил, что для разных групп населения личная инфляция будет различаться: пенсионеры больше тратят на продовольствие и медикаменты, молодежь – на образование и туризм. "Но могу сказать, что методики, по которым считает Росстат, апробированы, так считают во всем мире. И во всем мире людям кажется, что реальная инфляция выше, чем по статистике. Это нормально для человека", - добавил экономист. При этом он признал, что потребительская корзина давно не пересматривалась и ее нужно адаптировать с учетом нынешних реалий потребления.
https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html
https://ria.ru/20230406/kurs-1863556532.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114234_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_80c852551e9a0a0d0176cd31348f5e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил задорнов, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Михаил Задорнов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной
Михаил Задорнов: реальная инфляция кажется выше официальной из-за спектра товаров
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Реальная инфляция часто кажется выше официальной из-за того, что потребительская корзина, по которой Росстат проводит расчеты, учитывает широкий спектр товаров, а личные траты концентрируются лишь на определенных позициях из нее, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
По данным Росстата, по итогам февраля инфляция составила 10,99%, а к 27 марта она замедлилась до 4,3%. При этом наблюдаемые россиянами в марте темпы роста цен находилась на уровне 14,3%, сообщал ЦБ
.
Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП России на 2023 год
"Росстат придерживается понятной методики потребительской корзины. Почему людям всегда кажется, что это неправильные цифры, объясню. В России только 40% - сейчас даже чуть меньше - всей потребительской корзины приходится на продовольствие, и когда дорожает продовольствие, это сразу бросается в глаза", - сказал он.
Однако в нее входят и товары, которые потребляются реже, - это оплата услуг общественного транспорта, бензин, образование и медицина. "Они тоже дорожают, но меньше", - подчеркнул экономист.
Задорнов добавил, что для разных групп населения личная инфляция будет различаться: пенсионеры больше тратят на продовольствие и медикаменты, молодежь – на образование и туризм. "Но могу сказать, что методики, по которым считает Росстат, апробированы, так считают во всем мире. И во всем мире людям кажется, что реальная инфляция выше, чем по статистике. Это нормально для человека", - добавил экономист.
При этом он признал, что потребительская корзина давно не пересматривалась и ее нужно адаптировать с учетом нынешних реалий потребления.
Курс евро поднялся выше 89 рублей