Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 07.04.2023 (обновлено: 03:22 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/inflyatsiya-1863635221.html
Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной
Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной - РИА Новости, 07.04.2023
Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной
Реальная инфляция часто кажется выше официальной из-за того, что потребительская корзина, по которой Росстат проводит расчеты, учитывает широкий спектр товаров, РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T03:17
2023-04-07T03:22
россия
михаил задорнов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114234_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_57b324ad30249393b848b7b71960d03c.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Реальная инфляция часто кажется выше официальной из-за того, что потребительская корзина, по которой Росстат проводит расчеты, учитывает широкий спектр товаров, а личные траты концентрируются лишь на определенных позициях из нее, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. По данным Росстата, по итогам февраля инфляция составила 10,99%, а к 27 марта она замедлилась до 4,3%. При этом наблюдаемые россиянами в марте темпы роста цен находилась на уровне 14,3%, сообщал ЦБ. "Росстат придерживается понятной методики потребительской корзины. Почему людям всегда кажется, что это неправильные цифры, объясню. В России только 40% - сейчас даже чуть меньше - всей потребительской корзины приходится на продовольствие, и когда дорожает продовольствие, это сразу бросается в глаза", - сказал он. Однако в нее входят и товары, которые потребляются реже, - это оплата услуг общественного транспорта, бензин, образование и медицина. "Они тоже дорожают, но меньше", - подчеркнул экономист. Задорнов добавил, что для разных групп населения личная инфляция будет различаться: пенсионеры больше тратят на продовольствие и медикаменты, молодежь – на образование и туризм. "Но могу сказать, что методики, по которым считает Росстат, апробированы, так считают во всем мире. И во всем мире людям кажется, что реальная инфляция выше, чем по статистике. Это нормально для человека", - добавил экономист. При этом он признал, что потребительская корзина давно не пересматривалась и ее нужно адаптировать с учетом нынешних реалий потребления.
https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html
https://ria.ru/20230406/kurs-1863556532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114234_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_80c852551e9a0a0d0176cd31348f5e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил задорнов, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Михаил Задорнов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной

Михаил Задорнов: реальная инфляция кажется выше официальной из-за спектра товаров

© iStock.com / PROMT8Девушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Реальная инфляция часто кажется выше официальной из-за того, что потребительская корзина, по которой Росстат проводит расчеты, учитывает широкий спектр товаров, а личные траты концентрируются лишь на определенных позициях из нее, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
По данным Росстата, по итогам февраля инфляция составила 10,99%, а к 27 марта она замедлилась до 4,3%. При этом наблюдаемые россиянами в марте темпы роста цен находилась на уровне 14,3%, сообщал ЦБ.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Всемирный банк улучшил прогноз сокращения ВВП России на 2023 год
6 апреля, 20:07
"Росстат придерживается понятной методики потребительской корзины. Почему людям всегда кажется, что это неправильные цифры, объясню. В России только 40% - сейчас даже чуть меньше - всей потребительской корзины приходится на продовольствие, и когда дорожает продовольствие, это сразу бросается в глаза", - сказал он.
Однако в нее входят и товары, которые потребляются реже, - это оплата услуг общественного транспорта, бензин, образование и медицина. "Они тоже дорожают, но меньше", - подчеркнул экономист.
Задорнов добавил, что для разных групп населения личная инфляция будет различаться: пенсионеры больше тратят на продовольствие и медикаменты, молодежь – на образование и туризм. "Но могу сказать, что методики, по которым считает Росстат, апробированы, так считают во всем мире. И во всем мире людям кажется, что реальная инфляция выше, чем по статистике. Это нормально для человека", - добавил экономист.
При этом он признал, что потребительская корзина давно не пересматривалась и ее нужно адаптировать с учетом нынешних реалий потребления.
Символ евро на табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Курс евро поднялся выше 89 рублей
6 апреля, 18:03
 
РоссияМихаил ЗадорновФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала