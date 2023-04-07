https://ria.ru/20230407/inflyatsiya-1863635221.html

Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной

Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной - РИА Новости, 07.04.2023

Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной

Реальная инфляция часто кажется выше официальной из-за того, что потребительская корзина, по которой Росстат проводит расчеты, учитывает широкий спектр товаров, РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T03:17

2023-04-07T03:17

2023-04-07T03:22

россия

михаил задорнов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Реальная инфляция часто кажется выше официальной из-за того, что потребительская корзина, по которой Росстат проводит расчеты, учитывает широкий спектр товаров, а личные траты концентрируются лишь на определенных позициях из нее, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. По данным Росстата, по итогам февраля инфляция составила 10,99%, а к 27 марта она замедлилась до 4,3%. При этом наблюдаемые россиянами в марте темпы роста цен находилась на уровне 14,3%, сообщал ЦБ. "Росстат придерживается понятной методики потребительской корзины. Почему людям всегда кажется, что это неправильные цифры, объясню. В России только 40% - сейчас даже чуть меньше - всей потребительской корзины приходится на продовольствие, и когда дорожает продовольствие, это сразу бросается в глаза", - сказал он. Однако в нее входят и товары, которые потребляются реже, - это оплата услуг общественного транспорта, бензин, образование и медицина. "Они тоже дорожают, но меньше", - подчеркнул экономист. Задорнов добавил, что для разных групп населения личная инфляция будет различаться: пенсионеры больше тратят на продовольствие и медикаменты, молодежь – на образование и туризм. "Но могу сказать, что методики, по которым считает Росстат, апробированы, так считают во всем мире. И во всем мире людям кажется, что реальная инфляция выше, чем по статистике. Это нормально для человека", - добавил экономист. При этом он признал, что потребительская корзина давно не пересматривалась и ее нужно адаптировать с учетом нынешних реалий потребления.

https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html

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россия, михаил задорнов, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), общество