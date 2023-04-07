https://ria.ru/20230407/idiot-1863633692.html
"Безнадежный идиот": Трамп раскритиковал Байдена
"Безнадежный идиот": Трамп раскритиковал Байдена - РИА Новости, 07.04.2023
"Безнадежный идиот": Трамп раскритиковал Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника – демократа Джо Байдена – в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T02:35
2023-04-07T02:35
2023-04-07T02:57
в мире
сша
афганистан
дональд трамп
джо байден
талибан
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f4f8bcb90cfa5e07b68e0bee41be8c0.jpg
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника – демократа Джо Байдена – в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск из Афганистана в 2021 году, который сам политик охарактеризовал как "некомпетентную сдачу". "У этих идиотов в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну, во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Джо Байденом, появилась новая игра в дезинформацию – обвинять "Трампа" в их крайне некомпетентной сдаче Афганистана. Я наблюдал за тем, как разворачивалась эта катастрофа, наряду со всеми остальными", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Бывший хозяин Белого дома обвинил действующего президента США в том, что тот приказал эвакуировать первыми из Афганистана военных, а не гражданских лиц, допустил попадание в руки "Талибана"* вооружений и военной техники на "сумму в 85 миллиардов долларов", а также убийства американских солдат. Заявление Трампа было приурочено к выходу в свет доклада Белого дома по Афганистану, из которого следует, что администрация 45-го президента США не разработала четкого плана по выводу американских войск из страны и виновата в ошибках, допущенных Вашингтоном уже в 2021 году. В Белом доме подчеркнули, что вывод войск США с афганской территории был неизбежен, поскольку продление их присутствия не смогло бы в корне поменять ситуацию в этом государстве.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230406/tramp-1863572828.html
https://ria.ru/20230406/ugrozy-1863464819.html
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434993_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ae8f8805324a6e4404187a3b037a92ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, дональд трамп, джо байден, талибан, оон
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Джо Байден, Талибан, ООН
"Безнадежный идиот": Трамп раскритиковал Байдена
Трамп назвал Байдена идиотом и раскритиковал его за потери при уходе из Афганистана
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника – демократа Джо Байдена – в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск из Афганистана в 2021 году, который сам политик охарактеризовал как "некомпетентную сдачу".
"У этих идиотов в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну, во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Джо Байденом, появилась новая игра в дезинформацию – обвинять "Трампа" в их крайне некомпетентной сдаче Афганистана. Я наблюдал за тем, как разворачивалась эта катастрофа, наряду со всеми остальными", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Виктор Бут отправит Трампу инструкцию, как выжить в американской тюрьме
Бывший хозяин Белого дома обвинил действующего президента США в том, что тот приказал эвакуировать первыми из Афганистана военных, а не гражданских лиц, допустил попадание в руки "Талибана"* вооружений и военной техники на "сумму в 85 миллиардов долларов", а также убийства американских солдат.
«
"В этом виноват лишь Байден и никто другой!" - эмоционально подчеркнул Трамп.
Заявление Трампа было приурочено к выходу в свет доклада Белого дома по Афганистану, из которого следует, что администрация 45-го президента США не разработала четкого плана по выводу американских войск из страны и виновата в ошибках, допущенных Вашингтоном уже в 2021 году. В Белом доме подчеркнули, что вывод войск США с афганской территории был неизбежен, поскольку продление их присутствия не смогло бы в корне поменять ситуацию в этом государстве.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
СМИ: судья и прокурор получили угрозы после предъявления обвинений Трампу