https://ria.ru/20230407/idiot-1863633692.html

"Безнадежный идиот": Трамп раскритиковал Байдена

"Безнадежный идиот": Трамп раскритиковал Байдена - РИА Новости, 07.04.2023

"Безнадежный идиот": Трамп раскритиковал Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника – демократа Джо Байдена – в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T02:35

2023-04-07T02:35

2023-04-07T02:57

в мире

сша

афганистан

дональд трамп

джо байден

талибан

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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника – демократа Джо Байдена – в попытке переложить ответственность за поспешный уход американских войск из Афганистана в 2021 году, который сам политик охарактеризовал как "некомпетентную сдачу". "У этих идиотов в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну, во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Джо Байденом, появилась новая игра в дезинформацию – обвинять "Трампа" в их крайне некомпетентной сдаче Афганистана. Я наблюдал за тем, как разворачивалась эта катастрофа, наряду со всеми остальными", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Бывший хозяин Белого дома обвинил действующего президента США в том, что тот приказал эвакуировать первыми из Афганистана военных, а не гражданских лиц, допустил попадание в руки "Талибана"* вооружений и военной техники на "сумму в 85 миллиардов долларов", а также убийства американских солдат. Заявление Трампа было приурочено к выходу в свет доклада Белого дома по Афганистану, из которого следует, что администрация 45-го президента США не разработала четкого плана по выводу американских войск из страны и виновата в ошибках, допущенных Вашингтоном уже в 2021 году. В Белом доме подчеркнули, что вывод войск США с афганской территории был неизбежен, поскольку продление их присутствия не смогло бы в корне поменять ситуацию в этом государстве.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230406/tramp-1863572828.html

https://ria.ru/20230406/ugrozy-1863464819.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, дональд трамп, джо байден, талибан, оон