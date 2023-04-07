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Посол США заявила о нежелании Вашингтона открывать "второй фронт" в Грузии - РИА Новости, 07.04.2023
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18:54 07.04.2023 (обновлено: 18:56 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/gruziya-1863867258.html
Посол США заявила о нежелании Вашингтона открывать "второй фронт" в Грузии
Посол США заявила о нежелании Вашингтона открывать "второй фронт" в Грузии - РИА Новости, 07.04.2023
Посол США заявила о нежелании Вашингтона открывать "второй фронт" в Грузии
США не желают, чтобы в Грузии был открыт "второй фронт", заявила американский посол Келли Дегнан. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:54
2023-04-07T18:56
в мире
грузия
сша
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 7 апр - РИА Новости. США не желают, чтобы в Грузии был открыт "второй фронт", заявила американский посол Келли Дегнан. "Что касается "второго фронта", как и раньше мы неоднократно сообщали, что это 100% ложь. Не существует никаких причин, почему бы США хотели загнать Грузию в ловушку. Мы в течение 30 лет пытаемся помочь, усилить ваши возможности, защитить ваши границы в усилении безопасности совместной работой м министерством обороны, береговой охраны, пограничной полицией", - заявила Дегнан журналистам. Посол выразила сожаление, что иногда доносятся ошибочные теории заговоров, в том числе со стороны представителей правящих властей. В прошлом году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. Ни в правящей Грузии партии "Грузинская мечта", ни в оппозиции идею Данилова не поддержали. В марте этого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что Грузия не выдержит войны, и "начало нового военного конфликта в стране будет равно началу третьей мировой войны", а намерение украинского правительства открыть "второй фронт" в Грузии идет в координации с оппозиционной партией "Единое национальное движение". Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждая Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованием присоединиться к санкциям и "открыть второй фронт", говорит, что руководствуется своими национальными интересами, поскольку у страны налажена торговля с РФ, туризм, договоры по энергоносителям. По мнению Лаврова, Грузию "тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам".
https://ria.ru/20230404/gruziya-1862848804.html
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в мире, грузия, сша, ираклий гарибашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, США, Ираклий Гарибашвили, Единое национальное движение
Посол США заявила о нежелании Вашингтона открывать "второй фронт" в Грузии

Посол Дегнан назвала сообщения о желании США открыть "второй фронт" в Грузии ложью

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 7 апр - РИА Новости. США не желают, чтобы в Грузии был открыт "второй фронт", заявила американский посол Келли Дегнан.
"Что касается "второго фронта", как и раньше мы неоднократно сообщали, что это 100% ложь. Не существует никаких причин, почему бы США хотели загнать Грузию в ловушку. Мы в течение 30 лет пытаемся помочь, усилить ваши возможности, защитить ваши границы в усилении безопасности совместной работой м министерством обороны, береговой охраны, пограничной полицией", - заявила Дегнан журналистам.
Граница Южной Осетии и Грузии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией, заявил Нарышкин
4 апреля, 11:34
Посол выразила сожаление, что иногда доносятся ошибочные теории заговоров, в том числе со стороны представителей правящих властей.
В прошлом году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. Ни в правящей Грузии партии "Грузинская мечта", ни в оппозиции идею Данилова не поддержали. В марте этого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что Грузия не выдержит войны, и "начало нового военного конфликта в стране будет равно началу третьей мировой войны", а намерение украинского правительства открыть "второй фронт" в Грузии идет в координации с оппозиционной партией "Единое национальное движение".
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждая Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованием присоединиться к санкциям и "открыть второй фронт", говорит, что руководствуется своими национальными интересами, поскольку у страны налажена торговля с РФ, туризм, договоры по энергоносителям. По мнению Лаврова, Грузию "тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам".
Участник акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России
17 марта, 12:30
 
В миреГрузияСШАИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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