https://ria.ru/20230407/gruziya-1863867258.html

Посол США заявила о нежелании Вашингтона открывать "второй фронт" в Грузии

Посол США заявила о нежелании Вашингтона открывать "второй фронт" в Грузии - РИА Новости, 07.04.2023

Посол США заявила о нежелании Вашингтона открывать "второй фронт" в Грузии

США не желают, чтобы в Грузии был открыт "второй фронт", заявила американский посол Келли Дегнан. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:54

2023-04-07T18:54

2023-04-07T18:56

в мире

грузия

сша

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 7 апр - РИА Новости. США не желают, чтобы в Грузии был открыт "второй фронт", заявила американский посол Келли Дегнан. "Что касается "второго фронта", как и раньше мы неоднократно сообщали, что это 100% ложь. Не существует никаких причин, почему бы США хотели загнать Грузию в ловушку. Мы в течение 30 лет пытаемся помочь, усилить ваши возможности, защитить ваши границы в усилении безопасности совместной работой м министерством обороны, береговой охраны, пограничной полицией", - заявила Дегнан журналистам. Посол выразила сожаление, что иногда доносятся ошибочные теории заговоров, в том числе со стороны представителей правящих властей. В прошлом году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. Ни в правящей Грузии партии "Грузинская мечта", ни в оппозиции идею Данилова не поддержали. В марте этого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что Грузия не выдержит войны, и "начало нового военного конфликта в стране будет равно началу третьей мировой войны", а намерение украинского правительства открыть "второй фронт" в Грузии идет в координации с оппозиционной партией "Единое национальное движение". Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждая Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованием присоединиться к санкциям и "открыть второй фронт", говорит, что руководствуется своими национальными интересами, поскольку у страны налажена торговля с РФ, туризм, договоры по энергоносителям. По мнению Лаврова, Грузию "тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам".

https://ria.ru/20230404/gruziya-1862848804.html

https://ria.ru/20230317/plany-1858554168.html

грузия

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в мире, грузия, сша, ираклий гарибашвили, единое национальное движение