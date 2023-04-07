https://ria.ru/20230407/gosizmena-1863889133.html
В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену
В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену - РИА Новости, 07.04.2023
В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену
В Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за государственную измену, сообщил глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T20:57
2023-04-07T20:57
2023-04-07T22:18
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за государственную измену, сообщил глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Кроме того, по уголовной статье "Акт международного терроризма" предлагается осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас минимальное наказание — десять лет лишения свободы. В свою очередь, обвиняемым по статье "Террористический акт" предлагается назначать до 20 лет тюрьмы вместо 15. Также планируется повысить минимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье "Организация террористического общества и участие в нем" подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от пяти до десяти лет.Помимо этого, предлагается ужесточить максимальное наказание за осуществление диверсий — с 15 до 20 лет тюрьмы. Максимальный срок за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в России, хотят увеличить с 15 до 20 лет.Пискарев подчеркнул, что все поправки рассмотрят оперативно.
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госдума рф, василий пискарев, россия
Госдума РФ, Василий Пискарев, Россия
В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену
Пискарев сообщил, что в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
В Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за государственную измену, сообщил
глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«
"Мы предлагаем установить пожизненное лишение свободы за государственную измену", — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, по уголовной статье "Акт международного терроризма" предлагается осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас минимальное наказание — десять лет лишения свободы. В свою очередь, обвиняемым по статье "Террористический акт" предлагается назначать до 20 лет тюрьмы вместо 15. Также планируется повысить минимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье "Организация террористического общества и участие в нем" подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от пяти до десяти лет.
Помимо этого, предлагается ужесточить максимальное наказание за осуществление диверсий — с 15 до 20 лет тюрьмы. Максимальный срок за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в России, хотят увеличить с 15 до 20 лет.
Пискарев подчеркнул, что все поправки рассмотрят оперативно.
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