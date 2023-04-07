https://ria.ru/20230407/gaubitsa-1863692284.html

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 07.04.2023

Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:25

2023-04-07T11:25

2023-04-07T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливают города на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе населенного пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери противника: 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера в районе населенного пункта Ивановка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом", украинские потери также составили пять человек. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным сёлам прилетело около 40 снарядов.

https://ria.ru/20230406/nato-1863499028.html

днепр (город)

новая каховка

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, каховка