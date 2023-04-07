https://ria.ru/20230407/gaubitsa-1863692284.html
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 07.04.2023
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:25
2023-04-07T11:25
2023-04-07T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью гаубицы "Акация" и "Гвоздика" вместе с экипажами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливают города на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе населенного пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери противника: 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера в районе населенного пункта Ивановка уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом", украинские потери также составили пять человек. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным сёлам прилетело около 40 снарядов.
https://ria.ru/20230406/nato-1863499028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Каховка
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном
Российская артиллерия уничтожила две украинские самоходные гаубицы под Херсоном