https://ria.ru/20230407/gastroli-1863873204.html

Гастроли Донецкого академического МДТ имени Бровуна начались в Югре

Гастроли Донецкого академического МДТ имени Бровуна начались в Югре - РИА Новости, 07.04.2023

Гастроли Донецкого академического МДТ имени Бровуна начались в Югре

Труппа Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна впервые проводит гастроли в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:23

2023-04-07T19:23

2023-04-07T19:24

ханты-мансийский автономный округ

когалым

сургут

донецкая народная республика

александр островский

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Труппа Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна впервые проводит гастроли в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в пяти городах региона артисты покажут три своих постановки, сообщил журналистам заместитель генерального директора театра Василий Маслей. "Гастроли на данный в момент в Югре – огромный глоток воздуха, особенно для артистов. Мы хотели показать три разных жанра, показать, на что мы способны. Все три спектакля друг от друга очень отличаются", - сказал Маслей. Как уточнил народный артист ДНР Владимир Швец, труппа Донецкого театра представит три спектакля: комедию "Наливные яблоки" Александра Островского, "Рассказ о счастье", основанный на пьесе Анатолия Крыма, и камерный спектакль "Диалог одиноких душ" – романтическую историю неизвестного автора, взятую из открытых источников. "Актеры изголодались по прямому общению со зрителем, обменом энергией. Мы были в Когалыме, вчера только из Сургута приехали. Мы встречаем замечательного зрителя. Такое ощущение, что мы как дома. Нас также тепло встречают, будто не уезжали из Донецка", - отметил Швец. В общей сложности гастроли пройдут в пяти городах региона - Когалыме, Сургуте, Нягани, Югорске и Ханты-Мансийске. Как отметил Маслей, сразу после гастролей в Югре труппа вылетит на фестиваль в Санкт-Петербург со спектаклем "Наливные яблоки". "Хотели бы мы вернуться? Конечно. Это же новые места, новый зритель, с которым мы если уже раз познакомились, то хочется привезти, показать что-то другое и посмотреть, понравится ли это. Запас у нас огромный, у нас в репертуаре более 60 спектаклей, поэтому есть что показать. Очень надеюсь на то, что мы будем дружить регионами и будем встречаться чаще", - подчеркнул Маслей.

https://ria.ru/20230404/dorogi-1862974698.html

https://ria.ru/20230404/yugra-1862806983.html

когалым

сургут

донецкая народная республика

ханты-мансийский автономный округ

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когалым, сургут, донецкая народная республика, александр островский , ханты-мансийский автономный округ