https://ria.ru/20230407/frantsuzy-1863641308.html

Французы все меньше одобряют помощь Украине, заявил лидер "желтых жилетов"

Французы все меньше одобряют помощь Украине, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023

Французы все меньше одобряют помощь Украине, заявил лидер "желтых жилетов"

Французы все меньше одобряют помощь Украине, так как Франция переживает серьезный экономический кризис и сильный рост цен, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T06:05

2023-04-07T06:05

2023-04-07T16:34

в мире

украина

франция

тьерри-поль валет

анастасия иванова

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ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французы все меньше одобряют помощь Украине, так как Франция переживает серьезный экономический кризис и сильный рост цен, заявил в интервью РИА Новости основатель ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет."В начале войны на Украине здесь была большая солидарность с украинскими беженцами, в особенности женщинами и детьми. <...> Однако спустя год мы оказались в очень серьезном экономическом кризисе. И люди во Франции больше не понимают, почему мы отдаем столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью", — рассказал один из координаторов "желтых жилетов".Как отметил Валет в беседе с агентством, французы видят, как подскочили цены на хлеб и как пекарни во Франции не могут справиться с кризисом."Люди больше не понимают этого. С одной стороны — сотни миллионов евро, которые утекают, с другой — деньги, которые власти требуют от народа вместо того, чтобы облагать налогом самых богатых граждан и дивиденды в крупных компаниях. Так что из-за роста непонимания происходит подъем популистских взглядов. Война на Украине, помощь Украине вызывают все больше неодобрения", — сообщил активист.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230407/makron-1863639430.html

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в мире, украина, франция, тьерри-поль валет, анастасия иванова