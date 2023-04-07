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Французы все меньше одобряют помощь Украине, заявил лидер "желтых жилетов"
Французы все меньше одобряют помощь Украине, заявил лидер "желтых жилетов" - РИА Новости, 07.04.2023
Французы все меньше одобряют помощь Украине, заявил лидер "желтых жилетов"
Французы все меньше одобряют помощь Украине, так как Франция переживает серьезный экономический кризис и сильный рост цен, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T06:05
2023-04-07T06:05
2023-04-07T16:34
в мире
украина
франция
тьерри-поль валет
анастасия иванова
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ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французы все меньше одобряют помощь Украине, так как Франция переживает серьезный экономический кризис и сильный рост цен, заявил в интервью РИА Новости основатель ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет."В начале войны на Украине здесь была большая солидарность с украинскими беженцами, в особенности женщинами и детьми. <...> Однако спустя год мы оказались в очень серьезном экономическом кризисе. И люди во Франции больше не понимают, почему мы отдаем столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью", — рассказал один из координаторов "желтых жилетов".Как отметил Валет в беседе с агентством, французы видят, как подскочили цены на хлеб и как пекарни во Франции не могут справиться с кризисом."Люди больше не понимают этого. С одной стороны — сотни миллионов евро, которые утекают, с другой — деньги, которые власти требуют от народа вместо того, чтобы облагать налогом самых богатых граждан и дивиденды в крупных компаниях. Так что из-за роста непонимания происходит подъем популистских взглядов. Война на Украине, помощь Украине вызывают все больше неодобрения", — сообщил активист.Читайте полный текст интервью >>>
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в мире, украина, франция, тьерри-поль валет, анастасия иванова
В мире, Украина, Франция, Тьерри-Поль Валет, Анастасия Иванова
Французы все меньше одобряют помощь Украине, заявил лидер "желтых жилетов"
Тьерри Валет: французы из-за экономического кризиса все меньше одобряют помощь Украине
ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французы все меньше одобряют помощь Украине, так как Франция переживает серьезный экономический кризис и сильный рост цен, заявил в интервью РИА Новости основатель ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет.
"В начале войны на Украине здесь была большая солидарность с украинскими беженцами, в особенности женщинами и детьми. <...> Однако спустя год мы оказались в очень серьезном экономическом кризисе. И люди во Франции больше не понимают, почему мы отдаем столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью", — рассказал один из координаторов "желтых жилетов".
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Как отметил Валет в беседе с агентством, французы видят, как подскочили цены на хлеб и как пекарни во Франции не могут справиться с кризисом.
"Люди больше не понимают этого. С одной стороны — сотни миллионов евро, которые утекают, с другой — деньги, которые власти требуют от народа вместо того, чтобы облагать налогом самых богатых граждан и дивиденды в крупных компаниях. Так что из-за роста непонимания происходит подъем популистских взглядов. Война на Украине, помощь Украине вызывают все больше неодобрения", — сообщил активист.
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