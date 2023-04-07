https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863643488.html
Франции предрекли социальный взрыв в ближайшее время
Франции предрекли социальный взрыв в ближайшее время - РИА Новости, 07.04.2023
Франции предрекли социальный взрыв в ближайшее время
Ситуация с пенсионной реформой во Франции грозит социальным взрывом в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T07:05
2023-04-07T07:05
2023-04-07T11:39
франция
в мире
тьерри-поль валет
эммануэль макрон
анастасия иванова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658789_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_521e2cab86fda9f7739fe41e02c383e9.jpg
ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Ситуация с пенсионной реформой во Франции грозит социальным взрывом в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" — ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет."Ситуация (с пенсионной реформой во Франции. — Прим. ред.) остается взрывоопасной, и в любой момент все может взорваться. Нет никаких сомнений в том, что это произойдет в ближайшие дни или недели", — заявил Валет.По словам Валета, легкий спад количества участников манифестации — явление временное."Эммануэль Макрон — президент, который всегда всех провоцирует. Он не сможет удержаться от того, чтобы не спровоцировать. Эммануэль Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться. Протестное движение не заканчивается за пару недель", — уверен собеседник агентства.Во Франции в четверг прошла 11-я акция протеста против пенсионной реформы. По данным МВД страны, в манифестациях по всей стране участвовали 570 тысяч человек — меньше, чем в прошлый раз, когда протестовали 740 тысяч.С января этого года во Франции вспыхнула новая волна митингов, связанных с планами правительства провести пенсионную реформу. Манифестации усилились, когда премьер-министр Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. В этих протестах также участвуют сторонники движения "желтых жилетов". Акции сопровождаются ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками, а также многочисленными задержаниями протестующих органами правопорядка.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230407/makron-1863639430.html
https://ria.ru/20230405/frantsiya-1863349112.html
https://ria.ru/20230407/frantsuzy-1863641308.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658789_486:0:2931:1834_1920x0_80_0_0_4fb65b2d029cfb563ea8a2733b43729d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, тьерри-поль валет, эммануэль макрон, анастасия иванова
Франция, В мире, Тьерри-Поль Валет, Эммануэль Макрон, Анастасия Иванова
Франции предрекли социальный взрыв в ближайшее время
Тьерри Валет: пенсионная реформа во Франции грозит социальным взрывом в ближайшие недели
ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Ситуация с пенсионной реформой во Франции грозит социальным взрывом в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости основатель политического ядра движения "желтых жилетов" — ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет.
"Ситуация (с пенсионной реформой во Франции. — Прим. ред.) остается взрывоопасной, и в любой момент все может взорваться. Нет никаких сомнений в том, что это произойдет в ближайшие дни или недели", — заявил Валет.
Из-за Макрона во Франции исчезла демократия, заявил лидер "желтых жилетов"
По словам Валета, легкий спад количества участников манифестации — явление временное.
"Эммануэль Макрон
— президент, который всегда всех провоцирует. Он не сможет удержаться от того, чтобы не спровоцировать. Эммануэль Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться. Протестное движение не заканчивается за пару недель", — уверен собеседник агентства.
Во Франции в четверг прошла 11-я акция протеста против пенсионной реформы. По данным МВД страны, в манифестациях по всей стране участвовали 570 тысяч человек — меньше, чем в прошлый раз, когда протестовали 740 тысяч.
Марин Ле Пен обошла бы Макрона, если бы выборы прошли сейчас, показал опрос
С января этого года во Франции вспыхнула новая волна митингов, связанных с планами правительства провести пенсионную реформу. Манифестации усилились, когда премьер-министр Элизабет Борн
16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.
В этих протестах также участвуют сторонники движения "желтых жилетов". Акции сопровождаются ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками, а также многочисленными задержаниями протестующих органами правопорядка.
Французы все меньше одобряют помощь Украине, заявил лидер "желтых жилетов"