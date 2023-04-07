https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html

Его уже не остановить. Макрон подвел Францию к катастрофе

Его уже не остановить. Макрон подвел Францию к катастрофе - РИА Новости, 07.04.2023

Его уже не остановить. Макрон подвел Францию к катастрофе

Президент Пятой республики отказывается от диалога с политическими оппонентами, а когда его все-таки заставляют общаться — не желает признавать ошибки... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:00

2023-04-07T08:00

2023-04-07T11:41

в мире

франция

восточная европа

париж

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жеральд дарманен

элизабет борн

возрождение

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Пятой республики отказывается от диалога с политическими оппонентами, а когда его все-таки заставляют общаться — не желает признавать ошибки. Проигнорировав массовые протесты, силой протолкнул скандальную пенсионную реформу. Теперь решил вложить больше ста миллиардов евро в армию. Что происходит в стране — в материале РИА Новости.Гордость ФранцииМинистр обороны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien рассказал о программе перевооружения армии. Военный бюджет увеличат с 295 до 413 миллиардов евро. Построят несколько атомных подводных лодок и авианосец, который сменит нынешний флагман Charles de Gaulle. Будущую гордость Франции глава военного ведомства назвал "вместилищем технологий и человеческого мастерства водоизмещением 75 тысяч тонн". Кроме того, модернизируют силы ядерного сдерживания.Макрон еще в январе сообщил об увеличении военного бюджета. По его словам, это необходимо из-за боевых действий в Восточной Европе. Армия должна быть готова к "конфликту высокой интенсивности".Лекорню это поддержал. Публикацию в Le Parisien можно считать подготовкой к полномасштабному наступлению на депутатов, которых надо убедить проголосовать за рекордные расходы на оборону. При этом значительная часть Национального собрания настроена против Макрона, так как он обошел парламент в вопросе о повышении пенсионного возраста при помощи статьи 49.3.С осени правительство воспользовалось этой юридической лазейкой 11 раз. В Le Parisien сопроводили интервью с Лекорню характерной карикатурой. У Макрона спрашивают: "Как назовут новый авианосец?" "Мы думаем — "49.3" — за мощную разрушительную силу", — отвечает президент.Воля французовПротесты из-за пенсионной реформы продолжаются до сих пор. А попытки Макрона оправдаться лишь приводят к новым скандалам. Так, во время одного из интервью он тайком снял с руки очень дорогие часы. В оппозиции это заметили и обвинили президента в лицемерии. Нет сомнений, что у левых найдется, что сказать и по поводу авианосца за десять миллиардов евро.По словам главы МВД Жеральда Дарманена, в результате беспорядков, спровоцированных повышением пенсионного возраста, ранено более тысячи силовиков, совершено свыше 2,5 тысячи поджогов и 316 нападений на государственные здания. Однако министр обвиняет в этом не президента и коллег по правительству, а неких "ультралевых" и "интеллектуальных террористов".Власти отступать не намерены, подчеркнул официальный представитель правительства Оливье Веран. Пресловутая статья 49.3 для него — возможность осчастливить французов вопреки их воле. В последнее время парламентская оппозиция дважды пыталась распустить кабинет министров, но не хватило девяти голосов — Елисейский дворец подает это как кредит доверия.У команды Макрона впереди еще немало скандальных реформ. Одна из них — разрешение на ассистированный суицид. Законопроект основан на выводах группы случайных людей (184 человека), обсуждавшей эту проблему с декабря. В итоге 76 процентов из них поддержали инициативу. Однако Национальный совет врачей Франции против того, чтобы медики помогали пациентам в самоубийстве.Есть также законопроект о регулировании иммиграции. В конце прошлого года Макрон уже предлагал парламенту им заняться, но правые сочли юридические формулировки слишком мягкими, а левые — чересчур жесткими. В результате документ отправили на доработку.Имидж — ничтоПо данным мартовских соцопросов, деятельность Макрона одобряют всего 28 процентов французов. Столько же — у главы правительства Элизабет Борн. При этом 70 процентов респондентов не поддерживают пенсионной реформы и 64 полностью солидарны с участниками акций протеста. Правда, Макрону пока есть куда падать — в разгар движения "желтых жилетов" в 2018-м его рейтинг опускался до 26 процентов.Руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский объясняет решимость Макрона тем, что он досиживает последний президентский срок. "У него только четыре года, чтобы реализовать задуманные реформы. Так как его партия утратила парламентское большинство, приходится применять статью 49.3. Это признак слабости, но другого варианта нет. В результате власть и гражданское общество вошли в клинч. Если Макрон проиграет, то потеряет большую часть политического веса", — рассуждает эксперт.К середине апреля Конституционный совет даст ответ о законности оформления пенсионной реформы в виде поправок в финансовую систему страны. Макрон пошел на эту хитрость, чтобы воспользоваться статьей 49.3."Еще сложнее с мигрантами. В стране семь миллионов французов в первом поколении, а потомки приезжих во втором и третьем поколении — треть населения. Большинство — мусульмане", — подчеркивает Рубинский.Макрон всегда очень уверен в себе. Он убежден, что гарантия динамичного развития общества — рыночная инициативность, которая освобождена от социальных привилегий, тормозящих деловую активность. Однако его нынешние решения могут поставить крест на дальнейшей политической карьере.Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская отмечает, что Макрон ведет себя так, словно не было и нет массового недовольства. "Поиск компромиссов не его сильная сторона, он не хочет этим заниматься. При этом считает, что, если его выбрали главой государства, можно делать что угодно. У многих французов он вызывает отторжение не только как президент, но и как человек", — говорит эксперт.По ее словам, партия "Возрождение" — это избирательный картель для тех, кто хочет попасть во власть благодаря поддержке президента. Макрон обещал отказаться от разделения на левых и правых, но в итоге из его партии стали уходить, а на последних парламентских выборах "Возрождение" не смогла взять большинство. Судя по всему, дальше будет только хуже.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html

https://ria.ru/20230201/voyna-1848689250.html

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в мире, франция, восточная европа, париж, эммануэль макрон, жеральд дарманен, элизабет борн, возрождение, российская академия наук, политика