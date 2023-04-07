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США проведут межведомственный форум по сотрудничеству с Украиной 13 апреля

США проведут межведомственный форум по сотрудничеству с Украиной 13 апреля - РИА Новости, 07.04.2023

США проведут межведомственный форум по сотрудничеству с Украиной 13 апреля

США 13 апреля проведут межведомственный форум сотрудничества с Украиной, чтобы ускорить привлечение американских инвестиций, сообщает государственный... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T22:38

2023-04-07T22:38

2023-04-07T22:38

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США 13 апреля проведут межведомственный форум сотрудничества с Украиной, чтобы ускорить привлечение американских инвестиций, сообщает государственный департамент. Форум станет первым в череде подобных мероприятий, отмечает госдеп. Как говорится в сообщении, в мероприятии, которое состоится в Американской торговой палате, примут участие представители правительств США и Украины, а также члены деловых кругов, диаспоры, гражданские активисты, инвесторы и фонды. "Совместное мероприятие ставит своей целью стимулировать американские инвестиции на Украину", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863451655.html

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украина, государственный департамент сша, агентство по международному развитию сша, сша, в мире