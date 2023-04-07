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США проведут межведомственный форум по сотрудничеству с Украиной 13 апреля - РИА Новости, 07.04.2023
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22:38 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/forum-1863896894.html
США проведут межведомственный форум по сотрудничеству с Украиной 13 апреля
США проведут межведомственный форум по сотрудничеству с Украиной 13 апреля - РИА Новости, 07.04.2023
США проведут межведомственный форум по сотрудничеству с Украиной 13 апреля
США 13 апреля проведут межведомственный форум сотрудничества с Украиной, чтобы ускорить привлечение американских инвестиций, сообщает государственный... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T22:38
2023-04-07T22:38
украина
государственный департамент сша
агентство по международному развитию сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США 13 апреля проведут межведомственный форум сотрудничества с Украиной, чтобы ускорить привлечение американских инвестиций, сообщает государственный департамент. Форум станет первым в череде подобных мероприятий, отмечает госдеп. Как говорится в сообщении, в мероприятии, которое состоится в Американской торговой палате, примут участие представители правительств США и Украины, а также члены деловых кругов, диаспоры, гражданские активисты, инвесторы и фонды. "Совместное мероприятие ставит своей целью стимулировать американские инвестиции на Украину", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863451655.html
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украина, государственный департамент сша, агентство по международному развитию сша, сша, в мире
Украина, Государственный департамент США, Агентство по международному развитию США, США, В мире
США проведут межведомственный форум по сотрудничеству с Украиной 13 апреля

США 13 апреля проведут форум по сотрудничеству с Украиной для привлечения инвестиций

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США 13 апреля проведут межведомственный форум сотрудничества с Украиной, чтобы ускорить привлечение американских инвестиций, сообщает государственный департамент.
«
"Госдеп, Агентство по международному развитию (USAID) и минторг в партнерстве с правительством Украины и торговой палатой США проведут форум украино-американского партнерства 13 апреля", - говорится в сообщении ведомства.
Форум станет первым в череде подобных мероприятий, отмечает госдеп.
Как говорится в сообщении, в мероприятии, которое состоится в Американской торговой палате, примут участие представители правительств США и Украины, а также члены деловых кругов, диаспоры, гражданские активисты, инвесторы и фонды.
"Совместное мероприятие ставит своей целью стимулировать американские инвестиции на Украину", - указывается в сообщении.
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