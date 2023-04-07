https://ria.ru/20230407/festival-1863482398.html

ВГСПУ проводит фестиваль психолого-педагогических классов

ВГСПУ проводит фестиваль психолого-педагогических классов - РИА Новости, 07.04.2023

ВГСПУ проводит фестиваль психолого-педагогических классов

Более 160 обучающихся психолого-педагогических классов из 13 муниципальных районов посетят Волгоградский государственный социально-педагогический университет в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:00

2023-04-07T09:00

2023-04-07T09:00

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863472768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19d95e55bb91c6ba644907c135f618bc.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 160 обучающихся психолого-педагогических классов из 13 муниципальных районов посетят Волгоградский государственный социально-педагогический университет в пятницу, 7 апреля. Это уже вторая встреча в рамках профориентационного проекта, который вуз реализует в Год педагога и наставника. Первая состоялась в феврале с учащимися педклассов областного центра.Преподаватели и студенты всех факультетов и институтов ВГСПУ проведут для старшеклассников мастер-классы по гуманитарному, естественнонаучному направлениям, художественному творчеству, 3d-печати, робототехнике. Для наставников педклассов будет проведена экскурсия по университету. Они смогут ознакомиться с новыми образовательными площадками вуза – технопарком универсальных педагогических компетенций и кванториумом им. В.С.Ильина, которые могут стать базой для реализации совместных с университетом проектов. В рамках фестиваля также предполагается работа дискуссионной площадки, на заседании которой школьные и вузовские педагоги обсудят перспективы развития психолого-педагогических классов в регионе, вопросы организационно-методического сопровождения вузом деятельности психолого-педагогических классов, работающих в отдаленных районах волгоградского региона.В психолого-педагогических классах Волгоградской области обучается около 500 школьников, которые ориентированы на получение в будущем педагогической профессии. При поступлении в ВГСПУ выпускники педклассов имеют льготы: они получают от 5 до 10 дополнительных баллов в качестве индивидуальных достижений."В Волгоградской области региональная образовательная политика выстроена с ориентацией на образовательную стратегию государства, цель которой – сделать российскую школу одной из лучших в мире. Эта задача требует особого внимания к процессу и качеству подготовки педагогических кадров и педагогического образования. Мы хотим, чтобы в педагогический вуз приходили не просто абитуриенты с хорошими знаниями, а молодые люди, ориентированные на профессию учителя. Эту задачу выполняют профильные психолого-педагогические классы: в нашем регионе возрождению института раннего выявления педагогической одаренности более десяти лет лет. Многие выпускники профильных классов уже получили профессиональное образование и вернулись работать в свои муниципалитеты, в свои школы", – отметила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество