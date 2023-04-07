ВГСПУ проводит фестиваль психолого-педагогических классов
© Волгоградский государственный социально-педагогический университет Участники психолого-педагогического класса Дзержинского района Волгограда на встрече в ВГСПУ, февраль 2023 г.
© Волгоградский государственный социально-педагогический университет
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 160 обучающихся психолого-педагогических классов из 13 муниципальных районов посетят Волгоградский государственный социально-педагогический университет в пятницу, 7 апреля. Это уже вторая встреча в рамках профориентационного проекта, который вуз реализует в Год педагога и наставника. Первая состоялась в феврале с учащимися педклассов областного центра.
Преподаватели и студенты всех факультетов и институтов ВГСПУ проведут для старшеклассников мастер-классы по гуманитарному, естественнонаучному направлениям, художественному творчеству, 3d-печати, робототехнике. Для наставников педклассов будет проведена экскурсия по университету. Они смогут ознакомиться с новыми образовательными площадками вуза – технопарком универсальных педагогических компетенций и кванториумом им. В.С.Ильина, которые могут стать базой для реализации совместных с университетом проектов. В рамках фестиваля также предполагается работа дискуссионной площадки, на заседании которой школьные и вузовские педагоги обсудят перспективы развития психолого-педагогических классов в регионе, вопросы организационно-методического сопровождения вузом деятельности психолого-педагогических классов, работающих в отдаленных районах волгоградского региона.
© Волгоградский государственный социально-педагогический университетВГСПУ проводит фестиваль психолого-педагогических классов
© Волгоградский государственный социально-педагогический университет
ВГСПУ проводит фестиваль психолого-педагогических классов
В психолого-педагогических классах Волгоградской области обучается около 500 школьников, которые ориентированы на получение в будущем педагогической профессии. При поступлении в ВГСПУ выпускники педклассов имеют льготы: они получают от 5 до 10 дополнительных баллов в качестве индивидуальных достижений.
"В Волгоградской области региональная образовательная политика выстроена с ориентацией на образовательную стратегию государства, цель которой – сделать российскую школу одной из лучших в мире. Эта задача требует особого внимания к процессу и качеству подготовки педагогических кадров и педагогического образования. Мы хотим, чтобы в педагогический вуз приходили не просто абитуриенты с хорошими знаниями, а молодые люди, ориентированные на профессию учителя. Эту задачу выполняют профильные психолого-педагогические классы: в нашем регионе возрождению института раннего выявления педагогической одаренности более десяти лет лет. Многие выпускники профильных классов уже получили профессиональное образование и вернулись работать в свои муниципалитеты, в свои школы", – отметила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.
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"Одна из задач создания педклассов – помочь школьникам как можно раньше определиться с будущей профессией. Этот проект сегодня для университета является приоритетным. Он решает задачу раннего вовлечения педагогически одаренных детей в профессию. Программы обучения детей в педклассах для каждого образовательного учреждения разрабатываются совместно с учетом запросов, которые формируют сами дети, школы и наш вуз", – отметил ректор ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор Александр Коротков. – "Мы ставим задачу не академичного образования, а формирования интересов: не задушить учебой, а увлечь профессией, расширить гуманитарные знания, дать возможности для поступления в вуз".