https://ria.ru/20230407/fermery-1863901949.html

Польские фермеры планируют перекрыть дорогу c Украины в Дорохуске

Польские фермеры планируют перекрыть дорогу c Украины в Дорохуске - РИА Новости, 08.04.2023

Польские фермеры планируют перекрыть дорогу c Украины в Дорохуске

Польские фермеры намерены перекрыть дорогу из Украины в Дорохуске Люблинского воеводства, сообщил глава Национального союза фермеров Владислав Серафин. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-07T23:54

2023-04-07T23:54

2023-04-08T00:19

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ВАРШАВА, 7 апр – РИА Новости. Польские фермеры намерены перекрыть дорогу из Украины в Дорохуске Люблинского воеводства, сообщил глава Национального союза фермеров Владислав Серафин."С неконтролируемым ввозом зерна в Польшу ничего не изменилось. Во вторник протестующие фермеры встретятся в районе Хелма, чтобы со среды с 10.00 (11.00 мск) на три дня заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорохуске", - сказал Серафин в эфире радиостанции RMF FM. Ранее в пятницу тысячи фермеров в Румынии вышли на протест, поскольку недовольны политикой европейских властей, поддерживающей украинских производителей зерна в ущерб остальным странам, многие трассы в Румынии заблокированы тракторами, сообщало агентство Agerpres. Президент Лиги ассоциаций сельскохозяйственных производителей Румынии (LAPAR) Нику Василе заявил в комментарии агентству, что к акции протеста присоединятся фермеры из Польши, Чехии и Болгарии. Глава польского союза фермеров добавил, что акции протеста будут продолжаться по всей стране. "Мы не отступим ни в Щецине, ни в Варшаве, ни в любом другом регионе, если до 15 апреля правительство не покажет конкретные документы, постановления. Политические интриги и заявления нас не интересуют. В каждом воеводстве мы будем организовывать протесты", - заключил он. Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230329/import-1861586163.html

https://ria.ru/20230406/import-1863623206.html

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украина, польша, румыния, в мире