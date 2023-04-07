Польские фермеры планируют перекрыть дорогу c Украины в Дорохуске
Польские фермеры планируют перекрыть дорогу c Украины из-за неконтролируемого ввоза зерна
© фото очевидцаАкция протеста польских фермеров против ввоза зерна на границе с Украиной
© фото очевидца
Акция протеста польских фермеров против ввоза зерна на границе с Украиной. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 апр – РИА Новости. Польские фермеры намерены перекрыть дорогу из Украины в Дорохуске Люблинского воеводства, сообщил глава Национального союза фермеров Владислав Серафин.
"С неконтролируемым ввозом зерна в Польшу ничего не изменилось. Во вторник протестующие фермеры встретятся в районе Хелма, чтобы со среды с 10.00 (11.00 мск) на три дня заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорохуске", - сказал Серафин в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее в пятницу тысячи фермеров в Румынии вышли на протест, поскольку недовольны политикой европейских властей, поддерживающей украинских производителей зерна в ущерб остальным странам, многие трассы в Румынии заблокированы тракторами, сообщало агентство Agerpres. Президент Лиги ассоциаций сельскохозяйственных производителей Румынии (LAPAR) Нику Василе заявил в комментарии агентству, что к акции протеста присоединятся фермеры из Польши, Чехии и Болгарии.
Глава польского союза фермеров добавил, что акции протеста будут продолжаться по всей стране. "Мы не отступим ни в Щецине, ни в Варшаве, ни в любом другом регионе, если до 15 апреля правительство не покажет конкретные документы, постановления. Политические интриги и заявления нас не интересуют. В каждом воеводстве мы будем организовывать протесты", - заключил он.
Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.