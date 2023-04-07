Удары Израиля не сломят волю палестинского народа, заявила ФАТХ
ФАТХ: удары Израиля по сектору Газа не сломят волю палестинского народа
© AP Photo / Fatima ShbairСектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Сектор Газа. Архивное фото
ГАЗА, 7 апр - РИА Новости. Палестинское движение ФАТХ заявило, что израильские удары по сектору Газа не сломят волю палестинского народа.
Армия Израиля в ночь на пятницу нанесла удары по четырем целям движения ХАМАС на территории сектора Газа. Движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за эскалацию и призвало палестинский народ объединиться "в борьбе с оккупантами".
"Агрессия против Газы не сломит волю палестинского народа, который не поднимет белый флаг... Наш народ полон решимости реализовать национальный проект и создать палестинское государство", - сообщил представитель ФАТХ Монзер аль-Хаек в заявлении для прессы. Он также отметил, что удары по сектору Газа произошли после того, как США помешали принятию резолюции Совета Безопасности ООН относительно нарушений в мечети Аль-Акса.
В свою очередь представитель движения "Исламский джихад" заявил телеканалу "Аль-Джазира", что "любой израильский удар по сектору Газа будет встречен ударом, и на каждую агрессию будет дан ответ".
Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе.
В ночь со среды на четверг, как сообщала израильская полиция, произошли столкновения между правоохранителями и палестинцами, совершившими очередную попытку забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на всю ночь. Согласно заявлению полиции, также мусульманам не разрешено оставаться на ночные молитвы на территории Храмовой горы - одного из самых святых мест и для мусульман, и для иудеев.