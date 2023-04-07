https://ria.ru/20230407/fatkh-1863635453.html

Удары Израиля не сломят волю палестинского народа, заявила ФАТХ

Удары Израиля не сломят волю палестинского народа, заявила ФАТХ - РИА Новости, 07.04.2023

Удары Израиля не сломят волю палестинского народа, заявила ФАТХ

Палестинское движение ФАТХ заявило, что израильские удары по сектору Газа не сломят волю палестинского народа. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T03:28

2023-04-07T03:28

2023-04-07T03:30

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ГАЗА, 7 апр - РИА Новости. Палестинское движение ФАТХ заявило, что израильские удары по сектору Газа не сломят волю палестинского народа. Армия Израиля в ночь на пятницу нанесла удары по четырем целям движения ХАМАС на территории сектора Газа. Движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за эскалацию и призвало палестинский народ объединиться "в борьбе с оккупантами". "Агрессия против Газы не сломит волю палестинского народа, который не поднимет белый флаг... Наш народ полон решимости реализовать национальный проект и создать палестинское государство", - сообщил представитель ФАТХ Монзер аль-Хаек в заявлении для прессы. Он также отметил, что удары по сектору Газа произошли после того, как США помешали принятию резолюции Совета Безопасности ООН относительно нарушений в мечети Аль-Акса. В свою очередь представитель движения "Исламский джихад" заявил телеканалу "Аль-Джазира", что "любой израильский удар по сектору Газа будет встречен ударом, и на каждую агрессию будет дан ответ". Ранее палестинское руководство обвинило власти Израиля в создании атмосферы эскалации и в нестабильности в Иерусалиме на фоне продолжения столкновений палестинцев с израильской полицией на Храмовой горе. В ночь со среды на четверг, как сообщала израильская полиция, произошли столкновения между правоохранителями и палестинцами, совершившими очередную попытку забаррикадироваться в мечети Аль-Акса на всю ночь. Согласно заявлению полиции, также мусульманам не разрешено оставаться на ночные молитвы на территории Храмовой горы - одного из самых святых мест и для мусульман, и для иудеев.

https://ria.ru/20230407/izrail-1863632750.html

https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html

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