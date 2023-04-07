https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html
Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай
Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай - РИА Новости, 07.04.2023
Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай
Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в КНР, начавшийся в четверг, даже непонятно, как называть. Двуединый? Биполярный? Парный заезд? Ну уж во всяком... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:00
2023-04-07T08:00
2023-04-07T13:09
аналитика
китай
пекин
европа
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863545777_0:228:3070:1956_1920x0_80_0_0_b58ac9d5045e3ab59d49b4290ecb89b8.jpg
Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в КНР, начавшийся в четверг, даже непонятно, как называть. Двуединый? Биполярный? Парный заезд? Ну уж во всяком случае не совместный: президент Франции и председатель Еврокомиссии прилетели разными самолетами, да и расписание у каждого свое.Когда Урсула фон дер Ляйен впервые попыталась присоседиться к Макрону, собравшемуся с государственным визитом в Китай, "во дворце Шанз-Элизе на это отреагировали с недоумением", отмечает дипломатический источник европейского Politico.Ну еще бы. Эммануэль Макрон, ласково прозванный в народе "кандидатом от Ротшильдов", любит изображать из себя независимого политического деятеля и очень ревниво относится к своей репутации переговорщика. Он собирался единолично навязывать Китаю американскую повестку, при этом не забывая играть роль главного миротворца планеты.Урсула фон дер Ляйен же никакой независимости не изображает. Она совершенно открыто, с чисто немецким истовым чинопочитанием обслуживает американские интересы и совершенно же открыто получает за это немалые деньги, в частности, в виде многомиллионных откатов от корпорации Pfizer.Для Макрона было бы естественным отказаться от напарницы, но не пошлешь же куда подальше председателя Еврокомиссии. В результате Урсула едет в Пекин присматривать за Эммануэлем. По примеру того, как в советскую эпоху кагэбэшник ездил присматривать за какой-нибудь капризной звездой балета в капстрану. Довольно унизительный расклад для президента Пятой республики, но Макрон, как мы не раз видели, смиренно переносил и не такие пощечины.В плане переговоров с китайскими товарищами пара будет выполнять роли доброго и злого следователя. Макрон везет с собой больше полусотни CEO, представителей энергетического сектора, тяжмаша, авиастроения и будет заманивать Китай перспективами экономического сотрудничества. Совместное строительство железных дорог, производство вагонов, проекты в самолетостроении, восстановление туризма и культурных обменов — словом, полным-полна коробушка.Закавыка в том, что все эти бизнес-проекты нужны прежде всего самому Макрону. Французская экономика сегодня может выжить, только если ее возьмет на буксир китайский паровоз. Конечно, китайские туристы рады будут вновь пошопиться в Париже, но для них это не критично, они и в Сингапур сгоняют, а вот французский гостиничный бизнес без них уже дышит на ладан.Тем не менее считается, что Макрон везет в Пекин "пряник". А вот "кнутом" будет размахивать Урсула фон дер Ляйен. Она будет грозить председателю Си "обрубанием" (decoupling) всех связей с ЕС — торговых, экономических, политических.Это "обрубание" стало в последнее время невероятно модным термином в европейском политикуме. В процессе они так увлеклись, что поотрубали себе целые отрасли производства и жизненно важные сектора экономики. А ведь речь шла лишь о санкциях против России. Что будет с Европой, если она попробует отрубить себя от китайской экономики? Однако именно это полномасштабное введение санкций вымогает у ЕС Вашингтон.Цель у европейских переговорщиков одна — вынудить Пекин принять американское видение российско-украинского конфликта и поддержать идею переговоров Москвы и Киева, которые уже несколько месяцев выпрашивают американцы.Простоватая фон дер Ляйен оформляет это как прямой приказ из Вашингтона, который надо выполнять, иначе будут санкции, а дипломатичный Макрон напирает на то, что Китай, мол, единственный глобальный игрок, который может повлиять на Москву, подтолкнув ее к переговорам, и вся эта история лишь продемонстрирует его международное значение. Более вежливые формулировки, но суть та же.При этом о мирном плане, который предлагал Пекин в феврале, речи даже не идет. То есть европейские переговорщики пытаются втянуть китайских коллег в свои игры и навязать им свою повестку, а сами не выказывают ни малейшего уважения к целям и задачам КНР. Ну и зачем тогда вся эта лесть и вранье?Сверхзадача Макрона и фон дер Ляйен — расшатать отношения Пекина и Москвы. Однако тут довольно мало шансов. Европа на этих переговорах играет откровенно слабыми картами. Рестарт экономических связей с КНР нужен прежде всего самим европейцам. Для Китая это важная, но некритичная тема.Угрозы же "обрубания" связей выглядят просто жалко. Заставляя европейцев сворачивать сотрудничество с КНР, англосаксы совершенно не торопятся делать это сами. И США, и Британия, и Австралия, и Канада продолжают делать бизнес с Китаем. В результате Европа рискует оказаться в идиотском положении: она обрубает свои связи с КНР, а весь мир продолжает с Китаем работать и, веселясь, глядит, как Старый Свет погружается в ничтожество.Самое же слабое звено европейской дипломатии — это абсолютная невозможность верить хоть каким-то их заявлениям. Попросту говоря: они постоянно врут.Россия все это проходила много раз — Минские договоренности тут лишь самое красочное доказательство. Но ведь и Китай европейские контрагенты обманывают на постоянной основе. То поддерживают майданящих активистов в Гонконге, то пытаются выгнать с рынка Huawei, то отказываются закупать китайский хлопок под предлогом ущемления уйгуров, то вводят санкции в отношении китайцев под предлогом тех же самых мифических ущемлений. А теперь вообще в полный голос повторяют американские речовки об "агрессивной" политике Пекина в отношении Тайваня и создают негативный образ китайского режима в своих СМИ.Конечно, Пекин не станет стрелять себе в ногу и отказываться от экономического сотрудничества с ЕС из принципа. Все, что там найдут выгодным, китайские товарищи возьмут себе. Однако дешевые манипуляции Урсулы и Эммануэля вряд ли увенчаются успехом. Ведь, испортив отношения с Москвой, Пекин останется практически в полной изоляции со своими заклятыми "партнерами". А оно ему надо?
https://ria.ru/20230406/makron-1863518804.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230406/si-makron-1863520588.html
https://ria.ru/20230406/makron-1863537307.html
https://ria.ru/20230404/ultimatum-1862781146.html
https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863523821.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, китай, пекин, европа, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, huawei technologies, россия
Аналитика, Китай, Пекин, Европа, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Huawei Technologies, Россия
Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в КНР, начавшийся в четверг, даже непонятно, как называть. Двуединый? Биполярный? Парный заезд? Ну уж во всяком случае не совместный: президент Франции и председатель Еврокомиссии прилетели разными самолетами, да и расписание у каждого свое.
Когда Урсула фон дер Ляйен впервые попыталась присоседиться к Макрону, собравшемуся с государственным визитом в Китай, "во дворце Шанз-Элизе на это отреагировали с недоумением", отмечает дипломатический источник европейского Politico
.
Ну еще бы. Эммануэль Макрон, ласково прозванный в народе "кандидатом от Ротшильдов", любит изображать из себя независимого политического деятеля и очень ревниво относится к своей репутации переговорщика. Он собирался единолично навязывать Китаю американскую повестку, при этом не забывая играть роль главного миротворца планеты.
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Урсула фон дер Ляйен же никакой независимости не изображает. Она совершенно открыто, с чисто немецким истовым чинопочитанием обслуживает американские интересы и совершенно же открыто получает за это немалые деньги, в частности, в виде многомиллионных откатов от корпорации Pfizer.
Для Макрона было бы естественным отказаться от напарницы, но не пошлешь же куда подальше председателя Еврокомиссии. В результате Урсула едет в Пекин
присматривать за Эммануэлем. По примеру того, как в советскую эпоху кагэбэшник ездил присматривать за какой-нибудь капризной звездой балета в капстрану. Довольно унизительный расклад для президента Пятой республики, но Макрон, как мы не раз видели, смиренно переносил и не такие пощечины.
В плане переговоров с китайскими товарищами пара будет выполнять роли доброго и злого следователя. Макрон везет с собой больше полусотни CEO, представителей энергетического сектора, тяжмаша, авиастроения и будет заманивать Китай перспективами экономического сотрудничества. Совместное строительство железных дорог, производство вагонов, проекты в самолетостроении, восстановление туризма и культурных обменов — словом, полным-полна коробушка.
Это не про Си, или Зачем Макрон пошел в китайский "лес" со своей "занозой"
Закавыка в том, что все эти бизнес-проекты нужны прежде всего самому Макрону. Французская экономика сегодня может выжить, только если ее возьмет на буксир китайский паровоз. Конечно, китайские туристы рады будут вновь пошопиться в Париже
, но для них это не критично, они и в Сингапур
сгоняют, а вот французский гостиничный бизнес без них уже дышит на ладан.
Тем не менее считается, что Макрон везет в Пекин "пряник". А вот "кнутом" будет размахивать Урсула фон дер Ляйен. Она будет грозить председателю Си "обрубанием" (decoupling) всех связей с ЕС
— торговых, экономических, политических.
Это "обрубание" стало в последнее время невероятно модным термином в европейском политикуме. В процессе они так увлеклись, что поотрубали себе целые отрасли производства и жизненно важные сектора экономики. А ведь речь шла лишь о санкциях против России. Что будет с Европой, если она попробует отрубить себя от китайской экономики? Однако именно это полномасштабное введение санкций вымогает у ЕС Вашингтон
.
Цель у европейских переговорщиков одна — вынудить Пекин принять американское видение российско-украинского конфликта и поддержать идею переговоров Москвы
и Киева
, которые уже несколько месяцев выпрашивают американцы.
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Простоватая фон дер Ляйен оформляет это как прямой приказ из Вашингтона, который надо выполнять, иначе будут санкции, а дипломатичный Макрон напирает на то, что Китай, мол, единственный глобальный игрок, который может повлиять на Москву, подтолкнув ее к переговорам, и вся эта история лишь продемонстрирует его международное значение. Более вежливые формулировки, но суть та же.
При этом о мирном плане, который предлагал Пекин в феврале, речи даже не идет. То есть европейские переговорщики пытаются втянуть китайских коллег в свои игры и навязать им свою повестку, а сами не выказывают ни малейшего уважения к целям и задачам КНР. Ну и зачем тогда вся эта лесть и вранье?
Сверхзадача Макрона и фон дер Ляйен — расшатать отношения Пекина и Москвы. Однако тут довольно мало шансов. Европа на этих переговорах играет откровенно слабыми картами. Рестарт экономических связей с КНР нужен прежде всего самим европейцам. Для Китая это важная, но некритичная тема.
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Угрозы же "обрубания" связей выглядят просто жалко. Заставляя европейцев сворачивать сотрудничество с КНР, англосаксы совершенно не торопятся делать это сами. И США
, и Британия, и Австралия
, и Канада
продолжают делать бизнес с Китаем. В результате Европа рискует оказаться в идиотском положении: она обрубает свои связи с КНР, а весь мир продолжает с Китаем работать и, веселясь, глядит, как Старый Свет погружается в ничтожество.
Самое же слабое звено европейской дипломатии — это абсолютная невозможность верить хоть каким-то их заявлениям. Попросту говоря: они постоянно врут.
Россия все это проходила много раз — Минские договоренности тут лишь самое красочное доказательство. Но ведь и Китай европейские контрагенты обманывают на постоянной основе. То поддерживают майданящих активистов в Гонконге
, то пытаются выгнать с рынка Huawei
, то отказываются закупать китайский хлопок под предлогом ущемления уйгуров, то вводят санкции в отношении китайцев под предлогом тех же самых мифических ущемлений. А теперь вообще в полный голос повторяют американские речовки об "агрессивной" политике Пекина в отношении Тайваня
и создают негативный образ китайского режима в своих СМИ.
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Конечно, Пекин не станет стрелять себе в ногу и отказываться от экономического сотрудничества с ЕС из принципа. Все, что там найдут выгодным, китайские товарищи возьмут себе. Однако дешевые манипуляции Урсулы и Эммануэля вряд ли увенчаются успехом. Ведь, испортив отношения с Москвой, Пекин останется практически в полной изоляции со своими заклятыми "партнерами". А оно ему надо?