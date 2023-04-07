https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html

Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай

Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай - РИА Новости, 07.04.2023

Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай

Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в КНР, начавшийся в четверг, даже непонятно, как называть. Двуединый? Биполярный? Парный заезд? Ну уж во всяком... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:00

2023-04-07T08:00

2023-04-07T13:09

аналитика

китай

пекин

европа

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в КНР, начавшийся в четверг, даже непонятно, как называть. Двуединый? Биполярный? Парный заезд? Ну уж во всяком случае не совместный: президент Франции и председатель Еврокомиссии прилетели разными самолетами, да и расписание у каждого свое.Когда Урсула фон дер Ляйен впервые попыталась присоседиться к Макрону, собравшемуся с государственным визитом в Китай, "во дворце Шанз-Элизе на это отреагировали с недоумением", отмечает дипломатический источник европейского Politico.Ну еще бы. Эммануэль Макрон, ласково прозванный в народе "кандидатом от Ротшильдов", любит изображать из себя независимого политического деятеля и очень ревниво относится к своей репутации переговорщика. Он собирался единолично навязывать Китаю американскую повестку, при этом не забывая играть роль главного миротворца планеты.Урсула фон дер Ляйен же никакой независимости не изображает. Она совершенно открыто, с чисто немецким истовым чинопочитанием обслуживает американские интересы и совершенно же открыто получает за это немалые деньги, в частности, в виде многомиллионных откатов от корпорации Pfizer.Для Макрона было бы естественным отказаться от напарницы, но не пошлешь же куда подальше председателя Еврокомиссии. В результате Урсула едет в Пекин присматривать за Эммануэлем. По примеру того, как в советскую эпоху кагэбэшник ездил присматривать за какой-нибудь капризной звездой балета в капстрану. Довольно унизительный расклад для президента Пятой республики, но Макрон, как мы не раз видели, смиренно переносил и не такие пощечины.В плане переговоров с китайскими товарищами пара будет выполнять роли доброго и злого следователя. Макрон везет с собой больше полусотни CEO, представителей энергетического сектора, тяжмаша, авиастроения и будет заманивать Китай перспективами экономического сотрудничества. Совместное строительство железных дорог, производство вагонов, проекты в самолетостроении, восстановление туризма и культурных обменов — словом, полным-полна коробушка.Закавыка в том, что все эти бизнес-проекты нужны прежде всего самому Макрону. Французская экономика сегодня может выжить, только если ее возьмет на буксир китайский паровоз. Конечно, китайские туристы рады будут вновь пошопиться в Париже, но для них это не критично, они и в Сингапур сгоняют, а вот французский гостиничный бизнес без них уже дышит на ладан.Тем не менее считается, что Макрон везет в Пекин "пряник". А вот "кнутом" будет размахивать Урсула фон дер Ляйен. Она будет грозить председателю Си "обрубанием" (decoupling) всех связей с ЕС — торговых, экономических, политических.Это "обрубание" стало в последнее время невероятно модным термином в европейском политикуме. В процессе они так увлеклись, что поотрубали себе целые отрасли производства и жизненно важные сектора экономики. А ведь речь шла лишь о санкциях против России. Что будет с Европой, если она попробует отрубить себя от китайской экономики? Однако именно это полномасштабное введение санкций вымогает у ЕС Вашингтон.Цель у европейских переговорщиков одна — вынудить Пекин принять американское видение российско-украинского конфликта и поддержать идею переговоров Москвы и Киева, которые уже несколько месяцев выпрашивают американцы.Простоватая фон дер Ляйен оформляет это как прямой приказ из Вашингтона, который надо выполнять, иначе будут санкции, а дипломатичный Макрон напирает на то, что Китай, мол, единственный глобальный игрок, который может повлиять на Москву, подтолкнув ее к переговорам, и вся эта история лишь продемонстрирует его международное значение. Более вежливые формулировки, но суть та же.При этом о мирном плане, который предлагал Пекин в феврале, речи даже не идет. То есть европейские переговорщики пытаются втянуть китайских коллег в свои игры и навязать им свою повестку, а сами не выказывают ни малейшего уважения к целям и задачам КНР. Ну и зачем тогда вся эта лесть и вранье?Сверхзадача Макрона и фон дер Ляйен — расшатать отношения Пекина и Москвы. Однако тут довольно мало шансов. Европа на этих переговорах играет откровенно слабыми картами. Рестарт экономических связей с КНР нужен прежде всего самим европейцам. Для Китая это важная, но некритичная тема.Угрозы же "обрубания" связей выглядят просто жалко. Заставляя европейцев сворачивать сотрудничество с КНР, англосаксы совершенно не торопятся делать это сами. И США, и Британия, и Австралия, и Канада продолжают делать бизнес с Китаем. В результате Европа рискует оказаться в идиотском положении: она обрубает свои связи с КНР, а весь мир продолжает с Китаем работать и, веселясь, глядит, как Старый Свет погружается в ничтожество.Самое же слабое звено европейской дипломатии — это абсолютная невозможность верить хоть каким-то их заявлениям. Попросту говоря: они постоянно врут.Россия все это проходила много раз — Минские договоренности тут лишь самое красочное доказательство. Но ведь и Китай европейские контрагенты обманывают на постоянной основе. То поддерживают майданящих активистов в Гонконге, то пытаются выгнать с рынка Huawei, то отказываются закупать китайский хлопок под предлогом ущемления уйгуров, то вводят санкции в отношении китайцев под предлогом тех же самых мифических ущемлений. А теперь вообще в полный голос повторяют американские речовки об "агрессивной" политике Пекина в отношении Тайваня и создают негативный образ китайского режима в своих СМИ.Конечно, Пекин не станет стрелять себе в ногу и отказываться от экономического сотрудничества с ЕС из принципа. Все, что там найдут выгодным, китайские товарищи возьмут себе. Однако дешевые манипуляции Урсулы и Эммануэля вряд ли увенчаются успехом. Ведь, испортив отношения с Москвой, Пекин останется практически в полной изоляции со своими заклятыми "партнерами". А оно ему надо?

https://ria.ru/20230406/makron-1863518804.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230406/si-makron-1863520588.html

https://ria.ru/20230406/makron-1863537307.html

https://ria.ru/20230404/ultimatum-1862781146.html

https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863523821.html

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аналитика, китай, пекин, европа, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, huawei technologies, россия