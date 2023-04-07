Рейтинг@Mail.ru
Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 07.04.2023 (обновлено: 13:09 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html
Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай
Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай - РИА Новости, 07.04.2023
Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай
Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в КНР, начавшийся в четверг, даже непонятно, как называть. Двуединый? Биполярный? Парный заезд? Ну уж во всяком... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:00
2023-04-07T13:09
аналитика
китай
пекин
европа
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863545777_0:228:3070:1956_1920x0_80_0_0_b58ac9d5045e3ab59d49b4290ecb89b8.jpg
Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в КНР, начавшийся в четверг, даже непонятно, как называть. Двуединый? Биполярный? Парный заезд? Ну уж во всяком случае не совместный: президент Франции и председатель Еврокомиссии прилетели разными самолетами, да и расписание у каждого свое.Когда Урсула фон дер Ляйен впервые попыталась присоседиться к Макрону, собравшемуся с государственным визитом в Китай, "во дворце Шанз-Элизе на это отреагировали с недоумением", отмечает дипломатический источник европейского Politico.Ну еще бы. Эммануэль Макрон, ласково прозванный в народе "кандидатом от Ротшильдов", любит изображать из себя независимого политического деятеля и очень ревниво относится к своей репутации переговорщика. Он собирался единолично навязывать Китаю американскую повестку, при этом не забывая играть роль главного миротворца планеты.Урсула фон дер Ляйен же никакой независимости не изображает. Она совершенно открыто, с чисто немецким истовым чинопочитанием обслуживает американские интересы и совершенно же открыто получает за это немалые деньги, в частности, в виде многомиллионных откатов от корпорации Pfizer.Для Макрона было бы естественным отказаться от напарницы, но не пошлешь же куда подальше председателя Еврокомиссии. В результате Урсула едет в Пекин присматривать за Эммануэлем. По примеру того, как в советскую эпоху кагэбэшник ездил присматривать за какой-нибудь капризной звездой балета в капстрану. Довольно унизительный расклад для президента Пятой республики, но Макрон, как мы не раз видели, смиренно переносил и не такие пощечины.В плане переговоров с китайскими товарищами пара будет выполнять роли доброго и злого следователя. Макрон везет с собой больше полусотни CEO, представителей энергетического сектора, тяжмаша, авиастроения и будет заманивать Китай перспективами экономического сотрудничества. Совместное строительство железных дорог, производство вагонов, проекты в самолетостроении, восстановление туризма и культурных обменов — словом, полным-полна коробушка.Закавыка в том, что все эти бизнес-проекты нужны прежде всего самому Макрону. Французская экономика сегодня может выжить, только если ее возьмет на буксир китайский паровоз. Конечно, китайские туристы рады будут вновь пошопиться в Париже, но для них это не критично, они и в Сингапур сгоняют, а вот французский гостиничный бизнес без них уже дышит на ладан.Тем не менее считается, что Макрон везет в Пекин "пряник". А вот "кнутом" будет размахивать Урсула фон дер Ляйен. Она будет грозить председателю Си "обрубанием" (decoupling) всех связей с ЕС — торговых, экономических, политических.Это "обрубание" стало в последнее время невероятно модным термином в европейском политикуме. В процессе они так увлеклись, что поотрубали себе целые отрасли производства и жизненно важные сектора экономики. А ведь речь шла лишь о санкциях против России. Что будет с Европой, если она попробует отрубить себя от китайской экономики? Однако именно это полномасштабное введение санкций вымогает у ЕС Вашингтон.Цель у европейских переговорщиков одна — вынудить Пекин принять американское видение российско-украинского конфликта и поддержать идею переговоров Москвы и Киева, которые уже несколько месяцев выпрашивают американцы.Простоватая фон дер Ляйен оформляет это как прямой приказ из Вашингтона, который надо выполнять, иначе будут санкции, а дипломатичный Макрон напирает на то, что Китай, мол, единственный глобальный игрок, который может повлиять на Москву, подтолкнув ее к переговорам, и вся эта история лишь продемонстрирует его международное значение. Более вежливые формулировки, но суть та же.При этом о мирном плане, который предлагал Пекин в феврале, речи даже не идет. То есть европейские переговорщики пытаются втянуть китайских коллег в свои игры и навязать им свою повестку, а сами не выказывают ни малейшего уважения к целям и задачам КНР. Ну и зачем тогда вся эта лесть и вранье?Сверхзадача Макрона и фон дер Ляйен — расшатать отношения Пекина и Москвы. Однако тут довольно мало шансов. Европа на этих переговорах играет откровенно слабыми картами. Рестарт экономических связей с КНР нужен прежде всего самим европейцам. Для Китая это важная, но некритичная тема.Угрозы же "обрубания" связей выглядят просто жалко. Заставляя европейцев сворачивать сотрудничество с КНР, англосаксы совершенно не торопятся делать это сами. И США, и Британия, и Австралия, и Канада продолжают делать бизнес с Китаем. В результате Европа рискует оказаться в идиотском положении: она обрубает свои связи с КНР, а весь мир продолжает с Китаем работать и, веселясь, глядит, как Старый Свет погружается в ничтожество.Самое же слабое звено европейской дипломатии — это абсолютная невозможность верить хоть каким-то их заявлениям. Попросту говоря: они постоянно врут.Россия все это проходила много раз — Минские договоренности тут лишь самое красочное доказательство. Но ведь и Китай европейские контрагенты обманывают на постоянной основе. То поддерживают майданящих активистов в Гонконге, то пытаются выгнать с рынка Huawei, то отказываются закупать китайский хлопок под предлогом ущемления уйгуров, то вводят санкции в отношении китайцев под предлогом тех же самых мифических ущемлений. А теперь вообще в полный голос повторяют американские речовки об "агрессивной" политике Пекина в отношении Тайваня и создают негативный образ китайского режима в своих СМИ.Конечно, Пекин не станет стрелять себе в ногу и отказываться от экономического сотрудничества с ЕС из принципа. Все, что там найдут выгодным, китайские товарищи возьмут себе. Однако дешевые манипуляции Урсулы и Эммануэля вряд ли увенчаются успехом. Ведь, испортив отношения с Москвой, Пекин останется практически в полной изоляции со своими заклятыми "партнерами". А оно ему надо?
https://ria.ru/20230406/makron-1863518804.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230406/si-makron-1863520588.html
https://ria.ru/20230406/makron-1863537307.html
https://ria.ru/20230404/ultimatum-1862781146.html
https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863523821.html
китай
пекин
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863545777_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_40ecc2684fa397604bc0394a077ee5fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, китай, пекин, европа, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, huawei technologies, россия
Аналитика, Китай, Пекин, Европа, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Huawei Technologies, Россия

Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай

© AFP 2023 / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / Ludovic Marin
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в КНР, начавшийся в четверг, даже непонятно, как называть. Двуединый? Биполярный? Парный заезд? Ну уж во всяком случае не совместный: президент Франции и председатель Еврокомиссии прилетели разными самолетами, да и расписание у каждого свое.
Когда Урсула фон дер Ляйен впервые попыталась присоседиться к Макрону, собравшемуся с государственным визитом в Китай, "во дворце Шанз-Элизе на это отреагировали с недоумением", отмечает дипломатический источник европейского Politico.
Ну еще бы. Эммануэль Макрон, ласково прозванный в народе "кандидатом от Ротшильдов", любит изображать из себя независимого политического деятеля и очень ревниво относится к своей репутации переговорщика. Он собирался единолично навязывать Китаю американскую повестку, при этом не забывая играть роль главного миротворца планеты.
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Просьба Макрона к Си Цзиньпину о России привела французов в ярость
6 апреля, 16:16
Урсула фон дер Ляйен же никакой независимости не изображает. Она совершенно открыто, с чисто немецким истовым чинопочитанием обслуживает американские интересы и совершенно же открыто получает за это немалые деньги, в частности, в виде многомиллионных откатов от корпорации Pfizer.
Для Макрона было бы естественным отказаться от напарницы, но не пошлешь же куда подальше председателя Еврокомиссии. В результате Урсула едет в Пекин присматривать за Эммануэлем. По примеру того, как в советскую эпоху кагэбэшник ездил присматривать за какой-нибудь капризной звездой балета в капстрану. Довольно унизительный расклад для президента Пятой республики, но Макрон, как мы не раз видели, смиренно переносил и не такие пощечины.
В плане переговоров с китайскими товарищами пара будет выполнять роли доброго и злого следователя. Макрон везет с собой больше полусотни CEO, представителей энергетического сектора, тяжмаша, авиастроения и будет заманивать Китай перспективами экономического сотрудничества. Совместное строительство железных дорог, производство вагонов, проекты в самолетостроении, восстановление туризма и культурных обменов — словом, полным-полна коробушка.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии приветствия в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Это не про Си, или Зачем Макрон пошел в китайский "лес" со своей "занозой"
6 апреля, 16:21
Закавыка в том, что все эти бизнес-проекты нужны прежде всего самому Макрону. Французская экономика сегодня может выжить, только если ее возьмет на буксир китайский паровоз. Конечно, китайские туристы рады будут вновь пошопиться в Париже, но для них это не критично, они и в Сингапур сгоняют, а вот французский гостиничный бизнес без них уже дышит на ладан.
Тем не менее считается, что Макрон везет в Пекин "пряник". А вот "кнутом" будет размахивать Урсула фон дер Ляйен. Она будет грозить председателю Си "обрубанием" (decoupling) всех связей с ЕС — торговых, экономических, политических.
Это "обрубание" стало в последнее время невероятно модным термином в европейском политикуме. В процессе они так увлеклись, что поотрубали себе целые отрасли производства и жизненно важные сектора экономики. А ведь речь шла лишь о санкциях против России. Что будет с Европой, если она попробует отрубить себя от китайской экономики? Однако именно это полномасштабное введение санкций вымогает у ЕС Вашингтон.
Цель у европейских переговорщиков одна — вынудить Пекин принять американское видение российско-украинского конфликта и поддержать идею переговоров Москвы и Киева, которые уже несколько месяцев выпрашивают американцы.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
СМИ: Макрон не смог заставить лидера Китая изменить позицию по Украине
6 апреля, 17:10
Простоватая фон дер Ляйен оформляет это как прямой приказ из Вашингтона, который надо выполнять, иначе будут санкции, а дипломатичный Макрон напирает на то, что Китай, мол, единственный глобальный игрок, который может повлиять на Москву, подтолкнув ее к переговорам, и вся эта история лишь продемонстрирует его международное значение. Более вежливые формулировки, но суть та же.
При этом о мирном плане, который предлагал Пекин в феврале, речи даже не идет. То есть европейские переговорщики пытаются втянуть китайских коллег в свои игры и навязать им свою повестку, а сами не выказывают ни малейшего уважения к целям и задачам КНР. Ну и зачем тогда вся эта лесть и вранье?
Сверхзадача Макрона и фон дер Ляйен — расшатать отношения Пекина и Москвы. Однако тут довольно мало шансов. Европа на этих переговорах играет откровенно слабыми картами. Рестарт экономических связей с КНР нужен прежде всего самим европейцам. Для Китая это важная, но некритичная тема.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Европейцы едут в Пекин с ультиматумом
4 апреля, 08:00
Угрозы же "обрубания" связей выглядят просто жалко. Заставляя европейцев сворачивать сотрудничество с КНР, англосаксы совершенно не торопятся делать это сами. И США, и Британия, и Австралия, и Канада продолжают делать бизнес с Китаем. В результате Европа рискует оказаться в идиотском положении: она обрубает свои связи с КНР, а весь мир продолжает с Китаем работать и, веселясь, глядит, как Старый Свет погружается в ничтожество.
Самое же слабое звено европейской дипломатии — это абсолютная невозможность верить хоть каким-то их заявлениям. Попросту говоря: они постоянно врут.
Россия все это проходила много раз — Минские договоренности тут лишь самое красочное доказательство. Но ведь и Китай европейские контрагенты обманывают на постоянной основе. То поддерживают майданящих активистов в Гонконге, то пытаются выгнать с рынка Huawei, то отказываются закупать китайский хлопок под предлогом ущемления уйгуров, то вводят санкции в отношении китайцев под предлогом тех же самых мифических ущемлений. А теперь вообще в полный голос повторяют американские речовки об "агрессивной" политике Пекина в отношении Тайваня и создают негативный образ китайского режима в своих СМИ.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии
6 апреля, 16:28
Конечно, Пекин не станет стрелять себе в ногу и отказываться от экономического сотрудничества с ЕС из принципа. Все, что там найдут выгодным, китайские товарищи возьмут себе. Однако дешевые манипуляции Урсулы и Эммануэля вряд ли увенчаются успехом. Ведь, испортив отношения с Москвой, Пекин останется практически в полной изоляции со своими заклятыми "партнерами". А оно ему надо?
 
АналитикаКитайПекинЕвропаЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияHuawei TechnologiesРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала