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Курс евро на Московской бирже вырос до 90 рублей
Курс евро на Московской бирже вырос до 90 рублей - РИА Новости, 07.04.2023
Курс евро на Московской бирже вырос до 90 рублей
Курс российской валюты продолжил снижаться в ходе низколиквидной утренней торговой сессии, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:30
2023-04-07T09:30
2023-04-07T10:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
антон силуанов
цены на нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Курс российской валюты продолжил снижаться в ходе низколиквидной утренней торговой сессии, следует из данных Московской биржи.Евро расчетами "завтра" к 7:46 мск вырос на 84 копейки — до 89,99 рубля. Минутами ранее курс доходил до отметки 90 рублей — нового максимума с апреля прошлого года.Американская валюта прибавила 78 копеек — до 82,15 рубля, китайский юань растет на 13 копеек — до 11,93 рубля.Как заявил накануне министр финансов Антон Силуанов, Минфин и ЦБ "не ставят границ в вопросе роста национальной валюты", а изменения в обе стороны связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки.Он отметил повышение цен на энергоносители. По словам министра, это "сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну — соответственно, "курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению".
https://ria.ru/20230406/investprognoz-1863517704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, антон силуанов, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Антон Силуанов, Цены на нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Курс евро на Московской бирже вырос до 90 рублей
Курс евро на Московской бирже вырос до 90 рублей впервые с апреля 2022 года