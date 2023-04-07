https://ria.ru/20230407/evro-1863656165.html

Курс евро на Московской бирже вырос до 90 рублей

Курс евро на Московской бирже вырос до 90 рублей - РИА Новости, 07.04.2023

Курс евро на Московской бирже вырос до 90 рублей

Курс российской валюты продолжил снижаться в ходе низколиквидной утренней торговой сессии, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:30

2023-04-07T09:30

2023-04-07T10:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

антон силуанов

цены на нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/73/1559267314_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_63cf1082aa697e3e2f80837f53187317.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Курс российской валюты продолжил снижаться в ходе низколиквидной утренней торговой сессии, следует из данных Московской биржи.Евро расчетами "завтра" к 7:46 мск вырос на 84 копейки — до 89,99 рубля. Минутами ранее курс доходил до отметки 90 рублей — нового максимума с апреля прошлого года.Американская валюта прибавила 78 копеек — до 82,15 рубля, китайский юань растет на 13 копеек — до 11,93 рубля.Как заявил накануне министр финансов Антон Силуанов, Минфин и ЦБ "не ставят границ в вопросе роста национальной валюты", а изменения в обе стороны связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки.Он отметил повышение цен на энергоносители. По словам министра, это "сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну — соответственно, "курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению".

https://ria.ru/20230406/investprognoz-1863517704.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, россия, антон силуанов, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)