https://ria.ru/20230407/ekonomika-1863869550.html

Росстат подтвердил спад экономики России в 2022 году

Росстат подтвердил спад экономики России в 2022 году - РИА Новости, 07.04.2023

Росстат подтвердил спад экономики России в 2022 году

Росстат подтвердил снижение экономики России в 2022 году на 2,1%; в четвертом квартале прошлого года спад ВВП замедлился до 2,7% в годовом выражении после... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:04

2023-04-07T19:04

2023-04-07T19:21

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

ввп

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Росстат подтвердил снижение экономики России в 2022 году на 2,1%; в четвертом квартале прошлого года спад ВВП замедлился до 2,7% в годовом выражении после снижения на 3,5% в третьем, свидетельствуют данные Росстата.Росстат в пятницу опубликовал вторую оценку по динамике ВВП РФ за 2022 год, первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировал оценки за первый-третий кварталы прошлого года.Спад ВВП РФ в четвертом квартале 2022 года замедлился до 2,7% в годовом выражении после снижения на 3,5% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Прежняя оценка спада в третьем квартале составляла 3,7%. В соответствии с актуализированными данными статистического ведомства, во втором квартале ВВП РФ упал на 4,5% (оценка ухудшена с прежней в 4,1%), в первом - вырос на 3% (прежняя оценка - рост на 3,5%).В комментарии Росстата указано, что на снижение ВВП в 2022 году повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля (на 12,7%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 6,8%); обрабатывающие производства (на 2,5%); транспортировка и хранение (1,8%).Вместе с этим рост индекса физического объема добавленной стоимости наблюдался в таких отраслях, как сельское хозяйство (на 6,7%); строительство (на 5%); гостиницы и рестораны (на 4,3%); государственное управление (на 4,1%); информация и связь (на 0,5%); добыча полезных ископаемых (на 0,4%)."Во внутригодовой динамике самое глубокое падение индекса физического объема добавленной стоимости наблюдалось во втором квартале преимущественно за счет следующих отраслей: оптовая и розничная торговля; обрабатывающие производства; транспортировка и хранение; гостиницы и рестораны; добыча полезных ископаемых", - также пишет Росстат.Статистическое ведомство также опубликовало в пятницу сведения о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ - в 2022 году она выросла до 18,1% после 16,8% годом ранее. Одновременно с этим доля ненефтегазового сектора в ВВП составила 81,9% против 83,2% в 2021 году.

https://ria.ru/20230407/byudzhet-1863743814.html

https://ria.ru/20230328/byudzhet-1861093691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), ввп