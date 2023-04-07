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Эксперты недооценили степень гибкости российской экономики, заявили в МЭР - РИА Новости, 07.04.2023
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09:16 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/ekonomika-1863654254.html
Эксперты недооценили степень гибкости российской экономики, заявили в МЭР
Эксперты недооценили степень гибкости российской экономики, заявили в МЭР - РИА Новости, 07.04.2023
Эксперты недооценили степень гибкости российской экономики, заявили в МЭР
Западные эксперты недооценили степень гибкости экономики России, уже в текущем году Минэкономразвития ожидает рост ВВП, говорится в комментарии пресс-службы... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:16
2023-04-07T09:16
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мвф
всемирный банк
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Западные эксперты недооценили степень гибкости экономики России, уже в текущем году Минэкономразвития ожидает рост ВВП, говорится в комментарии пресс-службы министерства в связи с обновлением прогноза Всемирного банка (ВБ). Накануне Всемирный банк опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России, оценка была существенно пересмотрена. Если в январе ВБ прогнозировал снижение ВВП России в 2023 году на 3,3%, то теперь ожидает снижение на 0,2%. В январе Международный валютный фонд (МВФ) также улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. "Всемирный банк продолжил тренд, который ранее в этом году задал МВФ, - пересмотр в сторону "плюс" сверхнегативных прогнозов развития российской экономики. Действительно, все сложнее отрицать очевидное. Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. Выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес", - говорится в комментарии. "В сценарных условиях прогноза закладываем рост ВВП уже в 2023 году, основания для этого дает динамика индикаторов за январь и февраль", - добавили в министерстве. Предполагается, что в апреле Минэкономразвития внесет в правительство обновленный прогноз на 2023 год и сценарные условия на предстоящую трехлетку. Текущий прогноз предполагает снижение экономики на 0,8%, но в марте министр экономического развития Максим Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, а также улучшит прогноз по реальным доходам населения. ВВП России в 2022 году, по первой оценке Росстата, снизился на 2,1%. Инвестиции в основной капитал и вовсе показали рост - на 4,6%. Такие результаты на фоне западных санкций оказались значительно лучше изначальных ожиданий и чиновников, и рынка.
https://ria.ru/20230406/ukreplenie-1863358360.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мвф, всемирный банк
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МВФ, Всемирный банк
Эксперты недооценили степень гибкости российской экономики, заявили в МЭР

Минэкономразвития: западные эксперты недооценили степень гибкости российской экономики

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Западные эксперты недооценили степень гибкости экономики России, уже в текущем году Минэкономразвития ожидает рост ВВП, говорится в комментарии пресс-службы министерства в связи с обновлением прогноза Всемирного банка (ВБ).
Накануне Всемирный банк опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России, оценка была существенно пересмотрена. Если в январе ВБ прогнозировал снижение ВВП России в 2023 году на 3,3%, то теперь ожидает снижение на 0,2%.
В январе Международный валютный фонд (МВФ) также улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%.
"Всемирный банк продолжил тренд, который ранее в этом году задал МВФ, - пересмотр в сторону "плюс" сверхнегативных прогнозов развития российской экономики. Действительно, все сложнее отрицать очевидное. Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. Выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес", - говорится в комментарии.
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"В сценарных условиях прогноза закладываем рост ВВП уже в 2023 году, основания для этого дает динамика индикаторов за январь и февраль", - добавили в министерстве.
Предполагается, что в апреле Минэкономразвития внесет в правительство обновленный прогноз на 2023 год и сценарные условия на предстоящую трехлетку.
Текущий прогноз предполагает снижение экономики на 0,8%, но в марте министр экономического развития Максим Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, а также улучшит прогноз по реальным доходам населения.
ВВП России в 2022 году, по первой оценке Росстата, снизился на 2,1%. Инвестиции в основной капитал и вовсе показали рост - на 4,6%. Такие результаты на фоне западных санкций оказались значительно лучше изначальных ожиданий и чиновников, и рынка.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МВФВсемирный банк
 
 
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