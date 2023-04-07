https://ria.ru/20230407/ege-1863758343.html

Школьники из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области

Школьники из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области - РИА Новости, 07.04.2023

Школьники из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области

Минпросвещения России и Рособрнадзор планируют организовать сдачу ЕГЭ для желающих сделать это школьников из новых регионов на территории Крыма и Ростовской... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:07

2023-04-07T14:07

2023-04-07T14:09

россия

ростовская область

донецкая народная республика

анзор музаев

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845448356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b28f2ee32987c349a9f6b682db20dfa8.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минпросвещения России и Рособрнадзор планируют организовать сдачу ЕГЭ для желающих сделать это школьников из новых регионов на территории Крыма и Ростовской области, соответствующий проект приказа двух ведомств опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. "Помимо этого, на участие в ГИА в форме единого государственного экзамена заявлены участники из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области. Проведение экзаменов для них планируется в том числе организовать на территории других субъектов Российской Федерации (например, в Республике Крым и в Ростовской области)", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа. Отмечается, что проект приказа разработан для обеспечения безопасности участников государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования при перевозке в пункты проведения экзаменов (ППЭ), удаленные от приграничных территорий, расположенных около зоны проведения специальной военной операции. Принятие проекта приказа позволит избежать рисков, связанных с обеспечением безопасности школьников при проведении экзаменов, снять социальную напряженность среди населения приграничных муниципалитетов, которые продолжают подвергаться угрозам со стороны сопредельного государства, отмечается в пояснении. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщал, что несмотря на то, что школьники из новых регионов имеют право не сдавать ЕГЭ, желающие из ДНР, ЛНР и Запорожской области были. По его словам, таких желающих "сотни". Министр просвещения России Сергей Кравцов и Музаев ранее также говорили о том, что для учащихся новых регионов устанавливается переходный период (пять лет), в течение которого в этих субъектах РФ устанавливаются особенности получения школьных дипломов.

https://ria.ru/20230403/ege-1862774432.html

https://ria.ru/20230323/ege-1860065180.html

россия

ростовская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростовская область, донецкая народная республика, анзор музаев, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование