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Школьники из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области - РИА Новости, 07.04.2023
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14:07 07.04.2023 (обновлено: 14:09 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/ege-1863758343.html
Школьники из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области
Школьники из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области - РИА Новости, 07.04.2023
Школьники из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области
Минпросвещения России и Рособрнадзор планируют организовать сдачу ЕГЭ для желающих сделать это школьников из новых регионов на территории Крыма и Ростовской... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:07
2023-04-07T14:09
россия
ростовская область
донецкая народная республика
анзор музаев
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
образование - общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минпросвещения России и Рособрнадзор планируют организовать сдачу ЕГЭ для желающих сделать это школьников из новых регионов на территории Крыма и Ростовской области, соответствующий проект приказа двух ведомств опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. "Помимо этого, на участие в ГИА в форме единого государственного экзамена заявлены участники из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области. Проведение экзаменов для них планируется в том числе организовать на территории других субъектов Российской Федерации (например, в Республике Крым и в Ростовской области)", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа. Отмечается, что проект приказа разработан для обеспечения безопасности участников государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования при перевозке в пункты проведения экзаменов (ППЭ), удаленные от приграничных территорий, расположенных около зоны проведения специальной военной операции. Принятие проекта приказа позволит избежать рисков, связанных с обеспечением безопасности школьников при проведении экзаменов, снять социальную напряженность среди населения приграничных муниципалитетов, которые продолжают подвергаться угрозам со стороны сопредельного государства, отмечается в пояснении. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщал, что несмотря на то, что школьники из новых регионов имеют право не сдавать ЕГЭ, желающие из ДНР, ЛНР и Запорожской области были. По его словам, таких желающих "сотни". Министр просвещения России Сергей Кравцов и Музаев ранее также говорили о том, что для учащихся новых регионов устанавливается переходный период (пять лет), в течение которого в этих субъектах РФ устанавливаются особенности получения школьных дипломов.
https://ria.ru/20230403/ege-1862774432.html
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россия, ростовская область, донецкая народная республика, анзор музаев, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Анзор Музаев, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Школьники из новых регионов смогут сдавать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области

Минпросвещения организует сдачу ЕГЭ для школьников из новых регионов в Крыму

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом ЕГЭ
Ученики в классе перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в классе перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минпросвещения России и Рособрнадзор планируют организовать сдачу ЕГЭ для желающих сделать это школьников из новых регионов на территории Крыма и Ростовской области, соответствующий проект приказа двух ведомств опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Помимо этого, на участие в ГИА в форме единого государственного экзамена заявлены участники из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области. Проведение экзаменов для них планируется в том числе организовать на территории других субъектов Российской Федерации (например, в Республике Крым и в Ростовской области)", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
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Отмечается, что проект приказа разработан для обеспечения безопасности участников государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования при перевозке в пункты проведения экзаменов (ППЭ), удаленные от приграничных территорий, расположенных около зоны проведения специальной военной операции.
Принятие проекта приказа позволит избежать рисков, связанных с обеспечением безопасности школьников при проведении экзаменов, снять социальную напряженность среди населения приграничных муниципалитетов, которые продолжают подвергаться угрозам со стороны сопредельного государства, отмечается в пояснении.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщал, что несмотря на то, что школьники из новых регионов имеют право не сдавать ЕГЭ, желающие из ДНР, ЛНР и Запорожской области были. По его словам, таких желающих "сотни". Министр просвещения России Сергей Кравцов и Музаев ранее также говорили о том, что для учащихся новых регионов устанавливается переходный период (пять лет), в течение которого в этих субъектах РФ устанавливаются особенности получения школьных дипломов.
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