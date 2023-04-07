https://ria.ru/20230407/draka-1863704073.html

Полиция проверяет информацию о массовой драке в общежитии УрФУ

Полиция проверяет информацию о массовой драке в общежитии УрФУ - РИА Новости, 07.04.2023

Полиция проверяет информацию о массовой драке в общежитии УрФУ

Полиция проверяет информацию о массовой драке студентов в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, в январе подобный инцидент... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:55

2023-04-07T11:55

2023-04-07T16:07

екатеринбург

происшествия

уральский федеральный университет

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовой драке студентов в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, в январе подобный инцидент произошел в студгородке вуза, тогда семерых участников потасовки арестовали на 3 и 12 суток, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. В пятницу в местных СМИ и социальных сетях распространяется сообщение о том, что ночью в общежитии УрФУ произошла очередная массовая драка студентов, якобы один из нападающих пытался применить электрошокер. "Сообщений о конфликте, равно как и о пострадавших, в территориальный ОВД не поступало. Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется", – сказал собеседник агентства. В пресс-службе УрФУ пояснили, что на данный момент идет внутренняя проверка. Как позже рассказали РИА Новости в университете, информация о том, что драка была именно в общежитии, не нашла подтверждения. "Мы не подтверждаем факт, что в общежитии произошел инцидент. В остальном разбирается полиция", – отметили в пресс-службе вуза.В январе Ленинский районный суд Екатеринбурга по статье о мелком хулиганстве дал двум участникам массовой драки в общежитии №2 УрФУ по 12 суток, еще пятеро получили по трое суток ареста. Тогда конфликт молодых людей произошел на бытовой почве.

https://ria.ru/20230405/draka-1863228392.html

https://ria.ru/20230405/zaderzhanie-1863193943.html

екатеринбург

свердловская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

екатеринбург, происшествия, уральский федеральный университет, свердловская область