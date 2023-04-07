https://ria.ru/20230407/draka-1863704073.html
Полиция проверяет информацию о массовой драке в общежитии УрФУ
Полиция проверяет информацию о массовой драке в общежитии УрФУ - РИА Новости, 07.04.2023
Полиция проверяет информацию о массовой драке в общежитии УрФУ
Полиция проверяет информацию о массовой драке студентов в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, в январе подобный инцидент... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:55
2023-04-07T11:55
2023-04-07T16:07
екатеринбург
происшествия
уральский федеральный университет
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовой драке студентов в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, в январе подобный инцидент произошел в студгородке вуза, тогда семерых участников потасовки арестовали на 3 и 12 суток, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. В пятницу в местных СМИ и социальных сетях распространяется сообщение о том, что ночью в общежитии УрФУ произошла очередная массовая драка студентов, якобы один из нападающих пытался применить электрошокер. "Сообщений о конфликте, равно как и о пострадавших, в территориальный ОВД не поступало. Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется", – сказал собеседник агентства. В пресс-службе УрФУ пояснили, что на данный момент идет внутренняя проверка. Как позже рассказали РИА Новости в университете, информация о том, что драка была именно в общежитии, не нашла подтверждения. "Мы не подтверждаем факт, что в общежитии произошел инцидент. В остальном разбирается полиция", – отметили в пресс-службе вуза.В январе Ленинский районный суд Екатеринбурга по статье о мелком хулиганстве дал двум участникам массовой драки в общежитии №2 УрФУ по 12 суток, еще пятеро получили по трое суток ареста. Тогда конфликт молодых людей произошел на бытовой почве.
https://ria.ru/20230405/draka-1863228392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия, уральский федеральный университет, свердловская область
Екатеринбург, Происшествия, Уральский федеральный университет, Свердловская область
Полиция проверяет информацию о массовой драке в общежитии УрФУ
В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о новой массовой драке в общежитии УрФУ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовой драке студентов в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, в январе подобный инцидент произошел в студгородке вуза, тогда семерых участников потасовки арестовали на 3 и 12 суток, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД.
В пятницу в местных СМИ и социальных сетях распространяется сообщение о том, что ночью в общежитии УрФУ произошла очередная массовая драка студентов, якобы один из нападающих пытался применить электрошокер.
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"Сообщений о конфликте, равно как и о пострадавших, в территориальный ОВД не поступало. Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется", – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе УрФУ пояснили, что на данный момент идет внутренняя проверка.
Как позже рассказали РИА Новости в университете, информация о том, что драка была именно в общежитии, не нашла подтверждения. "Мы не подтверждаем факт, что в общежитии произошел инцидент. В остальном разбирается полиция", – отметили в пресс-службе вуза.
В январе Ленинский районный суд Екатеринбурга по статье о мелком хулиганстве дал двум участникам массовой драки в общежитии №2 УрФУ по 12 суток, еще пятеро получили по трое суток ареста. Тогда конфликт молодых людей произошел на бытовой почве.
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