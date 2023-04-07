https://ria.ru/20230407/donetsk-1863733479.html
ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами
ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами - РИА Новости, 07.04.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами
Украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:01
2023-04-07T13:01
2023-04-07T16:31
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:50 - н.п. Очеретино – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863729963.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами
ВСУ выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка пять ракет из РСЗО