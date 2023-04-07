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ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 07.04.2023 (обновлено: 16:31 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/donetsk-1863733479.html
ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами
ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами - РИА Новости, 07.04.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами
Украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:01
2023-04-07T16:31
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:50 - н.п. Очеретино – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863729963.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка пять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ. 7 апреля 2023
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ. 7 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ. 7 апреля 2023
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:50 - н.п. Очеретино – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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