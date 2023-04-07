https://ria.ru/20230407/donetsk-1863733479.html

ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами

ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами - РИА Новости, 07.04.2023

ВСУ обстреляли центр Донецка ракетами

Украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:01

2023-04-07T13:01

2023-04-07T16:31

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:50 - н.п. Очеретино – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863729963.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия