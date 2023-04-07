https://ria.ru/20230407/donetsk-1863667241.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:16

2023-04-07T10:16

2023-04-07T10:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230407/postavki-1863656974.html

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куйбышевский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато