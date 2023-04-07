https://ria.ru/20230407/dollar-1863722642.html

Курс доллара впервые за год поднялся выше 83 рублей

Курс доллара впервые за год поднялся выше 83 рублей - РИА Новости, 07.04.2023

Курс доллара впервые за год поднялся выше 83 рублей

Рубль усиливает падение: курс доллара уже поднялся выше 83 рублей – очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:39

2023-04-07T12:39

2023-04-07T12:53

экономика

московская биржа

доллар

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль усиливает падение: курс доллара уже поднялся выше 83 рублей – очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск подскакивает на 1,65 рубля, до 83,03 рубля, евро - на 1,60 рубля, до 90,75 рубля, юаня – на 25 копеек, до 12,05 рубля.

https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, московская биржа, доллар