https://ria.ru/20230407/dollar-1863722642.html
Курс доллара впервые за год поднялся выше 83 рублей
Курс доллара впервые за год поднялся выше 83 рублей - РИА Новости, 07.04.2023
Курс доллара впервые за год поднялся выше 83 рублей
Рубль усиливает падение: курс доллара уже поднялся выше 83 рублей – очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:39
2023-04-07T12:39
2023-04-07T12:53
экономика
московская биржа
доллар
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль усиливает падение: курс доллара уже поднялся выше 83 рублей – очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск подскакивает на 1,65 рубля, до 83,03 рубля, евро - на 1,60 рубля, до 90,75 рубля, юаня – на 25 копеек, до 12,05 рубля.
https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар
Экономика, Московская биржа, Доллар
Курс доллара впервые за год поднялся выше 83 рублей
Курс доллара на Московской бирже впервые с апреля 2022 года поднялся выше 83 рублей
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль усиливает падение: курс доллара уже поднялся выше 83 рублей – очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск подскакивает на 1,65 рубля, до 83,03 рубля, евро - на 1,60 рубля, до 90,75 рубля, юаня – на 25 копеек, до 12,05 рубля.
Силуанов объяснил, что будет с рублем